vivo X51 5G e tutti gli altri smartphone del brand lanciati in Europa, come vivo Y70, Y20s e Y11s, saranno presto aggiornati ad Android 11. Il roll-out partirà alla fine di novembre e si completerà entro la fine dell'anno.

A poco più di un mese dal suo ingresso in Europa con il lancio della prima line-up di prodotti, vivo ha annunciato che tutti i modelli di smartphone presentati (anche in Italia) saranno presto aggiornati ad Android 11, l'ultima versione del sistema operativo di Google, per una migliore user experience. In particolare, entro la fine di novembre, vivo X51 5G sarà il primo a ricevere questo update ma, entro la fine dell'anno, sarà seguito anche dai modelli vivo Y70, Y20s e Y11s.

I primi smartphone vivo lanciati sul mercato europeo, tra cui anche il top-di-gamma vivo X51 5G, utilizzano una release personalizzata del sistema operativo e basata su Android 10, ma una variante differente rispetto al FuntouchOS disponibile sui terminali commercializzati sui mercati asiatici. Per lanciare i suoi prodotti, vivo ha svolto una ricerca approfondita sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti europei, infatti questa versione particolarmente lineare e smart, basata su Android stock ha già ricevuto moltissimi riconoscimenti da parte dei consumatori e dai media.

L'ultima versione del sistema operativo, Android 11, è stata rilasciata a settembre 2020 e ha introdotto una maggiore privacy dei dati e svariate nuove funzionalità. È proprio guardando a questi miglioramenti che, sia ​​le aziende sia gli utenti finali, sono impazienti di poter aggiornare i propri dispositivi.

vivo è tra i primi produttori di smartphone ad aver abbracciato Android 11: a settembre ha fornito la versione Android 11 Developer Preview anche a sviluppatori terzi e all'inizio di ottobre ha lanciato in diverse parti del mondo prodotti che utilizzano il sistema operativo Android 11, rendendo disponibili gli aggiornamenti anche ai dispositivi già presenti sul mercato.