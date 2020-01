Huawei P30 lite New Edition in vendita su Amazon a 349€ con Huawei Freelace in regalo

Huawei P30 lite New Edition completa la famiglia Huawei P30 con RAM potenziata, memoria interna ottimizzata e una nuova selfie-camera da 32MP. Già in vendita in Italia a 349€ con Huawei Freelace in regalo, per acquisti fatti entro il 9 febbraio.

Dopo Huawei P30 lite presentato a inizio 2019, Huawei P30 lite New Edition promette agli utenti un’esperienza potenziata nel comparto hardware e in quello fotografico, ad un prezzo vantaggioso. Potete già acquistarlo nei principali negozi e shop online italiani (incluso Amazon) al prezzo di 349.90 euro e - fino al 9 febbraio 2020 - potrete ricevere in regalo Huawei Freelace, auricolari in-ear Bluetooth ad archetto con tecnologia HiPair, per un valore commerciale di 99.90 euro. Per partecipare sarà necessario compilare entro e non oltre il 23 febbraio 2020 il form online sulla pagina dedicata alla promo, con tutti i dati richiesti.

E non finisce qui perché, oltre agli auricolari Huawei Freelace, gli utenti che acquisteranno lo smartphone presso il Huawei Experience Store di Milano o sul sito ufficiale, aggiungendo 1 euro, riceveranno anche un capo dell’esclusiva capsule collection ANNAKIKI X Huawei, la prima collezione di moda al mondo co-creata dall’Intelligenza Artificiale di Huawei e dall’estro creativo della stilista Anna Yang.

Ma torniamo allo smartphone: Huawei P30 lite New Edition è realizzato con tecnologie all'avanguardia, mantiene lo stesso iconico design sottile e curvo del precedente modello, e si presenta con nuove colorazioni ispirate alla natura: Peacock Blue e Midnight Black. E dato da non sottovalutare: è basato su Android 9 con interfaccia EMUI 9.1 e supporta i Google Mobile Services.

Aggiornato nel 2020 per permettere agli utenti di scattare e conservare ancora più foto, Huawei P30 lite New Edition è dotato di un SoC octa-core Kirin 710, pensato per garantire un’esperienza fluida di utilizzo, memoria da 6GB di RAM e 256GB di ROM, oltre a una batteria da 3340mAh e 18W di ricarica veloce Quick Charge. Lo schermo FullView senza bordi da 6.15 pollici con risoluzione 2312 x 1080 pixel (FHD+) promette un’esperienza di visione estremamente nitida e immersiva. Inoltre, la fotocamera frontale incorniciata all’interno dell’elegante Huawei Dewdrop Notch, consente una comoda e veloce funzione di riconoscimento facciale per sbloccare il proprio dispositivo in meno di un millesimo di secondo.

A proposito di selfie-camera, Huawei P30 lite New Edition integra un sensore anteriore da 32MP (f/2.0), in grado di supportare la modalità Super Selfie Night per autoscatti perfetti sia di notte che di giorno. La fotocamera è potenziata dall’Intelligenza Artificiale che riconosce automaticamente fino a 8 scenari, per immagini incredibilmente dettagliate e definite.

Huawei P30 lite New Edition è dotato di tre fotocamere posteriori: una lente grandangolare da 48MP (f/1.8), una lente ultra-grandangolare da 8MP (f/2.4) e una lente bokeh dedicata da 2MP. Il comparto fotografico è in grado di realizzare scatti mozzafiato grazie all’ampio angolo di visione e alla possibilità di modificare i contenuti con meravigliosi effetti bokeh, ma la modalità Handheld Super Night potenziata dalla stabilizzazione AI dell’immagine, consente di scattare foto multi-frame e a lunga esposizione anche di notte, per garantire dettagli, colori e nitidezza straordinari anche in ambienti con scarsa luminosità.