Ad un paio di mesi dall'annuncio, Google porta ufficialmente in Italia i due nuovi prodotti della linea Pixel: lo smartphone Pixel 6a ha un prezzo di 459€, gli auricolari Pixel Buds Pro costano 219€. Saranno in vendita dal 28 luglio.

Al Google I/O di quest’anno, Google ha presentato in anteprima i prossimi dispositivi hardware, tra cui lo smartphone Pixel 6a e gli auricolari Pixel Buds Pro, questi ultimi attesi in Italia entro l'estate. Ed è stato di parola: entrambi i prodotti sono disponibili per il preordine e in vendita a partire dal 28 luglio. In particolare, Pixel 6a è disponibile in Italia su Amazon e su Google Store al prezzo di 459 euro nei colori gesso, salvia e antracite mentre Pixel Buds Pro ha un prezzo di 219 euro. Inoltre, chi preordina Pixel 6a sul Google Store riceverà un paio di Pixel Buds A-Series, senza costi aggiuntivi. Invece, su Amazon, riceveranno un paio di Pixel Buds A-Series senza costi aggiuntivi i primi 500 a preordinare il Pixel 6a. Sono disponibili per il preordine e la vendita anche le cover di Pixel 6a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Pixel 6a e Pixel Buds Pro hanno tante caratteristiche interessanti di cui essere entusiasti, perciò proviamo a fare una ricapitolazione delle tecnologie e funzionalità principali.

Pixel 6a riprende molti degli elementi di design di Pixel 6, compresa l'iconica barra in cui sono alloggiate le fotocamere, e li completa con una struttura in metallo progettata per durare a lungo. Offre inoltre una UX aggiornata basata su Material You, che consente di personalizzare l'aspetto e il funzionamento del telefono.

Ha lo stesso processore Google Tensor dei suoi fratelli, lo stesso chip di sicurezza Titan M2 e molte delle funzionalità della serie, inclusa l'elaborazione dell'IA sul dispositivo, ma offre un display OLED più piccolo da 6.1 pollici Full HD+ con refresh rate a 60Hz, solo 6GB di RAM ed una sola configurazione di memoria interna da 128GB. Con una batteria da 4400 mAh, ha anche un'autonomia leggermente inferiore (circa 72 ore in modalità risparmio energetico estremo) rispetto ad altri dispositivi della serie Pixel 6.

Tra le funzionalità più interessanti segnaliamo Traduzione dal vivo e Gomma Magica. Con Traduzione dal vivo sul Pixel 6a possiamo abbattere la barriera linguistica e sfruttare al meglio la nostra vacanza; inoltre, poiché tutta l'elaborazione avviene sul dispositivo, la ricezione del cellulare non è un problema. Gomma Magica è una funzione indispensabile, per chi ama la fotografia sia per i suoi usi pratici che per quelli creativi. Pixel è sempre stato noto per la sua eccellenza nella fotografia computazionale e Pixel 6a sfrutta appieno il processore del segnale di immagine, grazie a Google Tensor. Il Pixel 6a condivide gli stessi algoritmi di post-elaborazione dei nostri telefoni di punta, consentendo di supportare incredibili esperienze fotografiche come Gomma Magica e Real Tone.

I Pixel Buds Pro includono un nuovo chip audio personalizzato a 6 core che esegue algoritmi sviluppati da Google - dal team di ingegneri audio - e amplificatori personalizzati, che insieme potranno gestire la cancellazione attiva del rumore ed anche la modalità Trasparenza per poter mantenere una connessione con il mondo esterno. I nuovi Pixel Buds Pro supportano funzionalità multi-dispositivo e presto audio spaziale con un prossimo aggiornamento software. Stando a quanto riferito da Google, gli auricolari dovrebbero offrire fino a 11 ore di autonomia (7 ore con cancellazione attiva del rumore) e funzione Trova dispositivo in caso di smarrimento.