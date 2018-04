ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) ufficialmente in vendita in Italia. Costa 399€ con custodia in regalo

Il primo shop che "stranamente" ha annunciato la disponibilità dell'ASUS ZenFone 5 è stato Gearbest, che da ormai una settimana raccoglie gli ordini dello smartphone con un piccolo sconto lancio sul prezzo di listino, 369 euro e spedizione gratuita in Italia. Ma da oggi il nuovo flagship di ASUS è ufficialmente in vendita anche sul mercato italiano, nello shop online ASUS e presso gli ASUS Gold Store, al prezzo di 399 euro (IVA inclusa) con una custodia bumper morbida trasparente all'interno della confezione.

E visto che ASUS non dimentica i suoi clienti, fino al 30 giugno, tutti i già possessori di uno ZenFone potranno restituire il proprio smartphone usato e approfittare della promozione di lancio a loro dedicata, ricevendo fino a 125€ di cashback per l’acquisto di ZenFone 5 (fino ad esaurimento scorte).

Noi conosciamo molto bene l'ASUS ZenFone 5 (ZE620KL), perché circa due mesi fa abbiamo avuto la possibilità di studiarlo da vicino (a proposito avete già dato un'occhiata alla nostra video anteprima dal MWC 2018?), ma ora lo smartphone è disponibile per tutti con il suo design all-screen, il superbo comparto fotografico dual camera e le potenzialità dell'intelligenza artificiale (AI). Teniamo a precisare che anche il modello in vendita in Italia ha 4GB di RAM e 64GB di ROM, in due colorazioni: Midnight Blue e Meteor Silver. Vi lasciamo qui sotto al comunicato stampa ufficiale.

A meno di due mesi dal debutto sul palcoscenico del Mobile World Congress, ASUS rende disponibile sul mercato italiano il nuovissimo ZenFone 5, un incredibile smartphone dual-camera da 6.2" di nuova generazione, nonché il primo modello ZenFone in assoluto a sfruttare la potenza dell'Intelligenza Artificiale (AI). ZenFone 5 rivoluziona, inoltre, la fotografia mobile offrendo agli utenti un sistema più semplice e intelligente per catturare e condividere ogni momento magico.

ZenFone 5 è il primo smartphone disponibile al mondo ad adottare la più recente Qualcomm Snapdragon 636 Mobile Platform che combina prestazioni fluide e reattive, elevata efficienza energetica e funzionalità AI. Questo nuovo modello è dotato di un sistema intelligente a doppia fotocamera in grado di adattarsi e apprendere, per regalare immagini sempre perfette. Grazie al sensore flagship Sony IMX363, alla fotocamera secondaria grandangolare da 120° e a funzioni fotografiche avanzate supportate dall’intelligenza artificiale - tra cui AI Scene Detection, Real-time Portrait, AI Photo Learning e Real-time Beautification - ZenFone 5 stimola la creatività e permette di concentrarsi sul soggetto da inquadrare, senza preoccuparsi più di regolare i parametri della fotocamera.

Realizzato con materiali di primissima qualità, ZenFone 5 adotta un display da 6.2" all-screen con cornice ultrasottile e un eccezionale rapporto tra display-corpo pari al 90%, racchiuso in uno chassis di dimensioni ridotte, paragonabili a quelle di un comune device da 5.5".

Fotocamere intelligenti

Il sistema intelligente a doppia fotocamera posteriore di ZenFone 5 utilizza il più evoluto sensore per immagini Sony IMX363 con pixel di ampiezza 1,4μm e una lente a sei elementi con apertura focale f/1.8 che cattura immagini 5 volte più chiare e luminose in condizioni di scarsa illuminazione, oltre a consentire di scattare splendide foto notturne in modalità HDR. La fotocamera secondaria grandangolare da 120° presenta un campo visivo 2 volte più ampio rispetto alle tradizionali fotocamere per smartphone, per catturare ampi scenari e realizzare foto di gruppo naturali, anche negli spazi più ristretti.

Per una fotografia realmente intelligente, il sistema della fotocamera utilizza i big data e avanzati algoritmi AI per evolvere e migliorare costantemente la qualità delle foto realizzate. Le speciali funzioni avanzate supportate dall'intelligenza artificiale si adattano e apprendono, per garantire foto sempre perfette e creare un'esperienza d'uso assolutamente personale.

AI Scene Detection : la funzione di rilevamento dell’ambiente circostante non lascia spazio alle ipotesi. ZenFone 5 utilizza la potenza dell'AI per analizzare rapidamente il soggetto e abbinarlo a uno dei 16 scenari disponibili, in modo da ottimizzare le impostazioni della fotocamera per qualsiasi tipologia di scatto. Il risultato sono immagini perfette, sempre e ovunque. ZenFone 5 si avvale dell'analisi avanzata dei big data per migliorare costantemente gli algoritmi AI di rilevamento dello scenario, per una fotografia più intelligente che mai.

: la funzione di rilevamento dell’ambiente circostante non lascia spazio alle ipotesi. ZenFone 5 utilizza la potenza dell'AI per analizzare rapidamente il soggetto e abbinarlo a uno dei 16 scenari disponibili, in modo da ottimizzare le impostazioni della fotocamera per qualsiasi tipologia di scatto. Il risultato sono immagini perfette, sempre e ovunque. ZenFone 5 si avvale dell'analisi avanzata dei big data per migliorare costantemente gli algoritmi AI di rilevamento dello scenario, per una fotografia più intelligente che mai. AI Photo Learning : grazie a questa funzione è possibile insegnare a ZenFone 5 quale tipo di immagini si desidera ottenere. Il sistema regola quindi automaticamente le impostazioni della fotocamera così che gli scatti possano sempre riflettere le preferenze stilistiche personali.

: grazie a questa funzione è possibile insegnare a ZenFone 5 quale tipo di immagini si desidera ottenere. Il sistema regola quindi automaticamente le impostazioni della fotocamera così che gli scatti possano sempre riflettere le preferenze stilistiche personali. Real-time Portrait : con ZenFone 5 i primi piani sono sempre di qualità professionale. La funzionalità Real-time Portrait con tecnologia AI assicura che il soggetto principale rimanga sempre a fuoco, sfocando al tempo stesso e gradualmente lo sfondo per conferirgli un senso di profondità (utilizzando le informazioni analizzate dal soggetto), per risultati artistici con la massima semplicità. Real-time Portrait utilizza entrambe le fotocamere simultaneamente per catturare meravigliosi ritratti e primi piani che non hanno nulla da invidiare a quelli realizzati con fotocamere DSLR di fascia alta.

: con ZenFone 5 i primi piani sono sempre di qualità professionale. La funzionalità Real-time Portrait con tecnologia AI assicura che il soggetto principale rimanga sempre a fuoco, sfocando al tempo stesso e gradualmente lo sfondo per conferirgli un senso di profondità (utilizzando le informazioni analizzate dal soggetto), per risultati artistici con la massima semplicità. Real-time Portrait utilizza entrambe le fotocamere simultaneamente per catturare meravigliosi ritratti e primi piani che non hanno nulla da invidiare a quelli realizzati con fotocamere DSLR di fascia alta. Real-time Beautification : questo “consulente di bellezza” personale legge 365 punti del volto e ne migliora le caratteristiche, attenuando le tonalità della pelle e intensificando lo sguardo in modo personalizzato, sulla base dell’analisi condotta su oltre due milioni di miglioramenti possibili. Perfetto anche per le riprese video in live-streaming, agisce in tempo reale con qualsiasi volto, indipendentemente da età, forma, tonalità della carnagione o genere, per produrre risultati sorprendentemente naturali.

: questo “consulente di bellezza” personale legge 365 punti del volto e ne migliora le caratteristiche, attenuando le tonalità della pelle e intensificando lo sguardo in modo personalizzato, sulla base dell’analisi condotta su oltre due milioni di miglioramenti possibili. Perfetto anche per le riprese video in live-streaming, agisce in tempo reale con qualsiasi volto, indipendentemente da età, forma, tonalità della carnagione o genere, per produrre risultati sorprendentemente naturali. Modalità Pro: grazie a questa modalità ZenFone 5 permette di controllare tutte le impostazioni della fotocamera: bilanciamento del bianco, esposizione, messa a fuoco, ISO e un'ampia gamma di velocità di scatto, da 1/10000 a 32 secondi. Grazie al supporto per i file RAW, non elaborati, ZenFone 5 è anche la scelta ideale per chi preferisce perfezionare le immagini utilizzando un software di photo-editing.

Prestazioni intelligenti

Ad alimentare ZenFone 5, la più recente e potente Qualcomm Snapdragon 636 Mobile Platform, un avanzato system-on-chip (SoC) octa-core da 14µm e 64 bit con 4 GB di RAM che garantisce prestazioni della CPU del 40% più elevate e prestazioni grafiche del 10% più alte rispetto a Snapdragon 630 Mobile Platform, senza compromettere l'eccellente durata della batteria.

ZenFone 5 include una serie completa di funzioni AI, supportate dalle funzionalità di intelligenza artificiale di Snapdragon 636 Mobile Platform. Per garantire istantaneamente un ulteriore potenziamento delle performance, l'esclusiva tecnologia ASUS AI Boost ottimizza le prestazioni per i giochi e altre applicazioni che richiedono particolare potenza. E, per la massima affidabilità, ZenFone 5 è dotato di quattro pad di raffreddamento in carbonio, di 0,06 mm di spessore, che dissipano efficacemente il calore e mantengono inalterato l'elevato livello delle prestazioni.

Il nuovo smartphone è, inoltre, dotato di una batteria da 3300mAh ad alta capacità con tecnologia di ricarica veloce ASUS BoostMaster, mentre l'innovativo sistema AI Charging massimizza la durata della batteria e garantisce una protezione totale, regolando dinamicamente la velocità di ricarica tenendo sotto controllo le abitudini d’uso, così da rallentare il processo di invecchiamento della batteria.

Per garantire la massima flessibilità e una superba qualità durante le conversazioni, ZenFone 5 supporta due SIM 4G LTE con funzionalità Dual SIM e tecnologia Dual VoLTE (DSDV), permettendo a entrambe le SIM di rimanere in standby attivo e di supportare le chiamate vocali in alta definizione (HD) su rete 4G LTE.

Display all-screen

Grazie al display all-screen con cornice ultrasottile, le dimensioni di ZenFone 5 da 6.2" sono paragonabili a quelle di un comune device da 5.5". L'avanzato design ergonomico non solo amplia l'area di visualizzazione ma riduce l'ingombro e aumenta la maneggevolezza. Il display all-screen Full HD+ da 6.2", con un rapporto tra display-corpo pari al 90% e un eccezionale vetro con bordi sagomati 2.5D, assicura un'esperienza visiva completamente immersiva. Il display supporta anche lo spazio colore DCI-P3, con un'ampia gamma cromatica che potenzia la saturazione dei colori per la riproduzione di immagini sorprendentemente vivaci per una perfetta visione di foto, video, filmati e giochi.

La tecnologia di visualizzazione intelligente garantisce colori naturali e una perfetta leggibilità dei contenuti in qualsiasi ambiente. Questa tecnologia utilizza dei sensori per regolare automaticamente la temperatura dei colori in tempo reale in funzione della luce ambientale. ZenFone 5 è anche dotato della funzione Smart Screen On che impedisce allo schermo di disattivarsi quando rileva il volto dell'utente, evitando in tal modo il problema dello spegnimento dello schermo che si verifica quando un utente legge i contenuti per lungo tempo senza toccare il display.

Audio coinvolgente

ZenFone 5 è dotato di due altoparlanti stereo a cinque magneti che riproducono un suono ricco e profondo, controllati da due amplificatori che assicurano il massimo volume proteggendoli dai danni. ZenFone 5 supporta i file Hi-Res Audio codificati a una frequenza di campionamento di 24-bit/192KHz per una qualità 4 volte migliore di quella di un CD. Per garantire un'esperienza d'ascolto eccezionale, ZenFone 5 è fornito di serie con un set di auricolari compatibili Hi-Res Audio; inoltre, supporta anche le cuffie DTS Headphone: X™ che offrono un surround virtuale a 7.1 canali, per un'esperienza di visione e di gioco particolarmente coinvolgente.

Intelligenza a tutto tondo

La potenza dell'AI contribuisce a migliorare l’esperienza d'uso di ZenFone 5. È possibile sbloccare il telefono in pochi secondi utilizzando lo sblocco rapido tramite riconoscimento facciale o il sensore per impronte posto sul retro del device, mentre la funzionalità NFC integrata consente di utilizzare Google Pay™ in tutta sicurezza.

AI Ringtone regola in modo intelligente il volume della suoneria in base al livello del rumore ambientale: mai più chiamate perse anche in mezzo al traffico o in un locale rumoroso, mentre le chiamate ricevute nel mezzo della notte non disturberanno chi sta dormendo.

ZeniMoji è una nuova divertente funzione di ZenFone 5, esclusiva di ASUS, per animare simpatici avatar utilizzando la propria voce, le espressioni facciali e i movimenti della testa. Gli avatar ZeniMoji possono essere utilizzati nelle video chat o in live-streaming, così come nelle normali chat di testo per renderle più divertenti.

ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) è disponibile a partire dal 23 Aprile sullo shop online ASUS e presso gli ASUS Gold Store al prezzo suggerito al pubblico di Euro 399,00, IVA inclusa. All’interno della confezione è inclusa anche una custodia bumper morbida trasparente.

SPECIFICHE TECNICHE: ASUS ZenFone 5 (ZE620KL)