ASUS ExpertBook B9 (B9450): foto e video prova italiana

In occasione del CES 2020, ASUS ha lanciato il "nuovo" ExpertBook B9 (B9450), un ultrabook da 14 pollici rivolto ai professionisti con processore Intel Comet Lake e Thunderbolt 3 in un peso piuma di 870 grammi. Foto e video prova italiana.

Se ASUS ExpertBook B9 (B9450) vi ricorda qualche recente notebook della stessa azienda, non sbagliate perché in realtà è semplicemente un ASUSPro B9 rinominato. Non sappiamo quali siano le ragioni dietro il renaming - forse per uniformare il brand o renderlo più facile da ricordare - ma dal punto di vista tecnico ed estetico le due macchine si equivalgono. Abbiamo quindi approfittato della presentazione al CES 2020 di Las Vegas per studiarlo da vicino, analizzare le sue specifiche hardware e i dettagli del design, ma i due modelli non hanno differenze. Quindi, il nuovo ASUS ExpertBook B9 (B9450) è il vecchio ASUSPro B9 (B9450).

Vale però la pena rinfrescare un po' la memoria con una panoramica della scheda tecnica. ASUS ExpertBook B9 è basato su processori Intel Core (Comet Lake) di 10th generazione - anche in versione vPro - a scelta tra un quad-core Core i5-10210U a 1.6GHz o quad-core Core i7-10510U a 1.8 GHz con grafica Intel UHD 620, fino a 8/16GB di RAM LPDDR3 a 2133MHz saldata e due slot per SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 fino a 4TB (2 x 2TB).

ExpertBook B9450 è un formidabile notebook progettato per soddisfare le elevate esigenze dei professionisti che lavorano in mobilità. Ideato per un utilizzo business, questo notebook da 14 pollici è il più leggero al mondo, perché pesa solo 870 grammi con uno spessore ridotto di soli 14.8 mm. Lo schermo IPS antiriflesso ha risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), luminosità di 300cd/m², copertura colore 100% sRGB e bordi NanoEdge molto sottili su quattro lati (fino a 4 mm) per un rapporto screen-to-body del 94%.

ASUS ExpertBook B9 (B9450) include una batteria da 33Wh che dovrebbe garantire fino a 12 ore di autonomia, ma in alternativa è possibile optare per una batteria più capiente (da 66Wh) che sembra funzionare per ben 24 ore consecutive. Entrambe supportano la ricarica rapida (60% in soli 39 minuti).

Nonostante il suo design altamente maneggevole e super-sottile, lo chassis in lega di magnesio supera lo standard militare statunitense MIL-STD 810G per una qualità comprovata ed integra la tipica cerniera ErgoLift che solleva il piano tastiera all'apertura del coperchio migliorando la dissipazione dell'aria calda e l'ergonomia durante la digitazione. Certificato "Project Athena", ExpertBook B9 dispone di un buon corredo di interfacce: WiFi 802.11ax (WiFi 6) e Bluetooth 4.2 (2x2, ma perché no Bluetooth 5.0?), una HDMI, un jack audio combo da 3.5 mm, una porta USB 3.1 Gen2, una micro-RJ45 (Ethernet) ma soprattutto due Thunderbolt 3/USB 3.1 Type-C (Gen2).

Non mancano due altoparlanti Harman Kardon da 2W, una tastiera chiclet retroilluminata accompagnata da un NumPad 2.0 (per utilizzare il touchpad come tastierino numerico), il chip di sicurezza TPM 2.0, un lettore di impronte digitali e una webcam a infrarossi per l'autenticazione mediante riconoscimento facciale attraverso Windows Hello. Segnaliamo che la fotocamera è dotata di uno shutter anti-privacy per proteggersi da occhi indiscreti.

ExpertBook B9450 è la soluzione perfetta per i professionisti che hanno bisogno di un notebook potente e della tecnologia più recente per svolgere le proprie attività. Sarà disponibile in Europa (e presumiamo anche in Italia) a partire da marzo al prezzo di 1849 euro.