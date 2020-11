HP Omnicept Solution inaugura una nuova era della realtà virtuale: il visore VR HP Reverb G2 Omnicept Edition potrà raccogliere le risposte fisiologiche dell'utilizzatore con un sistema di sensori, mentre l'SDK Omnicept contribuirà alla realizzazione di applicazioni più realistiche.

HP Omnicept Solution è una nuova soluzione che comprende il nuovo visore VR e un SDK focalizzato sullo sviluppatore in un'unica piattaforma, offrendo un ecosistema in grado di creare nuove esperienze VR iper-personalizzate, coinvolgenti e adattive per le imprese. La soluzione HP Omnicept sta trasformando il modo in cui gli sviluppatori guidano il cambiamento e aumentano l'efficienza nelle imprese, aggiungendo dati per un'analisi più approfondita.

Il settore VR si evolve per stare al passo con il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia e il mondo che le circonda, per rimanere e sentirsi connessi. Le espressioni del viso e il linguaggio del corpo contribuiscono per il 50% a una comunicazione efficace e, con il 25-30% della forza lavoro che secondo le previsioni lavorerà da casa nel 2021, sono necessari nuovi strumenti immersivi per una migliore collaborazione a distanza nei workflow di progettazione e sviluppo. Prima dell’emergenza sanitaria, è stato registrato un aumento del 35% nell'uso della tecnologia nella formazione e la VR ha dimostrato di aumentare significativamente i tassi di ritenzione per l'apprendimento e la formazione.

HP Reverb G2 Omnicept Edition e l'Omnicept SDK sono progettati per regalare esperienze più umane e personali attraverso la tecnologia. Saranno disponibili a partire dalla primavera 2021 e l'SDK comprenderà anche una versione business.

HP Reverb G2 Omnicept Edition permette di avere informazioni sull’individuo in tempo reale che migliorano i risultati di apprendimento e istruzione, oltre a potenziare i processi di collaborazione e progettazione. Il visore è progettato con una pipeline ad alta sicurezza per proteggere la privacy dell'utente finale: il firmware protegge i dati del sensore in ogni momento dell'acquisizione, e nessun dato viene memorizzato. Le applicazioni basate su HP Omnicept garantiscono che l'acquisizione e il trasferimento dei dati siano conformi ai requisiti della normativa generale sulla protezione dei dati (GDPR) e mantengono la riservatezza dei dati degli utenti.

Le esperienze personalizzate basate sugli analytics e sugli insight concreti aumentano i tassi di ritenzione per la formazione, l'apprendimento e il benessere. I sensori sulle cuffie, compreso l'eye tracking, la frequenza cardiaca, la pupillometria e la face camera, consentono a HP Reverb G2 Omnicept Edition di catturare le risposte fisiologiche che confluiscono nella piattaforma. L'SDK Omnicept integrato, alimentato da avanzati algoritmi di machine learning, interpreta i dati e consente agli sviluppatori di creare un'esperienza VR incentrata sull'utente che fornisce informazioni utili su come gli utenti interagiscono e rispondono durante l'esperienza.

Grazie a questa piattaforma intelligente end-to-end, le esperienze create da progettisti e sviluppatori di prodotti per la formazione, la progettazione, il benessere e la ricerca sono ora orientate dai dati, adattandosi agli utenti in tempo reale attraverso metriche oggettive rispetto al feedback soggettivo. Le caratteristiche di HP Reverb Omnicept Editions includono: