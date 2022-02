Pagina 1 di 7

Abbiamo testato RedMagic 6S Pro, un gaming-phone con Qualcomm Snapdragon 888+, 12/128GB di memoria e display AMOLED. Non è perfetto, ma potreste dimenticare i piccoli difetti con il suo più grande pregio: la potenza.

Nonostante sia un marchio relativamente giovane (è stato lanciato nel 2018), RedMagic è sinonimo di potenza ed ha introdotto nubia - un tempo sussidiaria di ZTE, che oggi detiene solo il 49.9% - nel mondo del mobile gaming. La sua offerta non comprende smartphone entry-level, ma solo pochi top-di-gamma che primeggiano sul mercato per design e prestazioni. Ed anche l'ultimo RedMagic 6S Pro, lanciato esattamente sei mesi dopo il suo predecessore, non fa eccezione e alza ancora una volta l’asticella grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888+.

RedMagic 6S Pro è un terminale dal design aggressivo e dalla scheda tecnica no-compromise, al prezzo di partenza di 599 euro, tutto sommato accessibile per la categoria. In Italia è stato lanciato lo scorso settembre in tre configurazioni: la versione base Cyborg con 12/128GB di memoria e back-cover nera, che è anche quella in test, una intermedia da 16/256GB sempre nera ed infine la top-di-gamma Ghost da 16/256GB con retro "trasparente". Al momento però è introvabile, se non su Amazon al prezzo base di 750 euro.

Oltre a un processore Snapdragon 888+ e all'elevata quantità di memoria, all'interno del telaio in metallo con back-cover in vetro, il nuovo gaming phone RedMagic possiede un sistema di raffreddamento a camera di vapore altamente efficiente, che sbaraglia la concorrenza sia per consumi che per prestazioni.

Per poter godere pienamente dell'esperienza gaming, RedMagic 6S Pro offre anche display da 6.8 pollici FullHD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate di 165Hz e sampling touch rate di 720Hz (il più alto mai registrato su uno smartphone). Non manca la triple-camera, la batteria da 5050 mAh con ricarica rapida e il sistema operativo Android 11 con interfaccia utente RedMagic 4.0.

Pro Prestazioni

Prestazioni Schermo a 165Hz

Schermo a 165Hz Presenza del jack audio

Presenza del jack audio Lunga autonomia Contro Fotocamere migliorabili

Fotocamere migliorabili Software mal tradotto

Software mal tradotto Alimentatore da 30W in confezione

Alimentatore da 30W in confezione Manca la ricarica wireless Fai il tuo gioco! Design /10 Prestazioni /10 Prezzo /10 Materiali /10