HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2019 ed electronicAsia chiudono, tra successi e ambizioni

La 39a edizione di HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition) 2019 organizzata dall'Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) e la 23a edizione di electronicAsia coordinata congiuntamente da HKTDC e MMI Asia Pte Ltd chiudono oggi. Come forse già saprete, le due fiere si sono tenute in contemporanea per quattro giorni presso l'Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), attirando un totale di quasi 67000 buyer (50 mila per HK Electronics Fair e 17 mila per ElectronicAsia) provenienti da 141 paesi e regioni del mondo.

“Nonostante l'attrito commerciale tra Stati Uniti e Cina continentale e i continui disordini sociali a Hong Kong, le fiere gemelle dell'elettronica e gli eventi associati si sono svolti senza intoppi. HKTDC continuerà a rafforzare i propri servizi di business matching e ad organizzare iniziative per creare maggiori opportunità per espositori e acquirenti attraverso la rete di Hong Kong", ha affermato Benjamin Chau, HKTDC Acting Executive Director.

Ha aggiunto inoltre che le due fiere hanno visto un aumento della presenza dei buyer da vari mercati, tra cui Macao, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Romania, Russia, Turchia, Messico e Iran. Hanno partecipato tanti marchi internazionali hi-tech, rivenditori e distributori, tra cui la brasiliana elg, la canadese TDL Canada, le statunitensi Equity by La Crosse e Walmart, la coreana Electromart (emart), la malese Ions Technologies, l'indonesiana depasar.com, Champ Electronics & Systems da Singapore e Thai Habel Industrial dalla Thailandia. E secondo Chau, ciò dimostra che i buyer continuano a considerare Hong Kong come un'importante piattaforma commerciale globale per i prodotti elettronici.

L'HKTDC ha commissionato un sondaggio indipendente durante il periodo fieristico, intervistando un totale di 1055 espositori e acquirenti. L'indagine ha mostrato che la maggior parte di loro ha una visione prudente delle prospettive per l'industria elettronica: il 55% degli intervistati prevede che le vendite complessive rimarranno stabili il prossimo anno, mentre il 25% spera che le vendite aumenteranno e il 17% ipotizza una diminuzione.

Gli intervistati considerano la Corea (62%) come il mercato tradizionale più promettente con il più forte potenziale di crescita, seguita da Taiwan (55%). Per i mercati emergenti, il 69% sostiene che il Medio Oriente (80%) e l'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) sono tra i migliori.

Passando ai trend tecnologici, il sondaggio ha rivelato che tre quarti (75%) degli esperti del settore guarda di buon occhio i dispositivi di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) nei prossimi due anni, ma i giochi mobili o online hanno un maggiore potenziale. Gli intervistati sono molto ottimisti su accessori elettronici o elettrici (18%), seguiti dai prodotti audiovisivi (16%), nonché da computer e periferiche (12%), che sono tutti visti come significativamente più promettenti rispetto allo scorso anno.

Con la maturazione della tecnologia 5G in tutto il mondo, con il lancio della rete 5G ad Hong Kong il prossimo anno, HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2019 si è allineata con l'ultima tendenza del mercato, invitando gli esperti a condividere gli ultimi sviluppi della tecnologia 5G al Symposium on Innovation&Technology ed aprendo un nuovo padiglione Nanjing 5G presso la Tech Hall per presentare le ultime applicazioni industriali e commerciali 5G.

Focalizzata sullo sviluppo di prodotti medici e sanitari innovativi attraverso l'implementazione delle tecnologie del Nord Europa, MiNiSV Holding ha partecipato per la prima volta al Nanjing 5G. Il presidente della società, Kevin Liu, ha dichiarato di aver ricevuto più di 10 ordini il primo giorno della fiera, per un totale di circa 5000 prodotti. "Questi buyer provengono da Irlanda, Spagna, India e Cina continentale. Il più grande ordine è arrivato da un acquirente irlandese che ha acquistato 3000 dei nostri baby monitor. Finora siamo contenti dei risultati e prenoteremo uno stand l'anno prossimo", ha affermato.

Anche Tuncay Gülcü, un buyer turco di Gulcu Security Systems per la prima volta in fiera, ha effettuato ordini alla HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2019. Alla ricerca di adattatori, cavi e telecamere esterne professionali, è riuscito a trovare quattro fornitori affidabili ed effettuare ordini per un valore di 50 mila dollari. Ha aggiunto che la recente situazione a Hong Kong non ha influito sulla sua decisione di visitare la fiera. "Credo che Hong Kong sia ancora un luogo sicuro per fare affari", ha detto.

VIISA, una società finanziaria vietnamita, ha trovato nuove opportunità di investimento nella Startup Zone della fiera. Phuc Nguyen, Senior Program Manager della società, ha dichiarato: “La Startup Zone ha riunito alcune start-up davvero interessanti da diversi parti del mondo per mostrare prodotti e soluzioni curiose e attraenti. Abbiamo trovato quattro startup da Hong Kong e dal Regno Unito ed abbiamo investito circa 200.000 dollari in ciascuna."

SuniWin, un importatore e distributore taiwanese di dispositivi esterni e componenti elettronici, partecipa ad electronicAsia ogni anno. Il suo vicepresidente, Michael Gong, ritiene che la fiera soddisfi le esigenze di approvvigionamento dei buyer. "Abbiamo contattato 13 nuovi fornitori provenienti dalla Cina e da Taiwan per reperire vari articoli. L'importo totale per i nostri ordini dovrebbe raggiungere i 30000 dollari", ha detto.