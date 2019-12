OnePlus Concept One, il concept phone sarà svelato al CES 2020

In occasione del CES 2020 di Las Vegas e del suo sesto anniversario, OnePlus presenterà Concept One, il suo primo concept phone. Nessuna informazioni su design e funzionalità, ma promette che sarà il primo di una futura serie.

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, con un comunicato stampa ufficiale, OnePlus conferma che l'azienda sarà presente al CES 2020 - in programma nella prima settimana di gennaio a Las Vegas - con un evento speciale in occasione del sesto anniversario della sua fondazione. In particolare, Pete Lau - fondatore e CEO di OnePlus - ha annunciato che presenterà il suo primo concept phone, chiamato OnePlus Concept One, senza però aggiungere ulteriori indicazioni su design o funzionalità.

Negli ultimi sei anni, OnePlus ha cercato di condividere il meglio della tecnologia, producendo 13 smartphone flagship e campioni di vendite, tra cui il recente OnePlus 7 Pro che ha stabilito un nuovo standard per il settore grazie al primo display QHD+ AMOLED 90Hz al mondo.

Le aspirazioni tecnologiche di OnePlus si sono evolute dalla creazione di telefoni di punta senza pari alla ricerca del vero potenziale di ogni tecnologia, ma in occasione del CES 2020 e del suo anniversario, l'azienda fa un balzo in avanti svelando il suo primo concept phone.

Il nome stesso, Concept One, è la chiara promessa che questo sarà solo il primo di futura serie e dimostra l'impegno di OnePlus nei confronti di una tecnologia applicata e innovativa - portando agli utenti un'esperienza sempre più fluida, veloce e “burdenless”. OnePlus Concept One è una nuova visione di tecnologia e di approccio progettuale alternativo per il futuro degli smartphone. Siamo curiosi di scoprire cosa bolle in pentola, quindi non perdeteci di vista perché noi ci saremo.