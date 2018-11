Recensione Xiaomi Mi Mix 3

Pagina 1 di 6

Xiaomi offre una gamma di smartphone molto ampia per modelli, formati e fasce di prezzo, ma la serie Mi Mix è senza alcun dubbio quella che ha colpito più di tutte il nostro immaginario. Gli smartphone Xiaomi Mi Mix hanno sempre ricercato un design tutto-schermo anche al costo di piccoli compromessi, come era nel caso della camera frontale spostata nell'angolo inferiore sulle prime due generazioni.

Con Mi Mix 3 finalmente Xiaomi raggiunge l'obiettivo di realizzare un design completamente bezel-less su 4 lati (o quasi) senza alcun compromesso in termini di ergonomia di utilizzo (o quasi). La camera frontale torna sulla cornice superiore ma appare e scompare dietro lo schermo tramite un meccanismo a slitta che rende Xiaomi Mi Mix 3 il primo sliding smartphone di nuova generazione. Un concept sul quale hanno lavorato, praticamente in contemporanea, anche Honor e Lenovo che a distanza di pochi giorni dal debutto del Mi Mix 3 hanno presentato i loro due modelli: Honor Magic 2, che punta sulla piattaforma hardware ad altissime prestazioni e su una implementazione dell'Intelligenza Artificiale senza rivali, e Lenovo Z5 Pro che ha un approccio molto più pragmatico e fa del prezzo la sua forza.

Xiaomi torna a presentare uno smartphone innovativo, ma tutti gli ultimi telefoni della Casa cinese sono stati oggetto di profonde critiche e anche questo Mi Mix non ne è uscito indenne. In questa recensione cercherò di raccontare la mia esperienza d’uso spiegando cosa mi è piaciuto e cosa invece si poteva fare meglio. Potrete così decidere voi stessi se varrà o meno la pena acquistare questo telefono che dovrebbe arrivare anche in Italia in una data e con un prezzo non ancora specificati e che per il momento potete acquistare come abbiamo fatto noi presso gli shop cinesi che spediscono anche in Italia.

Gearvita è uno dei primi ecommerce ad avere lo Xiaomi Mi Mix 3 in stock con un prezzo che parte da 517€ per la versione da 6+128GB con applicato già un piccolo sconto del 5%. Tutti i modelli attualmente in vendita sono 4G ma Qualcomm e Xiaomi hanno annunciato che il Mix 3 sarà uno dei primi smartphone 5G al mondo perché a gennaio 2019 verrà rilasciata una configurazione con modem Qualcomm Snapdragon X50.

Unboxing

Xiaomi Mi Mix 3 arriva in una scatola di cartone quadrata di colore nero. Non ci sono aperture o disposizioni particolari dei vani interni, tutto è impilato in modo abbastanza classico. Xiaomi avrebbe potuto studiare un packaging più scenografico che magari prevedesse qualche cassetto o qualche comparto a slitta che richiamasse il concept dello smartphone.

Aperta la confezione ci ritroviamo davanti ad un vassoio contenente il Mix 3 e che funge anche da coperchio per gli alloggiamenti della base di ricarica rotonda con tecnologia Qi e potenza massima di 10W e per l'alimentatore Qualcomm QuickCharge QC3 da 18W.

Molto ricca quindi la dotazione di accessori in bundle che comprende, oltre alla base di ricarica wireless, anche un adattatore da USB-C a audio jack da 3,5mm ed una cover in plastica.