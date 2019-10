Global Sources Consumer Electronics 2019: smart home, audio e accessori

Si apre oggi ad Hong Kong la Global Sources Electronics Fair 2019 con oltre 4000 stand che esporranno tantissimi nuovi prodotti elettronici appartenenti alle categorie home, elettronica per esterni e automobilistica, prodotti da gioco, smart living, componenti elettronici, elettronica commerciale, computer e loro accessori. Come vi avevamo anticipato, l'evento è diviso in due fasi: Consumer Electronics (11-14 ottobre) e Mobile Electronics (18-21 ottobre).

Più di 1100 booth mostreranno le più recenti tecnologie audio provenienti dalla Cina (e non solo): cuffie, altoparlanti Bluetooth, True Wireless Stereo (TWS), prodotti audio professionali, nonché audio domestico, cavi e accessori. La Global Sources mantiene la sua collaborazione con la China Audio Industry Association (CAIA) per conferire il premio Golden Ear Choice. Finora, sono stati premiati 74 prodotti audio per le loro caratteristiche uniche e la loro qualità e, durante la fiera, verranno mostrati al Golden Ear Award Audio Display & Experience Zone.

Inoltre, nel padiglione di Hong Kong dedicato a Smart Home, saranno presenti dispositivi e interi sistemi per l'automazione domestica: prodotti rinomati come Amazon Alexa, Google Home e Zigbee. Verranno poi installati Biometrics & Smart Lock Zone e Korea Pavilion, mentre gli espositori di Shenzhen e Hangzhou forniranno ai visitatori un'esperienza smart home multi-scenario e immersiva. Altri interessanti iniziative saranno:

Test Drive. Sarà allestita un'area in cui le persone potranno provare gli ultimi veicoli quali scooter elettrici, e-bike e motocicli elettrici leggeri.

Analyst's Choice Zone. Coprendo otto categorie chiave e oltre 100 prodotti selezionati da analisti professionisti fra quelli esposti, saranno mostrati i più originali in una zona dedicata. Nello stand Design Space saranno poi presentati i prodotti pluripremiati a livello internazionale per il design.

Coprendo otto categorie chiave e oltre 100 prodotti selezionati da analisti professionisti fra quelli esposti, saranno mostrati i più originali in una zona dedicata. Nello stand Design Space saranno poi presentati i prodotti pluripremiati a livello internazionale per il design. Next-Gen Components Zone. L'unica vetrina al mondo dedicata ai componenti elettronici al, che è il 40% più grande rispetto all'edizione primaverile. Quest'area espone componenti applicabili a sette categorie industriali popolari: automotive, industriale e robotica, smart living, smart security, indossabili, medica e componenti da Taiwan.

Non mancheranno conferenze con i migliori esperti del settore che parlaranno di ultime tendenze del mercato, sviluppi e strategie di approvvigionamento, secondo il seguente calendario:

11 ottobre - Trasformare le nostre vite con 5G

Ridefinire l'esperienza del suono con la tecnologia audio

Strategie di approvvigionamento e approvvigionamento intelligenti

Strategie di vendita al dettaglio online e mobile

Inoltre, la Global Sources Electronics Fair è sensibile al tema della sostenibilità e, già dal 2006, collabora con Crossroads International per donare a 64 organizzazioni no profit e di assistenza sociale di tutto il mondo più di cinque container contenenti mobili, accessori per telefoni cellulari e articoli di cartoleria. Se siete interessati a seguire l'evento, troverete le notizie in anteprima sulla nostra pagina ufficiale "GSHK 2019" e sui nostri canali Facebook, Twitter, Telegram e YouTube, dove saranno pubblicati tutti i nostri video dal vivo.