Xiaomi apre il Mi Store Casamassima di Bari, il primo in Puglia. Foto live

Venerdì 29 novembre 2019 sarà ricordato non solo per tutte le offerte e promozioni del Black Friday, ma anche in questa giorno è avvenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Mi Store di Bari nel Centro Commerciale Casamassima.

Nel giorno del Black Friday, al culmine della febbre da shopping, Xiaomi ha deciso di inaugurare un nuovo Mi Store in Italia e questa volta la regione prescelta è la bella Puglia, all'interno del Centro Commerciale Casamassima, a pochi chilometri dal mare e dalla città di Bari, ma anche da noi. Abbiamo raggiunto in macchina il centro commerciale (in via Noicattaro 2) e come ci aspettavamo - anche se di buon'ora - la fila di Mi Fans occupava già buona parte dell'ingresso, che per l'occasione era stato allestito con palloncini e nastri color arancio.

L'atmosfera era gioiosa, elettrica e divertente: ragazzi, genitori e semplici curiosi hanno aspettato pazientemente l'apertura del Mi Store dopo aver assistito alla cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro alle ore 11:00 in punto come da programma. Noi però abbiamo approfittato di quei minuti di attesa per fare un giro nel negozio e dare un'occhiata intorno.

Lo store del centro commerciale Casamassima ha una superficie di circa 184 m2, impiega 13 dipendenti e al suo interno è possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi attualmente disponibili in Italia che includono, oltre alle celebri famiglie di smartphone, i dispositivi smart, gli accessori e gli elettrodomestici del gigante della tecnologia. Sono disponibili anche i più recenti smartphone, tra cui i nuovissimi Redmi Note 8T e Mi Note 10, annunciati pochi giorni fa durante l’evento europeo tenutosi a Madrid. Ma non è finita qui, perché chi ha visitato lo store, ha visto anche per la prima volta lo Xiaomi Mi MIX Alpha (qui il nostro "hands-on").

Come da tradizione, l’inaugurazione è stata accompagnata da promozioni ed eventi dedicati ai Mi Fan che hanno vinto numerosi premi, anche se i più fortunati sono stati i primi tre utenti accampati dalla notte precedente. Inoltre, 50 Mi Fans hanno avuto la possibilità di accedere allo store alle 9.30 per scoprirlo in anteprima, ottenere in omaggio una t-shirt brandizzata e un badge personalizzato che ha dato loro accesso prioritario a partire dalle 11.00, per non perdersi le offerte previste per il Black Friday.

Xiaomi continua l’espansione sul mercato italiano e l’apertura del Mi Store pugliese conferma ancora una volta l’impegno dell’azienda nel portare il pacchetto completo del proprio modello di business “triathlon” in un mercato prioritario per il percorso di espansione globale, che include Hardware, Servizi Internet e New Retail. Grazie all’efficiente strategia di vendita omnicanale ‘New Retail’, Xiaomi è in grado di fornire prodotti a prezzi accessibili alla più vasta base di utenti. Ed i risultati si vedono, con una crescita finanziaria costante anche nel terzo trimestre 2019.

I ricavi totali sono aumentati del 5,5% rispetto all'anno precedente attestandosi a 53,7 miliardi di RMB, facendo del Q32019 il trimestre con i ricavi totali più alti dalla sua fondazione. L’utile netto rettificato è stato di 3,5 miliardi di RMB, con un incremento del 20,3% rispetto all’anno precedente. L’utile netto totale rettificato di Xiaomi nei primi tre trimestri è stato pari a 9,2 miliardi di RMB, già superiore all’utile netto dello scorso anno. Xiaomi ha continuato ad operare con prudenza, migliorando costantemente la propria capacità di resistenza al rischio e ottimizzando significativamente l’utile lordo. L'utile lordo, pari al 15,3%, è aumentato del 25,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 8,2 miliardi di RMB. La liquidità totale è stata pari a 56,6 miliardi di RMB.

Dichiara Lei Jun, Founder, Chairman e CEO di Xiaomi: “In previsione della prossima era della tecnologia 5G, nel 2020, il Gruppo continuerà a focalizzarsi sui trend di mercato e ad operare con prudenza. Con cash flow e redditività sani e stabili, siamo pronti a cogliere e rispondere alle enormi opportunità di mercato che deriveranno dall’adozione diffusa del 5G, e prevediamo di lanciare sul mercato almeno 10 modelli di smartphone 5G nel 2020.”

Nei prossimi mesi saranno infatti aperti nuovi punti vendita nelle principali città d’Italia, con l’obiettivo di portare a tutti gli italiani la migliore innovazione a prezzi accessibili. Chissà quale sarà la prossima regione scelta per l'inaugurazione.