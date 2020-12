Pagina 1 di 7

Vivo X51 5G è uno smartphone eccellente sotto tutti i profili, ma non si comprendono appieno le sue potenzialità finché non lo si prova davvero. Se cercate un top-di-gamma, per noi è promosso senza riserve.

La notizia era nell'aria già da diversi mesi e forse l'epidemia ha fatto slittare ancora i tempi ma, da metà ottobre, Vivo ha fatto il suo ingresso in Europa ed in particolare in Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito con prima serie di smartphone. L'azienda cinese ha deciso di debuttare sul nostro mercato con una gamma di fascia medio-bassa (avete già sentito parlare dei Vivo Y70, Y20s e Y11s) ed il modello top-di-gamma Vivo X51 5G. Ed è proprio lo smartphone a cui abbiamo dedicato l'ultimo mese di test.

Noi abbiamo sempre seguito le evoluzioni del brand, direttamente dalla Cina: siamo stati tra i primi italiani a mettere le mani sul chiacchierato Vivo Nex nel 2018 ed un anno dopo anche sul Vivo Nex 3 5G, uno dei primi modelli 5G. Anche se è poco conosciuto dalle nostre parti, vale la pena ricordare che Vivo fa parte della BBK Electronics, una multinazionale che vende smartphone sotto vari marchi, tra cui anche OPPO, OnePlus e Realme. E come queste ultime, anche se con un po' in ritardo rispetto alle attese, anche Vivo ha deciso di espandere la commercializzazione a nuovi mercati.

Rispetto a qualche anno fa, il mondo della telefonia mobile parla quasi sempre cinese: Vivo unisce tradizione e innovazione, portando nei suoi smartphone caratteristiche tecniche di rilievo ed un design che non passa inosservato. Per certi versi, la strategia dell'azienda è stata coraggiosa: non si è imposta sul mercato solo con smartphone low-cost, ma ha puntato anche sulla fascia alta presentandosi con Vivo X51 5G che costa ben 799 euro. Non è poco ed è un bel rischio anche per aziende ben più popolari in Italia.

Vivo X51 5G potrebbe farvi pensare a uno dei tanti smartphone anonimi o poco riconoscibili che affollano la fascia medio-bassa del mercato, ma nei fatti dimostra di avere tanta personalità e voglia di stupire. Ha un telaio in vetro e alluminio, che nasconde l'ormai diffusissimo Qualcomm Snapdragon 765G, tanta memoria, un ampio display AMOLED ed una quad-camera con gimbal integrato che è la vera novità del settore. Quindi mettetevi comodi e partiamo dalla confezione di vendita.

