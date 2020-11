OPPO ha annunciato per il mercato cinese una serie di nuovi dispositivi tra cui lo smartwatch OPPO Watch RX e le prime smart TV OPPO TV S1 e OPPO TV R1, espandendo così ulteriormente il suo ecosistema IoT.

Con la diffusione delle tecnologie 5G e AI in tutto il mondo, OPPO sta accelerando nell’era dell’internet of things, dove la richiesta di capacità di interazione tra i dispositivi è in aumento. Più di un semplice produttore di telefoni, l'azienda cinese ha spostato la sua attenzione a lungo termine per creare un nuovo ecosistema integrato.

OPPO ha presentato due serie di televisori, OPPO TV S1 e OPPO TV R1, disponibili in tre diversi modelli. Il televisore OPPO TV S1 da 65 pollici è dotato di un display QLED 4K Quantum Dot gamut. L'NTSC 120% ultra-wide gamut color fornisce una grafica più pura e accesa e una transizione dei colori morbida e fluida. La frequenza di aggiornamento a 120Hz e la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) assicurano la riproduzione di un’immagine più naturale in contesti spostivi e di gaming.

In termini di prestazioni acustiche dei televisori, OPPO ha collaborato nuovamente con Dynaudio per offrire una qualità sonora cinematografica coinvolgente. Il televisore OPPO TV S1 è dotato di diciotto altoparlanti stereo surround con potenza totale fino a 85W, che supportano 5.1.2 canali e Dolby Atmos. OPPO TV R1 è disponibile nei modelli da 55 e 65 pollici dotati di processore quad-core e Wi-Fi 6 ad alta velocità, offrendo agli utenti una nuova esperienza salotto con la funzione "instant-on".

Inoltre, OPPO ha annunciato il suo primo smartwatch OPPO Watch RX con cassa rotonda e un ColorOS Watch 1.5 aggiornato con nuovi quadranti, modalità sportiva e una varietà di applicazioni per migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente. OPPO ha anche collaborato con League of Legends per lanciare tre prodotti dedicati in Cina: OPPO Watch League of Legends Limited Edition, OPPO Watch RX League of Legends Limited Edition e OPPO Find X2 League of Legends Esports: Worlds 2020 Edition.

Il debutto di nuovi prodotti IoT testimonia la spinta strategica di OPPO volta ad ampliare il proprio portafoglio nel mercato dell’internet delle cose. L'azienda cinese sta creando esperienze intelligenti dal tocco umano che utilizzano più dispositivi in diversi scenari e lo fa attraverso la continua innovazione dei suoi dispositivi tra cui smartphone, TV, auricolari e orologi. In futuro, OPPO si concentrerà su tre scenari applicativi chiave: personal entertainment, elettrodomestici e arredamento, sport e salute; e costruirà gradualmente la sua linea di prodotti IoT attorno a questi temi.