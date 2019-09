Samsung Galaxy Watch Active 2 in Italia, in due formati e due stili da 299€

Samsung Galaxy Watch Active 2 è progettato con nuove funzionalità intuitive per consentire una maggiore personalizzazione e migliorare la salute e il benessere personale. In Italia in due formati (44 mm e 40 mm) e due stili (alluminio e acciaio inox) a partire da 299 euro.

È arrivato in Italia il nuovo Samsung Galaxy Watch Active 2, lo smartwatch che riunisce il meglio dell’ecosistema Galaxy di Samsung combinando alla perfezione benessere, produttività e stile.

Presentato ad inizio agosto, il nuovo dispositivo indossabile Samsung, che rende possibile uno stile di vita completamente connesso, è già disponibile nei negozi fisici e online nella colorazione Black in versione alluminio da 44 mm al prezzo di 319 euro (link Amazon). Online è possibile scegliere tra diverse dimensioni e varie colorazioni:

allunimio da 40 mm - Aqua Black, Pink Gold o Cloud Silver al prezzo di 299€ (link Amazon)

- Aqua Black, Pink Gold o Cloud Silver al prezzo di (link Amazon) alluminio da 44 mm - Aqua Black, Pink Gold o Cloud Silver al prezzo di 319€ (link Amazon)

- Aqua Black, Pink Gold o Cloud Silver al prezzo di (link Amazon) acciaio inossidabile da 40 mm - Black, Rose Gold o Silver al prezzo di 399€ (link Amazon)

- Black, Rose Gold o Silver al prezzo di (link Amazon) acciaio inossidabile da 44 mm - Black, Gold o Silver al prezzo di 419€ (link Amazon)

Questo smartwatch è progettato per essere elegante e al tempo stesso completamente personalizzabile. Il dispositivo è disponibile in due diversi formati (44 mm e 40 mm di diametro) e due stili: alluminio leggero con fascia in fluoroelastomero (FKM) e acciaio inossidabile con cinturino in pelle. Gli smartwatch possono essere personalizzati con una gamma di eleganti opzioni aggiuntive per cinturini e quadranti.

Galaxy Watch Active 2 è dotato di un nuovo aggiornamento della caratteristica ghiera girevole di Samsung, che è stata trasformata in digitale touch per renderla ancora più comoda da utilizzare, massimizzando al tempo stesso le dimensioni dello schermo. La sottilissima cornice ultra sottile ai bordi dello splendido schermo Super AMOLED curvo, permette con un semplice tocco di muoversi in senso orario o antiorario per spostarsi tra le schermate e selezionare facilmente le proprie app preferite. Inoltre, l’interfaccia One UI aggiornata offre un’esperienza utente semplice, chiara e naturale per la navigazione.

Per chi desidera un orologio sempre abbinato al proprio outfit, è anche possibile personalizzare il quadrante di Galaxy Watch Active 2 in base al proprio abito grazie all’algoritmo di estrazione del colore My Style. Con questa funzione disponibile nell’app Galaxy Wearable, basta scattare una foto dell’outfit, scegliere tra diverse combinazioni di colore estratte dalla foto e il quadrante verrà modificato in pochi secondi per abbinarsi al proprio stile.

Galaxy Watch Active 2 serve anche come guida per migliorare la salute e il benessere, fornendo informazioni utili che possono aiutare a fare scelte di stile di vita positive rispetto ad alimentazione, esercizio fisico, benessere mentale, sonno e altro ancora.

Per l’esercizio fisico, ad esempio, lo smartwatch può monitorare manualmente più di 39 allenamenti, sette dei quali automaticamente, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, vogatore, macchina ellittica e allenamenti dinamici. Con la funzione Running Coach aggiornata, è possibile monitorare il ritmo di corsa in tempo reale e sfruttare sette programmi diversi con indicazioni in tempo reale durante l’allenamento per raggiungere i propri obiettivi. Sul retro di Galaxy Watch Active 2 è stato incorporato un nuovo sensore di frequenza cardiaca a 8 fotodiodi per ottenere informazioni più precise in tempi più rapidi e massimizzare l’esperienza di fitness.

Galaxy Watch Active 2 aiuta anche a monitorare i livelli di stress in tempo reale tramite Samsung Health, la popolare app di Samsung per la salute e il benessere. Inoltre, algoritmi di analisi del sonno migliorati aiutano a raggiungere una maggiore qualità del sonno (attraverso le sue quattro fasi), favorendo il riposo notturno e la preparazione per il giorno successivo.

L'orologio consente di restare sempre connessi, anche quando si è lontani o in viaggio. Ora è possibile rispondere a un tweet e perfino guardare un breve video o il trailer di un film direttamente dal polso. È anche possibile viaggiare in tutto il mondo con maggiore sicurezza, perché Galaxy Watch Active 2 ora supporta la traduzione vocale e di testo in tempo reale in oltre 16 lingue.

Attraverso la partnership con Spotify è sufficiente accedere all’account Samsung dal telefono o da Galaxy Watch Active 2 per esplorare facilmente la propria musica su Spotify e godere di un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

Come parte della famiglia Galaxy, il nuovo Galaxy Watch Active 2 porta il meglio dell’ecosistema Galaxy di Samsung sullo smartwatch per chi desidera poter fare davvero di tutto. Ad esempio, quando il dispositivo è associato a uno smartphone Galaxy, l’app Controller Fotocamera su Galaxy Watch Active 2 consente di scattare foto, avviare la registrazione di un video, passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, impostare un timer e quindi controllare la foto o il video finale, il tutto direttamente dal polso. È anche possibile utilizzare la Condivisione di Carica Wireless sullo smartphone Galaxy per caricare lo smartwatch in modo semplice e intuitivo.

Inoltre, tutti i servizi Samsung disponibili con l’ecosistema Galaxy, come Samsung Health, SmartThings, Samsung Pay e altri ancora, sono perfettamente integrati con l’orologio e su tutti i dispositivi. È ad esempio possibile utilizzare Bixby per dare comandi all’orologio, come iniziare un allenamento o controllare il meteo. E, naturalmente, tutto quello che si fa sull’orologio è protetto dalla tecnologia Knox.

Presto disponibile anche in Italia l’edizione esclusiva Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition, lo smartwatch concepito per i runner più esigenti che desiderano allenarsi ad un livello superiore. Grazie alla partnership con Under Armour, Samsung consente ai runner di vivere una nuova esperienza di allenamento, offrendo loro alcuni vantaggi per raggiungere il massimo della forma e ridurre i rischi di infortuni attraverso le funzionalità disponibili in esclusiva sul Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition.

Con caratteristiche esclusive come il coaching in tempo reale basato sul ritmo della corsa o la cadenza e l’accesso esclusivo alla più grande community al mondo di amanti del fitness con MapMyRun, l’ecosistema Galaxy su Watch Active 2 Under Armour Edition offre informazioni ancora più tempestive sull’allenamento, un coaching più intuitivo e programmi di allenamento più completi a portata di polso.