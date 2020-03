Huawei P40 Lite in Italia a 299€, con FreeBuds3 in omaggio. Specifiche tecniche

Huawei P40 Lite è il primo membro della P40 Series, con un display punch-hole da 6.4 pollici FHD+ ed una quad-camera posteriore da 48MP. Potete acquistarlo a partire dal 13 marzo al prezzo di 299.99€, con in omaggio Huawei FreeBuds3 e 15 extra GB per Huawei Cloud.

Huawei P40 lite è il primo smartphone dell'attesissima famiglia Huawei P40, che dovrebbe fare il suo debutto al completo alla fine di marzo. Come i tanti modelli "Lite" lanciati in questi anni, anche questo terminale anticipa la nuova serie ed alcune delle sue caratteristiche: vanta uno schermo Huawei Punch FullView da 6.4 pollici, un'autonomia promettente ed un comparto fotografico composto da quattro fotocamere posteriori potenziate da intelligenza artificiale per catturare momenti incredibili in ogni ambiente e condizione da rivivere a pieno grazie.

Non vi sorprenderà, ma Huawei P40 lite sarà disponibile in Italia in shop online, catene di elettronica e negozi degli operatori a partire dal 13 marzo al prezzo di 299.90 euro, nelle colorazioni Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink.

Coloro che preordineranno o acquisteranno Huawei P40 lite presso uno dei punti vendita aderenti, riceveranno in omaggio le cuffie wireless Huawei FreeBuds3 (costo 179 euro), 5GB per salvare i propri dati su Huawei Cloud e ulteriori 15GB da poter utilizzare nel corso dell’anno per salvare le informazioni, dati e ricordi in maniera sicura. Maggiori dettagli in fondo a questo articolo.

Dotato di cinque fotocamere potenziate dall'AI (quattro posteriori e una anteriore), Huawei P40 lite setta un nuovo standard in ambito fotografico. Sul retro, il dispositivo presenta quattro fotocamere disposte a matrice: la fotocamera principale da 48MP (f/1,8), un obiettivo Bokeh da 2MP (f/2,4), un obiettivo Macro da 2MP (f/2,4) e un obiettivo ultragrandangolare da 8MP (f/2,4). La fotocamera principale da 48MP è dotata di tecnologia Hyper Sampling Lossless Zoom, per permettere agli utenti di scattare immagini chiare e nitide a qualsiasi distanza. Inoltre, grazie alla funzione AI HDR+, la camera ottimizza automaticamente l'illuminazione, restituendo una sorprendente retroilluminazione alle immagini. Il Super Night Mode, molto amato da tutti gli utenti, permette anche di scattare fotografie incredibilmente dettagliate in ogni condizione di luce. La fotocamera frontale di Huawei P40 lite da 16MP supporta i Super Night Selfie 2.0 – per consentire agli utenti di scattare selfie mozzafiato, anche in condizioni di luce non ottimali. Oltre alle eccellenti capacità fotografiche, Huawei P40 lite è in grado di registrare video in FHD con l’ausilio dell’intelligenza artificiale sia nell’analisi che nella produzione del video.

Huawei P40 lite vanta un display Huawei Punch FullView che promette un’esperienza di visione senza confini. Tutti gli utenti potranno godere di uno schermo da 6.4 pollici FHD+ (2310 x 1080 pixel) con bordi sottili ed un rapporto screen-to-body del 90.6%. La fotocamera frontale è posizionata in alto a sinistra e ha dimensioni ridotte, inoltre il lettore di impronte digitali è posizionato lateralmente per offrire un design armonico.

Alimentato da Kirin 810, Huawei P40 lite offre prestazioni di alto livello e promette all'utente un'esperienza d'uso veloce e fluida. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, Huawei P40 lite consente agli utenti di archiviare tutto ciò di cui hanno bisogno e i ricordi a cui tengono di più. Inoltre, supportando la ricarica veloce da 40W Huawei Super Charge, il dispositivo si carica fino al 70% con soli 30 minuti di ricarica. La batteria da 4200 mAh assicura un’autonomia superiore a 24 ore.

Huawei P40 lite dispone dei Huawei Mobile Services e di AppGallery, la prima vera alternativa nel mondo degli app store negli ultimi dieci anni. AppGallery, insieme a EMUI10 offre libertà, scelta e flessibilità garantendo contestualmente controllo e sicurezza agli utenti. Per permettere a tutti i suoi utenti di conoscere più da vicino tutti i vantaggi offerti dai Huawei Mobile Services, cercare informazioni sul proprio device, scoprirne le incredibili performance, chiedere consigli e rimanere aggiornati sugli ultimi lanci di prodotti e servizi, l’azienda ha da poco presentato la Community Huawei. Un vero e proprio lungo di incontro virtuale dove tutti gli appassionati del brand posso iscriversi, partecipare attivamente, avendo anche la possibilità di accedere a contenuti e vantaggi esclusivi a loro dedicati. Community Huawei è raggiungile online nell’apposita sezione del sito Huawei, mentre l’app mobile sarà scaricabile direttamente da Huawei AppGallery nelle prossime settimane.

Tutti coloro che acquisteranno Huawei P40 lite potranno contare su un servizio di consulenza dedicato, offerto all’interno dei principali punti vendita della distribuzione specializzata e degli operatori di telefonia, dove verranno illustrati tutti i vantaggi e le caratteristiche di Huawei AppGallery, dei servizi HMS e per supportarli nella prima configurazione del device.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono momentaneamente lasciare le loro case ma hanno bisogno di assistenza per i loro device, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio dei propri device che necessitano di una riparazione. Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza autorizzati. Una volta completata la riparazione, il device sarà riconsegnato all’indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia.

Huawei P40 lite sarà in vendita in Italia al prezzo di 299.99 euro, con Huawei FreeBuds3 in omaggio. Coloro che pre-ordinano dal 13 e il 26 marzo dovranno finalizzare l’acquisto presso lo stesso punto vendita entro e non oltre il 12 aprile. Invece, in caso di disponibilità immediata del prodotto, l’acquisto dovrà essere finalizzato entro e non oltre il 26 marzo. Per poter ricevere i premi, è necessario registrarsi alla promo, allegando la documentazione richiesta (prova di preordine e prova di acquisto), entro e non oltre il 19 aprile.

Le promozioni non si fermano qui. Infatti, tutti coloro che acquisteranno un nuovo Huawei P40 lite ma anche per tutti gli utenti che già dispongono di un device Huawei, se scaricheranno la ESSENTIAL APP COLLECTION da Huawei AppGallery avranno la possibilità di vincere un Huawei P40 lite e 9 Huawei Points al giorno. Per poter partecipare all’estrazione, basterà scaricare il pacchetto di applicazioni, accettare termini e condizioni e giocare per vincere i premi della promo. L’operazione è valida entro e non oltre il 26 Aprile.