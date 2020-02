Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra: foto e video panoramica

Il Samsung Galaxy Z Flip è stato il protagonista indiscusso delle ultime settimane, ma probabilmente l'azienda coreana venderà molti più Samsung Galaxy S20 nei prossimi mesi, perché rappresentano i veri dispositivi premium. I nuovi Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G sono dotati della più recente tecnologia 5G e sono i primi dispositivi in grado di alimentare nuove esperienza in mobilità, supportando la tecnologia sub-6 e offendo le funzionalità 5G sia stand-alone che non. La nuova serie introduce anche una nuova architettura tecnologica per la fotocamera che combina le potenzialità dell’intelligenza artificiale con il sensore fotografico di Samsung più grande di sempre per una straordinaria qualità delle immagini.

Abbiamo avuto la possibilità di vederli dal vivo tutti insieme nel corso dell'evento Galaxy Unpacked 2020, un'occasione importantissima per scoprire qualcosa in più sul design e sulle caratteristiche tecniche, cercando anche di trovare le differenze tra i tre modelli. Per quanto ne sappiamo, saranno disponibili nei negozi fisici e online a partire dal 13 marzo 2020: Galaxy S20 sarà in vendita nella versione 4G LTE a 929€ e nella versione 5G e 1029€, Galaxy S20+ in versione 4G LTE costerà 1029€ e in versione 5G con 128GB di memoria interna avrà un prezzo di 1129€, ma sarà in esclusiva solo sullo Samsung Shop online nella versione 5G con 512GB di memoria interna a 1279€. Galaxy S20 Ultra 5G sarà disponibile a 1379€.

Prenotando Galaxy S20+ o S20 Ultra 5G tra l’11 febbraio e l’8 marzo e acquistando il prodotto tra il 13/3 e il 31/3, potrete ricevere i nuovi auricolari Galaxy Buds+ caricando la prova di prenotazione e quella di acquisto entro il 10 Aprile sul sito ufficiale Samsung.

Samsung Galaxy S20 è un aggiornamento della serie Galaxy S10, su quasi tutti i fronti: processore più veloce, supporto 5G e fotocamera più potente. Seppur diversi per dimensioni, Samsung Galaxy S20 da 6.2 pollici, Samsung Galaxy S20+ da 6.7 ​​pollici e Samsung Galaxy S20 Ultra da 6.9 pollici, possiedono un display AMOLED (3200 x 1400 pixel) con refresh rate di 120Hz, Qualcomm Snapdragon 865 o Samsung Exynos 990 a seconda del mercato di destinazione, configurazioni multi-camera con supporto per la registrazione video 8K. Ma hanno anche delle differenze:

Samsung Galaxy S20

Memoria: fino a 12GB di RAM LPDDR5 (o 8GB per la versione 4G)

Storage: 128 GB + slot per schede microSD

Batteria: 4000 mAh con ricarica rapida da 25W

Fotocamera frontale: 10MP

Fotocamera posteriore: principale da 12MP ultra wide da 12MP teleobiettivo da 64MP (3X)

Colori: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White

Samsung Galaxy S20+

Memoria: fino a 12GB di RAM LPDDR5

Storage: fino a 512 GB + slot per schede microSD

Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida da 25W

Fotocamera frontale: 10MP

Fotocamera posteriore: principale da 12MP ultrawide da 12MP teleobiettivo da 64MP (3X)

Colori: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White

Samsung Galaxy S20 Ultra

Memoria: fino a 16GB di RAM LPDDR5

Storage: fino a 512 GB + slot per schede microSD

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida da 45W

Fotocamera frontale: 40MP

Fotocamera posteriore: principale da 108MP ultrawide da 12MP teleobiettivo da 48MP (10X)

Colori: Cosmic Grey, Cosmic Black

In sostanza, i tre modelli rappresentano tre versioni dello stesso smartphone, però quelli più grandi hanno fotocamere migliori e batterie più capienti. Progettato in base al modo in cui viviamo, Galaxy S20 introduce un sistema di fotocamere completamente nuovo, basato sull'intelligenza artificiale e con il più grande sensore di immagine di sempre, per far emergere il meglio in ogni immagine e in ogni momento. La fotocamera di Galaxy S20 offre una risoluzione estremamente elevata (108 MP per Galaxy S20 Ultra 5G, 64 MP per Galaxy S20 e Galaxy S20+), per mettere in evidenza i dettagli con straordinaria chiarezza. Galaxy S20 Ultra 5G fa un ulteriore passo avanti a livello di sensore combinando nove pixel in uno per immagini di qualità superiore in condizioni di scarsa illuminazione, utilizzando una tecnologia di binning all'avanguardia.

Grazie alla tecnologia Space Zoom, i nuovi Galaxy S20 sono in grado di catturare i soggetti più lontani con un livello di dettaglio e una risoluzione davvero sorprendenti. È possibile, infatti, sfruttare lo zoom fino a 30x di Galaxy S20 e Galaxy S20+, oppure accorciare ulteriormente le distanze con il rivoluzionario obiettivo con lenti periscopiche di Galaxy S20 Ultra 5G dotato di uno Space Zoom fino a 100x. Con la tecnologia avanzata crop-zoom, gli utenti di Galaxy S20 possono anche catturare uno scatto, ritagliarlo e modificarlo più facilmente, mantenendo una straordinaria qualità dell’immagine.

La funzione Scatto Singolo permette di immortalare al meglio un momento mentre lo si sta vivendo. Grazie all’intelligenza artificiale di Galaxy S20, è sufficiente girare un breve video per ottenere automaticamente una serie di foto e video in diversi formati tra cui scegliere a seconda delle esigenze.

Galaxy S20 offre splendide riprese video in 8K, in modo che gli utenti possano catturare il loro mondo con colori e qualità realistici. Anche i video più “movimentati” sembrano essere stati girati usando un gimbal, grazie alla modalità Super Stabilizzatore, alla stabilizzazione dell’immagine e all'analisi del movimento dell'Intelligenza Artificiale. E, al termine delle riprese, è possibile trasmettere i video in streaming su una TV Samsung QLED 8K per godersi la migliore esperienza visiva.

Galaxy S20 integra le migliori tecnologie che gli utenti Galaxy hanno imparato a conoscere da tempo. è anche il device più sicuro che Samsung abbia mai realizzato, grazie all’integrazione di Knox, la piattaforma di sicurezza mobile leader del settore che protegge il dispositivo dal chip fino al software. Galaxy S20 è, inoltre, dotato di un nuovo processore sicuro, chiamato Guardian Chip, per la protezione da potenziali attacchi all’hardware.

Alimentato da una batteria più grande e più intelligente, Galaxy S20 viene fornito con un caricabatterie in grado di supportare la Ricarcia Ultra-Rapida da 25 W. In aggiunta, Galaxy S20 è dotato di un’ampia capacità di archiviazione (128 GB per Galaxy S20 e Galaxy S20 Ultra 5G; 128 GB e 512 GB per Galaxy S20+).

Con Galaxy S20, si avrà a disposizione anche l'interfaccia più pulita, semplice e intuitiva di Samsung, One UI 2. E’ possibile anche utilizzare Galaxy S20 per controllare la propria smart home attraverso SmartThings, raggiungere gli obiettivi di salute grazie a Samsung Health, pagare con Samsung Pay e altro ancora.

Con Samsung Galaxy Buds+, è possibile immergersi nella propria musica e podcast preferiti. Ottimizzati da AKG, gli auricolari Galaxy Buds+ dispongono di altoparlanti dinamici a 2 vie; 3 microfoni per una qualità del suono e della voce senza pari; e una durata della batteria incredibilmente lunga: 11 ore da Galaxy Buds+ e altre 11 ore nel case. L’app degli auricolari, “Galaxy Buds+”, è ora compatibile con iOS, quindi è possibile godersi una fantastica esperienza audio indipendentemente dal dispositivo che si usa. E grazie all’esclusiva partnership con Spotify, si può ascoltare musica più facilmente, lanciando le playlist preferite con un solo tocco.