Il nuovo smartphone flagship realme Race sarà basato sulla nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon 888 5G ed avrà ottime prestazioni nel gaming e nelle capacità di comunicazione. Il lancio è previsto nelle prossime settimane.

In occasione del Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020, realme ha confermato che sarà uno dei primi produttori di smartphone ad utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 888, probabilmente associato a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna come nei migliori top-di-gamma. Il nuovo flagship di realme ha nome in codice Race per sottolineare le sue peculiarità: velocità e prestazioni elevate.

Sky Li, CEO di realme, ha confermato come Qualcomm sia uno dei partner più importanti per realme. L’azienda ha iniziato lo sviluppo di "Race" alcuni mesi fa ed è pronta a offrire ancora una volta un prodotto che supererà le aspettative degli utenti di tutto il mondo. Non abbiamo al momento informazioni sulle altre specifiche tecniche o sul design, ma girano in rete le prime immagini leaked. Lo smartphone potrebbe avere una quad-camera "a bottone" sul retro con Flash LED allungato, cover 3D con finitura glossy e telaio in metallo.

realme ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm fin dalla sua nascita per portare smartphone di elevata qualità e potenza su tutti i mercati, dall'era 4G a quella del 5G. Nel 2020, l'azienda cinese è stata uno dei primi produttori ad utilizzare i processori Qualcomm Snapdragon 865 e 765G, rispettivamente nei modelli realme X50 Pro 5G e realme X50 5G, ampiamente riconosciuti e apprezzati dai mercati di tutto il mondo.

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 888 5G, con le sue potenti prestazioni e le migliori funzionalità 5G, ha ampliato nuove possibilità per lo sviluppo del nuovo realme Race, soprattutto in termini di gaming, video e capacità di comunicazione, spingendo l'esperienza dell'utente ad un nuovo livello. Proseguendo con la vision "Dare to Leap", realme lavorerà con Qualcomm per superare le aspettative e portare una nuova esperienza 5G composta da prestazioni estreme a tutti i giovani utenti del mondo.