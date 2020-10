HP EliteDesk 805 G6 è l'ultimo modello della serie di computer desktop compatti per il mondo business ed è il primo disponibile con processori AMD Ryzen 4000 (Renoir), abbinati alla GPU Nvidia GeForce GTX 1660Ti.

HP EliteDesk 805 G6 è un computer desktop compatto, abbastanza piccolo (17.7 x 17.5 x 3.5 centimetri, in 1.45Kg) da essere montato sul retro di una TV o di un monitor, oltre che essere compatibile con i sistemi Mini-in-One dell'azienda. Dedicato al mondo business, quindi indirizzato soprattutto a professionisti e aziende, questo Mini PC è uno dei primi sul mercato ad integrare le APU AMD Ryzen 4000 (Renoir), dal quad-core Ryzen 3 Pro 4350GE (35W) all'octa-core Ryzen 7 Pro 4750G (65W), entrambe con grafica integrata AMD Radeon Vega e abbinata opzionalmente ad una scheda grafica dedicata Nvidia GeForce GTX 1660Ti.

Il sistema è completato da due slot SoDIMM per massimo 64GB di RAM DDR4-3200 e da tre slot M.2, di cui uno M.2 2230 per WiFi 6 e Bluetooth e due M.2 2280 per SSD SATA o NVMe, a cui si aggiunge un alloggiamento per un drive da 2.5 pollici HDD/SSD SATA. Il Mini PC dispone in totale di 7 porte USB, di cui una porta USB 3.1 Type-C e sei porte USB 3.1 Type-A, due DisplayPort 1.4 e una HDMI 1.4 e una Gigabit Ethernet (RJ45).

Scegliendo una configurazione con dGPU (dedicata), HP offre anche opzioni "Flex IO" per un set di porte aggiuntivo, che prevede altri tre connettori mini DisplayPort ed un'uscita video mini HDMI. In questo modo, HP EliteDesk 805 G6 potrà gestire fino a 7 monitor contemporaneamente.

HP non ha rilasciato informazioni sulla disponibilità e sui prezzi di EliteDesk 805 G6 in Europa e in USA, ma dovremmo saperne di più nelle prossime settimane.

Via: Liliputing