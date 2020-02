Fuga dal MWC 2020: quali aziende hanno rinunciato? Elenco aggiornato

Il Mobile World Congress (MWC) rappresenta la settimana più importante dell'anno per il mondo mobile, ma lo spettro del coronavirus e le relative restrizioni a viaggi/spostamenti hanno portato molta incertezza nella solita fibrillante atmosfera pre-fiera che si respira nel mese di febbraio. Mancano pochissimi giorni all'inizio del MWC 2020 di Barcellona - che quest'anno si terrà dal 24 al 27 febbraio - ma già sappiamo che quest'edizione sarà molto diversa dalle altre, se mai si terrà. E per ora l'appuntamento sembra confermato anche se - dalle ultime indiscrezioni - l'ente organizzatore si riserva di prendere la decisione definitiva venerdì 14 febbraio.

Per mettere un po' di ordine e fare il punto della situazione, abbiamo deciso di elencare le aziende che hanno deciso di abbandonare la fiera spagnola o confermare la partecipazione seppur ridotta. Qui sotto trovate i comunicati ufficiali e le note stampe inviate alla nostra redazione in ordine di tempo, inclusa la dichiarazione rilasciata dal GSMA (organizzatore del MWC) con gli accorgimenti adottati per proteggere la salute dei partecipanti in questa edizione della fiera che possiamo considerare "davvero speciale".

Vi ricordiamo che - nel 2019 - al Mobile World Congress hanno partecipato 109 mila persone provenienti da 198 Paesi, di cui il 6% dalla Cina e il 16% dall'area Asia-Pacifico. Quest'anno, stando alle prime stime rilasciate dal GSMA, saranno presenti "più di 2800 espositori" ma la lista è in continuo aggiornamento.

Partecipazione confermata

Partecipazione (senza conferenza stampa)

Annullamento

11 febbraio

Non c'è ancora l'ufficialità ma ViVO starebbe per annullare il lancio del suo nuovo concept phone Apex 2020, in seguito alle preoccupazioni per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti e del pubblico. Anche MediaTek avrebbe le stesse intenzioni.

Intel ha annunciato: "La sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e partner è per noi di massima priorità, quindi abbiamo deciso di ritirarci dal Mobile World Congress di quest’anno" . Probabilmente Santa Clara farà comunque degli annunci, ma non ci saranno demo ed esposizioni in fiera.

10 febbraio

Si fa sentire anche Xiaomi, ma per confermare la sua presenza: "Data l’attuale situazione creatasi a causa del coronavirus, Xiaomi desidera informare i fan, i media, i partner e gli utenti che la salute e la sicurezza di tutti sono una priorità assoluta per l’azienda. Xiaomi, conferma la propria partecipazione, come previsto, al MWC Barcellona 2020 durante il quale saranno annunciati nuovi smartphone e nuovi prodotti smart hardware. Xiaomi si impegna a contenere l’attuale epidemia seguendo tutte le efficaci misure di prevenzione raccomandate per salvaguardare la salute e il benessere dei propri dipendenti, fan, media, partner e utenti che parteciperanno al MWC.

Per questo motivo, l’azienda ha messo in atto ulteriori provvedimenti e istruzioni da adottare durante la conferenza stampa che si terrà domenica 23 febbraio così come presso lo stand situato al Padiglione 3, 3D10, presso Fira de Barcelona Gran Vía, dal 24 al 27 febbraio.

Xiaomi si assicurerà che tutti i dipendenti in viaggio dalla Cina non mostrino alcun sintomo e che, prima del loro arrivo a Barcellona, abbiano trascorso almeno un periodo di 14 giorni fuori dalla Cina.

Xiaomi si assicurerà che tutti i Manager dell’azienda che parteciperanno alle attività e ai meeting previsti durante il MWC abbiano trascorso un periodo di 14 giorni fuori dalla Cina.

Xiaomi seguirà le linee guida di GSMA, inclusa la politica “no-handshake”. Inoltre, saranno intensificate le misure igienico-sanitarie e saranno distribuite forniture protettive ai visitatori, nel tentativo di salvaguardare la salute di tutti.

Xiaomi si assicurerà che tutto il personale presente presso lo stand provenga dai propri uffici dislocati in Europa. Anche per loro, l’azienda si accerterà che non mostrino sintomi nei 14 giorni prima del supporto sul campo al MWC.

Anche TCL torna sui suoi passi e rilascia un comunicato ufficiale: "Considerati i recenti problemi di salute globali dovuti alla diffusione del virus 2019-nCoV e per l’abbondanza di cautele e cure per il nostro personale, i clienti, la stampa e altri ospiti, TCL Communication sta cancellando il suo evento stampa globale per MWC 2020, che era previsto per il 22 febbraio 2020. Questa decisione non ha alcun impatto sulle altre attività MWC 2020 pianificate dalla società e TCL annuncerà ancora i suoi ultimi dispositivi mobili e li mostrerà al suo stand nella Fiera Gran Via – Padiglione 3, Stand 3D11 – da 24-27 febbraio come da programma.”

Dopo le restrizioni imposte da GSMA, che ha vietato l'accesso a chiunque sia stato in Cina nei 14 giorni precedenti, la lista si allunga con le defezioni di alcune aziende cinesi, costrette a rinunciare: Gigaset, UMIDIGI, Ulefone, Panorama Software, RADWIN, CommScope, Amdocs e Coosea Group. Tra queste spicca anche la giapponese NTT DoCoMo.

Sony annulla la partecipazione. "Sony ha monitorato attentamente la situazione in evoluzione a seguito del nuovo focolaio di coronavirus, che è stato dichiarato un'emergenza globale dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020. Dato che attribuiamo la massima importanza alla sicurezza e al benessere dei nostri clienti, partner, media e dipendenti, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci dal MWC 2020 di Barcellona, in Spagna. La conferenza stampa di Sony si svolgerà invece all'ora prevista alle 8:30 (CET) del 24 febbraio 2020 sul nostro canale YouTube Xperia".

09 febbraio

GSMA rilascia la sua dichiarazione ufficiale, confortante ma non convincente con il "divieto della stretta di mano". Qui trovate la versione integrale, ma vi riportiamo alcuni passaggi sulle " restrizioni e le buone pratiche studiate dall'ente organizzatore della fiera con le autorità sanitarie spagnole, i partner della città ospitante e altre agenzie specializzate:

A tutti i viaggiatori della provincia di Hubai non sarà consentito l'accesso all'evento o MWC Barcelona, ​​Four Years From Now (4YFN), xside e YoMo

Tutti i viaggiatori che sono stati in Cina dovranno dimostrare di essere stati fuori dalla Cina 14 giorni prima dell'evento (timbro del passaporto, certificato sanitario)

Verrà implementato lo screening della temperatura

I partecipanti dovranno autocertificare di non essere stati in contatto con nessuno infetto"

Resta da chiedersi quanto siano efficaci queste misure considerando che la dichiarazione è stata rilasciata esattamente 13 giorni prima dell'inizio ufficiale della fiera (ma tutti sappiamo che il MWC inizia almeno 2-3 giorni prima) ed il periodo di incubazione sembra duri 24 giorni. Sull'autocertificazione, poi, ci sono più dubbi che certezze.

Amazon si tira fuori. In una dichiarazione alla stampa spagnola, un portavoce di Amazon Web Services comunica: "A causa dell'epidemia del coronavirus, Amazon si ritirerà dal Mobile World Congress 2020, in programma dal 24 al 27 febbraio a Barcellona, ​​Spagna“ . C'è da aggiungere che la presenza di Amazon in fiera è sempre stata molto limitata e maggiormente orientata ai partner.

08 febbraio

Viavi Solutions si ritira dal MWC 2020. "Dopo aver esaminato tutti i dati disponibili, Viavi Solutions ha scelto di annullare la partecipazione al MWC di Barcellona di quest'anno per la grande attenzione e preoccupazione per i nostri dipendenti, clienti e partner. Viavi Solutions rimane entusiasta della sua potente suite di soluzioni 5G, per cui contatteremo i clienti e le altre parti interessate per mostrare in altri incontri il nostro portafoglio in espansione."

07 febbraio

NVIDIA si defila. "Abbiamo informato il GSMA, gli organizzatori del MWC di Barcellona, che non invieremo i nostri dipendenti all'evento di quest'anno. Considerati i rischi per la salute pubblica a causa del coronavirus, garantire la sicurezza dei nostri colleghi, partner e clienti è la nostra massima priorità. Il MWC di Barcellona è una delle più importanti conferenze tecnologiche del mondo. Non vedevamo l'ora di condividere il nostro lavoro in ambito IA, 5G e vRAN con l'intero settore. Siamo spiacenti per la mancata partecipazione, ma siamo convinti che questa sia una decisione obbligata, date le circostanze. Siamo grati per al GSMA e alle continue iniziative per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti."

ASUS si aggiunge agli abbandoni. " Considerata la situazione attuale, il team ASUS EMEA Mobile ha deciso di cancellare la sua partecipazione al prossimo MWC 2020".

Ericsson abbandona la fiera, con il suo stand di oltre 6000 m2, perché "non vuole correre rischi" . L'azienda - che era ritenuta il secondo espositore più grande del MWC 2020 - si impegna ad organizzare una serie di eventi locali per partner/clienti per mostrare le novità che avrebbe presentato a Barcellona.

05 febbraio

ZTE ha annullato la sua conferenza stampa, ma ha confermato la presenza in fiera. "Una serie di nuovi terminal devices 5G saranno presentati al Mobile World Congress 2020 tra cui: il new – generation Smartphone 5G ZTE Axon, prodotti diversificati 5G MBB come 5G CPE, 5G Module, Inoltre, ZTE introdurrà anche l’ultimo prodotto ZTE Blade, così come altre tecnologie leader del settore, che daranno ai consumatori la prospettiva di una vita più intelligente e connessa nell’era 5G. Con il tema “Towards 5G Business Success”, ZTE si impegnerà a dimostrare i suoi straordinari risultati nelle innovazioni 5G e nelle soluzioni 5G end-to-end dalle due dimensioni di “5G Networking Practice” e “5G Business Exploration”. Dal 24 al 27 febbraio, ZTE sarà al Mobile World Congress 2020 al 3F30, Padiglione 3, FIRA GRAN VIA. Vi invitiamo a venirci a trovare."