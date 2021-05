Grazie ad un'architettura aggiornabile via software, Qualcomm Snapdragon x65 5G modem-RF continua a estendere le capacità con configurazioni mmWave ampliate e maggiore efficienza energetica.

Nel corso del 5G Summit sono emerse nuove caratteristiche del modem-RF Qualcomm Snapdragon X65 5G, che è basato sulla soluzione modem-antenna 5G di quarta generazione annunciata a febbraio. Essendo il primo modem 5G a 10 Gigabit al mondo ed il primo sistema modem-RF 3GPP release 16, l'architettura aggiornabile via software permette di rendere a prova di futuro le soluzioni alimentate dallo Snapdragon X65 che supporta e consente l'accelerazione dell'espansione 5G, migliorando al contempo la copertura, l'efficienza energetica e le prestazioni per gli utenti. Gli aggiornamenti includono una migliore efficienza energetica e il supporto per portanti mmWave più ampie, un requisito chiave in vista del rollout delle reti 5G mmWave in Cina.

Le nuove caratteristiche dell'architettura aggiornabile dello Snapdragon X65 includono capacità mmWave estese per l'espansione globale con il supporto di una più ampia larghezza di banda portante di 200 MHz nello spettro mmWave e il supporto mmWave in modalità standalone (SA). Con mmWave commercialmente distribuito da tutti i principali operatori negli Stati Uniti e in Giappone, e oltre 150 operatori globali che investono in queste frequenze a banda alta, queste nuove caratteristiche mmWave gettano le basi per guidare i prossimi lanci di 5G mmWave in Cina e in altre regioni insieme allo sviluppo della rete 5G SA. Lo Snapdragon X65 supporta lo spettro fino a 1 GHz di spettro mmWave e 300 MHz di spettro sub-6 GHz in FDD e TDD, consentendo una capacità 5G senza precedenti per le reti e velocità 5G senza precedenti per gli utenti.

Come già anticipato, gli aggiornamenti porteranno una migliore efficienza energetica e quindi un'autonomia più lunga, con prestazioni significativamente migliori attraverso le nuove tecnologie di risparmio energetico all'interno di Qualcomm 5G PowerSave 2.0. Con la release 16 UE-Assisted Information (UAI), una tecnica che migliora l'efficienza energetica, il dispositivo e la stazione base possono ora scambiarsi informazioni critiche per gestire in modo dinamico ed efficiente vari parametri di connessione come il numero di supporti, la larghezza di banda assegnata, i livelli e le prestazioni termiche per ottimizzare le risorse di rete per la particolare applicazione o contesto in corso.

Lo Snapdragon X65 è attualmente in fase di campionamento ai clienti di Qualcomm. I dispositivi mobili commerciali basati su queste soluzioni Modem-RF dovrebbero essere lanciati entro la fine del 2021. Per un approfondimento, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.