HUAWEI P60 Pro è il nuovo smartphone flagship che coniuga perfettamente le feature di fotografia intelligente avanguardistiche e il classico design della serie P di HUAWEI. Già in vendita in Italia a partire da 1199€.

HUAWEI P60 Pro eredita l'eccellente qualità fotografica ed estetica della serie P compiendo un ulteriore passo avanti in termini di tecnologia. HUAWEI P60 Pro evolve l’innovazione fotografica della famiglia P ed eredita i geni del design della serie, ponendo l'accento sulla scienza della fotografia.

La fotocamera principale dello smartphone, soprannominata "The Eye of Light", integra perfettamente la capacità dell'obiettivo di catturare la luce e ridefinisce il senso artistico della fotografia. Allo stesso tempo, HUAWEI P60 Pro si ispira alla natura, introducendo la colorazione Rococo Pearl che presenta il primo design dalla texture perlata posizionato sul pannello posteriore del dispositivo, rivoluzionando l'estetica degli smartphone. La particolare texture è formata da polvere di minerali naturali, rendendo ogni pezzo unico nel suo genere e diverso dall’altro.

La fotocamera principale si trova al centro del comparto fotografico di HUAWEI P60 Pro, denominato “The Eye of Light”. Gli obiettivi Super Telephoto e Super Wide Angle sono posizionati sui lati superiore e inferiore della fotocamera principale, in una matrice classica che ricorda una fotocamera tradizionale. Uno strato trasparente sospeso, posizionato sopra il retro del dispositivo, crea l'illusione di un dispositivo ancora più sottile, permettendo alla fotocamera principale Ultra Lighting di brillare in maniera evidente.

HUAWEI P60 Pro adotta il nuovo display Quad-Curve con Kunlun Glass, una protezione ultraresistente ed esclusiva delle tecnologie Huawei. I quattro lati sono leggermente curvi mentre i quattro bordi dello schermo sono più arrotondati, rendendo il campo visivo illimitato e ottenendo una resa più coinvolgente. Con HUAWEI P60 Pro, che pesa solo 200 grammi, gli utenti possono godere di una presa e di un'esperienza tattile maggiormente confortevole. Inoltre, la frequenza di aggiornamento adattiva LTPO AMOLED da 1-120Hz aiuta a trovare il perfetto equilibrio tra immagini fluide e ottimizzazione della batteria.

La protezione garantita dal pannello Kunlun Glass migliora notevolmente la robustezza del vetro e ne aumenta la resistenza alle cadute fino a 10 volte grazie alle tecniche avanzate di evoluzione di miliardi di nanocristalli che vanno a formare il materiale ultraresistente. Supporta anche la resistenza alla polvere e all'acqua ed è certificato IP68, garantendo agli utenti un completo senso di sicurezza durante l'uso quotidiano.

Il display di HUAWEI P60 Pro restituisce colori precisi e realistici grazie alla gestione completa della gamma cromatica e alle corrispondenze metameriche nella calibrazione del colore, supportando la proiezione precisa del colore in modalità wireless, consentendo di coordinare in modo efficiente e preciso lo schermo visualizzato sullo smartphone e il display. Grazie a un'ampia gamma di caratteristiche del display, HUAWEI P60 Pro è diventato il primo smartphone al mondo a ottenere la doppia certificazione TÜV Rheinland per la fedeltà dei colori (Colour Accuracy & Precise Colour Projection).

Ispirandosi alla natura, HUAWEI P60 Pro reinterpreta il concetto di estetica moderna. HUAWEI P60 Pro nella colorazione Rococo Pearl utilizza il primo Pearl Texture Design del settore, che incorpora polvere di perle minerali naturali sul retro dello smartphone per creare un effetto luminoso e brillante, ottenendo una texture naturale unica come la madreperla. HUAWEI P60 Pro è disponibile anche nel classico e profondo colore Feather-Sand Black, accompagnato da un innovativo vetro anti-impronte Feather-Sand Glass, morbido e delicato come una piuma, ma che brilla come un diamante.

La serie Huawei P è nata ponendo l'imaging innovativo al centro della sua tecnologia. Ogni cambiamento è accompagnato da una completa ricostruzione e modernizzazione del comparto fotografico. HUAWEI P60 Pro è costituito da un sistema ottico riprogettato, con una fotocamera principale Ultra Lighting dotata di un'apertura fisica regolabile automaticamente F1.4-F4.0, un gruppo di lenti ad alta trasmittanza luminosa e un sensore RYYB SuperSensing, l’ideale per le fotografie notturne. Questi significativi miglioramenti riescono a produrre una nuova esperienza fotografica più vivida in ambienti con scarsa illuminazione, mostrando perfettamente i dettagli al buio. Il nuovo algoritmo XD Fusion Pro è in grado di offrire una gamma dinamica di colori ultraelevata nelle situazioni con un rapporto luce-buio più elevato, come l'alba e il tramonto, l'alba e il crepuscolo, consentendo di ottenere dettagli raffinati che riescono a risaltare persino la lucentezza della superficie del vetro.

Oltre alle innovazioni apportate alla fotocamera principale Ultra Lighting, HUAWEI P60 Pro ha compiuto un ulteriore e rivoluzionario passo avanti nella fotografia con teleobiettivo a visione notturna, introducendo il teleobiettivo Ultra Lighting con apertura F2.1, la più grande del settore per una fotocamera periscopica su smartphone. Il teleobiettivo dispone inoltre di un gruppo di lenti Ultra Lighting per catturare più luce e, in combinazione con il sensore RYYB Supersensing, la quantità di luce che entra nella fotocamera è stata notevolmente aumentata. Gli utenti possono ora scattare fotografie dinamiche durante le loro passeggiate notturne in città, poiché la fotocamera è in grado di catturare e far risaltare i dettagli delle luci al neon dei tetti in lontananza, consentendo di ritrarre la reale bellezza che vedono e sperimentano.

Anche la modalità Super Moon di Huawei rappresenta un altro esempio d’avanguardia del settore. Grazie alle funzionalità Ultra Lighting e alle capacità di messa a fuoco del modulo teleobiettivo, HUAWEI P60 Pro introduce una Super Moon Scene aggiornata. Questa funzione cattura perfettamente la luna in lontananza riuscendo a preservare i dettagli degli oggetti al centro della scena. Gli utenti potranno così sperimentare la bellezza dell'astrofotografia, non solo riprendendo chiaramente la luna ma evidenziandone la bellezza.

Inoltre, HUAWEI P60 Pro introduce le lenti Long Travel Slide Zoom, che consentono di controllare in modo flessibile la distanza di messa a fuoco e di ottenere quindi immagini chiare sia nella fotografia a lunga distanza sia nei primi piani in macro. Questa nuova tecnologia di lenti scorrevoli è in grado di catturare a distanza l’ombra dei rami di un albero che si staglia sulla luna o la luna luminosa accanto alla finestra del letto. Inoltre, consente di ottenere una fotografia macro accurata da una distanza di 10cm a salire, senza disturbare il soggetto a distanza ravvicinata. Questa funzione può essere utilizzata per scattare foto di animali domestici nella loro vita quotidiana, fungendo da dispositivo in grado di ricreare un diario fotografico degli animali domestici.

HUAWEI P60 Pro monta una batteria ad alta capacità da 4815 mAh inserita in un corpo compatto di soli 8,3 mm di spessore, in grado di supportare la ricarica cablata HUAWEI SuperCharge da 88W. Supporta inoltre la ricarica rapida wireless da 50W e la ricarica wireless inversa da 7,5W, per una ricarica sicura e comoda in qualsiasi momento e luogo. Utilizzando la modalità Turbo, HUAWEI P60 Pro può essere caricato fino al 50% in soli 10 minuti, raggiungendo un equilibrio perfetto tra la durata della batteria in standby e la velocità di ricarica, il tutto mantenendo un corpo leggero.

Huawei combina i geni dell’estetica e dell’imaging dei prodotti della serie P nella tecnologia EMUI che garantisce semplicità di utilizzo per offrire un'esperienza d’uso più raffinata e comoda. EMUI 13.1 introduce il 3D Weather AOD (Always on Display), che mostra il meteo se piovoso, nevoso, nuvoloso o soleggiato con effetti 3D e invia notifiche dinamiche sui cambiamenti del tempo: un'esperienza visiva intuitiva, creativa e d’intrattenimento. Allo stesso tempo, consente agli utenti di personalizzare i display off-screen con le proprie foto. Dalla schermata di blocco a quella iniziale, a schermo attivo e spento, gli utenti possono sperimentare un'esperienza visiva coerente sui loro schermi.

L'interfaccia della fotocamera introduce un Camera Zoom Ring, che non solo rende lo scatto delle foto un'esperienza più intuitiva, ma rende anche lo zoom più preciso e funzionale con un design ispirato agli obiettivi delle macchine fotografiche tradizionali. Il menu rapido della fotocamera mostra anche le icone delle modalità di scatto più utilizzate, facilitando l'utilizzo della fotocamera con una sola mano e offrendo agli utenti un'esperienza fotografica più piacevole e conveniente.

HUAWEI P60 Pro è già disponibile in Italia nelle colorazioni Rococo Pearl e Black al prezzo di 1199.90 euro (Link Amazon) nella versione da 8/256 GB e 1399.90 euro nella versione da 12/512 GB. Per gli utenti interessati all’acquisto della versione 12+512GB è disponibile un ulteriore coupon da 100€, richiedibile direttamente nella pagina del prodotto. Inoltre, solo fino al 5 giugno, sarà possibile ottenere in regalo con l’acquisto di HUAWEI P60 Pro anche HUAWEI Watch GT3 46mm Active Black oppure HUAWEI Watch GT3 42mm Elegant White.