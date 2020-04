Qwant sarà il motore di ricerca per gli smartphone Huawei

Qwant sarà il nuovo motore di ricerca per gli smartphone Huawei (già preinstallato su Huawei P40), l'unico in grado di mettere al primo posto la privacy, offrendo un'esperienza di ricerca online nel pieno rispetto dei dati personali degli utenti.

Huawei ha annunciato una collaborazione con Qwant, un nuovo motore di ricerca per i suoi smartphone, che offre agli utenti un maggiore controllo sui loro dati. La partnership conferma l'impegno di Huawei per la protezione della privacy e della sicurezza dei dati degli utenti, e consente di offrire il meglio delle tecnologie di sicurezza hardware e impareggiabili standard di privacy garantiti dal motore di ricerca europeo.

Huawei si impegna per garantire il massimo della privacy in tutte le sue tecnologie, allo stesso modo, il motore di ricerca non memorizza alcun cookie che possa rivelare l'identità o l'ubicazione dei suoi utenti, oltre a rispettare pienamente gli standard di privacy previsti dalla normativa sul GDPR, in quanto non traccia né analizza in alcun modo i dati personali o le caratteristiche comportamentali degli utenti. Il nuovo motore di ricerca rispetta anche il copyright sui contenuti, collaborando con le organizzazioni e i news provider per proteggere il diritto d’autore dei contenuti di ricerca.

Il motore di ricerca, inoltre, offre agli utenti Huawei maggiore flessibilità per quanto riguarda le impostazioni della privacy, con la possibilità di scegliere tra la modalità di navigazione normale o privata, di bloccare i cookie di terze parti in entrambe le modalità, vari livelli di filtraggio dei contenuti per adulti e un controllo automatico della sicurezza dei siti web visitati.

Oltre a stabilire un nuovo standard nella privacy e nella sicurezza dei motori di ricerca, Huawei e Qwant hanno unito le competenze dei loro team di ingegneri nei settori 5G, AI e ricerca, sfruttando i dispositivi Huawei e la tecnologia 5G, per fornire agli utenti servizi di ricerca mobile personalizzati, tra cui una context awareness intelligente e suggerimenti basati su differenti scenari.

Gli smartphone dell'ultima serie Huawei P40 sono fra i dispositivi più sicuri al mondo, grazie a una crittografia multi-livello dei dati utente, che utilizza l'Intelligenza Artificiale del chipset Kirin 990 per proteggere i dati più sensibili. La partnership con Qwant consente agli utenti Huawei di beneficiare anche di un motore di ricerca privacy-first.

Già in vendita sul mercato Italiano, la serie Huawei P40 offre l'applicazione di ricerca Qwant preinstallata e a breve Qwant sarà fra i motori di ricerca disponibili su Huawei Browser. Per gli utenti di tutti gli altri dispositivi e modelli Huawei, l'applicazione di ricerca Qwant è disponibile per il download su Huawei AppGallery. L'app di ricerca Qwant è stata lanciata per la prima volta su Huawei AppGallery nel 2018 e ad oggi è l'app di ricerca più scaricata sull'app store ufficiale di Huawei.