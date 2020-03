Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ ufficiali. Specifiche e prezzi in Italia

Come ci aspettavamo, in occasione di una speciale conferenza virtuale, Huawei ha presentato l'attesissima serie P40, con i flagship Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Pro e Huawei P40, resi unici da un design elegante e dall’innovativo comparto fotografico in grado di ampliare radicalmente i confini della fotografia mobile e delle riprese video.

I bordi arrotondati in tutti e quattro i lati, le cornici super sottili e gli angoli arrotondati rendono la superficie visiva dello schermo ancora più ampia per un’esperienza di visione coinvolgente e senza confini. La caratteristica forma del display consente una tenuta ergonomica e salda, mentre il sensore di impronte digitali posto sotto lo schermo assicura un riconoscimento biometrico immediato, più rapido del 30%.

Huawei P40 Pro e Huawei P40 sono disponibili con finitura in vetro in tre nuove colorazioni: Ice White, Deep Sea Blue e Black. E con nuove finiture opache e riflettenti in due colorazioni: Blush Gold e Silver Frost, per un design classico ed elegante da ogni angolazione. Huawei P40 Pro+ invece vanta un pannello posteriore in ceramica nano-tech in due colorazioni: White Ceramic e Black Ceramic. Questa particolare tecnica di lavorazione e lucidatura promette resistenza e durevolezza nel tempo e conferisce al device un ulteriore elemento distintivo e ricercato.

La serie Huawei P40 vanta l’avanzato comparto fotografico Leica Ultra Vision declinato in una tripla, una quadrupla e una penta camera.

Huawei P40 promette una qualità fotografica senza precedenti, grazie alle lenti grandangolari, ultra grandangolari e tele

promette una qualità fotografica senza precedenti, grazie alle lenti grandangolari, ultra grandangolari e tele Huawei P40 Pro introduce la Ultra Wide Cine Camera potenziata, la camera ToF e lo Zoom SuperSensing 50x

introduce la Ultra Wide Cine Camera potenziata, la camera ToF e lo Zoom SuperSensing 50x Huawei P40 Pro+, il top di gamma della famiglia, utilizza il SuperZoom Array che supporta uno zoom 10x ottico e zoom 100x digitale

Huawei Ultra Vision Sensor, presente in tutti i device della serie Huawei P40 è il più grande sensore CMOS mai utilizzato finora. Con solo 1/1.28 pollici di diametro, il sensore aumenta la qualità dei pixel fino a 2.44μm e supporta il Full Pixel Octa PD AutoFocus, che consente una rapidissima messa a fuoco in qualsiasi condizione di luce, mentre Huawei XD Fusion Engine integra ed elabora i dati provenienti da più telecamere per generare un miglioramento assoluto della qualità delle immagini.

Con Huawei P40 Pro sarà possibile “avvicinare” anche gli oggetti più lontani grazie agli incredibili zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 50x. Inoltre, Huawei P40 Pro introduce per la prima volta il filtro RYYB sulla Camera 5x Optical Telephoto. Questo filtro è in grado di massimizzare la luce e migliorare la qualità degli scatti zoomati.

Huawei P40 Pro+ vanta un Super Zoom Array 100x dal nuovo design periscopico, in grado di riflettere la luce per ben 5 volte, estendendo l’entrata della luce del 178% a supporto dello zoom ottico 10x. Le feature Ultra Vision Wide Camera e SuperZoom Array lavorano in maniera congiunta con l’AI per assicurare una resa di foto e video ancora più stabile e più nitida – triplicando l’effetto di OIS + AIS.

Il Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor e l’algoritmo AAWB (basato su AI) aumentano del 45% l’accuratezza del colore consentendo di riprodurre in maniera fedele il colorito della pelle e le texture.

L’algoritmo intelligente garantisce un’ottimizzazione dell’immagine in modalità ritratto in real time che accresce la luce e i dettagli. Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ montano una camera AF da 32MP e una IR Depth camera che supportano l’autofocus e l’effetto bokeh, elementi distintivi e caratteristici della modalità Ritratto dei telefoni Huawei. I sensori, inoltre, sono utilizzati per il riconoscimento facciale e sono in grado di sbloccare il device anche in condizioni di scarsa luminosità.

La serie Huawei P40 introduce, inoltre, Huawei Golden Snap, una nuova feature intelligente che include AI Best Moment, ed è in grado di selezionare e scegliere i fotogrammi migliori di una foto in movimento. AI Remove Passerby e AI Remove Reflection possono rimuovere e/o far risaltare i soggetti, permettendo così agli utenti di migliorare in pochi e semplici tocchi i propri scatti.

Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ vantano una fotocamera da 40MP Ultra Wide Cine che ha una lunghezza focale equivalente a 18mm e un sensore da 1/1,54 pollici che supporta il rapporto 3:2. La tecnologia SedecimPixel Fusion è integrata in questa fotocamera per supportare il pixel binning 16-in-1, producendo super pixel che misurano 4,48μm per aumentare la sensibilità alla luce fino a ISO51200 e consentire l'acquisizione video 7680fps Ultra Slow-Motion.

La serie Huawei P40 supporta la simulazione bokeh in tempo reale per i video. Imitando gli effetti di un obiettivo con ampia apertura, questa funzione consente di aggiungere l’effetto bokeh in maniera progressiva in modo da evidenziare il soggetto principale della scena. Il teleobiettivo è in grado di catturare filmati zoomati ad alta risoluzione e video 4K time-lapse. lo zoom audio disponibile su Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+, consente agli utenti di zommare contestualmente anche sulla sorgente audio in modo da amplificarne il suono

L'intera famiglia P40 è dotata di Kirin 990 5G, che garantisce una connettività integrata con le principali bande di supporto 5G, sorprendenti prestazioni AI e elevate performance. La reattività del display e l'esperienza di gioco sono portate ad un livello mai visto prima dal motore di rendering grafico aggiornato che sfrutta al meglio il pannello a 90Hz di Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+. La tecnologia WiFi 6 Plus a 160MHz, presente in tutti e tre i device, offre una connettività ad alta velocità e garantisce il supporto per una velocità di trasmissione teorica di picco di 2.400Mbps.

Huawei SuperCharge 40W wireless, leader di settore, è disponibile sul Huawei P40 Pro+ per una ricarica veloce e sicura. Il chipset di Huawei P40 Pro+ è dotato di headroom termico e garantisce prestazioni eccezionali grazie all’avanzato sistema di raffreddamento, hybrid Supercool solution 4-in-1.

Il sistema operativo EMUI 10.1 introduce una serie di nuove funzionalità che consentono un’esperienza AI più ricca e senza soluzione di continuità. Huawei MeeTime supporta le videochiamate in Full HD 1080p su smartphone, tablet e Huawei Vision TV offrendo una qualità dell'immagine chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione o di segnale debole. Gli utenti possono anche condividere lo schermo del telefono con l'interlocutore durante la videochiamata e prendere appunti segnandoli direttamente sul cellulare.

Huawei Share facilita il trasferimento di file ad alta velocità tra lo smartphone e altri dispositivi come tablet e PC. Con Huawei Share – disponibile su tutti i device della Serie Huawei P40 – gli utenti potranno trasmettere musica in streaming a un altoparlante intelligente, avviare la proiezione sullo schermo e connettersi al Wi-Fi toccando il dispositivo semplicemente con un click sul proprio dispositivo.

Le nuove funzionalità aggiunte alla Multi-screen Collaboration permettono agli utenti di rispondere facilmente alle chiamate video o vocali direttamente da PC e di aprire file e collegamenti ipertestuali sullo smartphone con applicazioni native per PC per una maggiore produttività. Grazie al lavoro e alla stretta collaborazione con gli sviluppatori di tutto il mondo, Huawei offre ai suoi consumatori una vasta gamma di app internazionali e locali su AppGallery, l'app store ufficiale di Huawei. Gli utenti inoltre possono avere accesso ad un’ampia selezione di contenuti di intrattenimento di qualità su Huawei Video, Huawei Music e Huawei Reader, aggiornati su base settimanale e mensile.

Insieme alla nuova serie P40, Huawei ha presentato anche Huawei Watch GT2e, Huawei Sound X e l’ultimo modello della stagione primavera/estate 2020: gli occhiali da sole intelligenti Huawei X Gentle Monster, arricchendo ulteriormente il suo Ecosistema di prodotti, adatti ad ogni scenario, progettati per aiutare i consumatori a vivere una vita digitale migliore.

Prezzo e disponibilità in Italia di Huawei P40 Pro+ verranno annunciati nelle prossime settimane, mentre i Huawei P40 e Huawei P40 Pro sono disponibili già da oggi in pre-ordine fino al 6 aprile al prezzo consigliato di:

Huawei P40 Pro: 1049.90 euro

Huawei P40: 799.90 euro

Tutti coloro che pre-ordineranno e acquisteranno Huawei P40 o Huawei P40 Pro presso uno dei punti vendita aderenti online e offline, riceveranno in esclusiva Huawei Watch GT2 nella colorazione Matte Black, lo smartwatch compagno ideale per allenamenti e attività sportive dal valore commerciale di 229 euro. La promozione è valida dal 26 marzo al 4 maggio.

Inoltre, i possessori dei prodotti della nuova serie Huawei P40, riceveranno 50 GB di storage da utilizzare in un anno sulla piattaforma Huawei Cloud per conservare tutti i propri file e ricordi più cari, e 10 film o 50 euro da poter consumare sulla piattaforma Huawei Video. Tutti coloro che sceglieranno Huawei P40 e P40 Pro riceveranno anche 3 mesi gratuiti di Huawei Music, la nuova piattaforma di streaming musicale dell’azienda. La promozione sarà valida a partire dal 26 marzo fino al 30 giugno.