Acer Swift 5 (SF515/SF514) e Swift 3 (SF313/SF314) con Intel Whiskey Lake. In Italia da 999€ e 849€

Dopo il rilascio ufficiale dei nuovi processori Intel Whiskey Lake-U, Acer ha annunciato la disponibilità del notebook Swift 5 (SF515-51T), il notebook più leggero al mondo dotato di display da 15 pollici. Progettato per i clienti più esigenti, Swift 5 offre prestazioni eccezionali all'interno di una scocca elegante che pesa meno di un chilo (990 grammi). Il design rivoluzionario di Swift 5 è caratterizzato da una scocca inferiore e posteriore realizzate in lega di magnesio-litio per mantenere al minimo lo spessore totale pur garantendo alla struttura un'elevata resistenza. Il poggiapolsi in lega di magnesio-alluminio fornisce un supporto robusto quando si utilizzano la tastiera e il touchpad. Lo chassis sottile misura solo 15,9 millimetri e lascia spazio a un lettore di impronte digitali con supporto a Windows Hello, affinché i clienti possano accedere ai propri account più velocemente e mantenere il loro dispositivo più sicuro.

Swift 5 (SF515-51T) è spinto dai più recenti processori Intel Core i7-8565U e Core i5-8265U di ottava generazione, che offrono prestazioni reattive e fino a 10 ore di durata della batteria per rimanere attivi per tutto il giorno. Grazie al supporto di Windows 10, il nuovo Swift 5 si rivela un concentrato di produttività dall’ampio schermo. A complemento dei veloci processori Intel Core, Acer Swift 5 vanta fino a 16GB di DDR4 SDRAM e fino a 1TB di memoria su SSD NVMe PCIe che garantiscono tempi di avvio e di accesso ai file estremamente rapidi. I clienti possono sfruttare al meglio le prestazioni del sistema e la lunga durata della batteria anche nelle ore serali con la tastiera retroilluminata a LED.

Il touchscreen IPS Full HD 1920 x 1080 pixel di Swift 5 è caratterizzato da cornici ultra-sottili che misurano appena 5,77 millimetri e offrono un incredibile rapporto schermo-superficie dell'87,6% per un’ottima esperienza visiva. Gli ampi angoli di visualizzazione facilitano la condivisione dei video con gli amici. Acer BluelightShield riduce le emissioni di luce blu durante la visione notturna, mentre la tecnologia Acer Color Intelligence regola dinamicamente la gamma e la saturazione delle immagini in tempo reale per riprodurre foto e video dal colore e dalla luminosità sempre ottimali. Inoltre, la tecnologia Acer TrueHarmony e l'audio Dolby ottimizzato offrono un suono di alta qualità tramite i due altoparlanti stereo integrati.

I clienti hanno a disposizione una connessione WiFi veloce e affidabile grazie al ricevitore Gigabit wireless 2x2 802.11ac. Inoltre, le interfacce sono diverse, una porta USB 3.1 Type-C Gen-2 che offre trasferimenti dati da 10 Gbps e che supporta l'erogazione di corrente e la comunicazione con display esterni, e anche due porte USB 3.1 Type-A (una con funzionalità di ricarica power-off) e una porta HDMI.

Acer ha aggiornato l’ultra-portatile da 14 pollici Swift 5 (SF514-53T) con i più recenti processori Intel Core per offrire prestazioni e durata della batteria ancora migliori. Ora grazie ai nuovi processori Intel Core i7-8565U e Intel Core i5-8265U, il nuovo Swift 5 da 14 pollici offre un'esperienza eccezionalmente rapida e reattiva e una durata della batteria che arriva fino a 8 ore. Dotato di un display Full HD da 14 pollici, l'elegante telaio di Swift 5 (SF514-53T) pesa solo 970 grammi e ne misura in spessore solo 14,9 mm, qualificandosi come il dispositivo perfetto per chi è sempre in movimento. Il design è simile a quello del modello da 15.6 pollici che è sia ultraleggero che robusto, realizzato con una scocca in lega di magnesio-litio e poggiapolsi in lega di magnesio-alluminio. Il touchscreen Full HD IPS è protetto da cornici strette di soli 9,32 millimetri.

I clienti possono inoltre rimanere connessi grazie alla connettività wireless Gigabit 2x2 802.11ac e accedere rapidamente ai file tramite il lettore di impronte digitali integrato con il sistema di riconoscimento Windows Hello. A bordo sono presenti le porte più recenti: USB 3.1 Type-C Gen 1 (capace di trasferimenti fino a 5 Gbps e dotata di uscita display e alimentazione), due USB 3.0 (una con ricarica USB a dispositivo spento) e HDMI per collegare facilmente mouse e altri gadget.

Acer Swift 5 con display da 15 pollici (SF515-51T) sarà disponibile in EMEA da novembre a partire da 1099 euro, mentre per la versione da 14 pollici (SF514-53T) bisognerà aspettare il Q1 2019 con prezzi a partire da 999 euro.

La famiglia di notebook Swift 3 è stata aggiornata per includere nuovi modelli con display da 13,3 pollici e 14 pollici dalle cornici più sottili, dotati di eleganti scocche in alluminio che si aprono a 180 gradi e delle ultime tecnologie in termini di prestazioni e connettività.

Swift 3 (SF313-51) è il notebook da 13 pollici per la produttività in movimento, dotato di un display Full HD 1920 x 1080 pixel da 13,3 pollici e di un'opzione per 4G LTE integrati in un design superleggero da 1,3 chili e da soli 15,9 millimetri di spessore. La connettività 4G LTE fornisce una connessione sempre disponibile anche quando non è accessibile alcuna rete WiFi. Quando invece il WiFi è disponibile, i clienti possono connettersi tramite un ricevitore 2x2 802.11ac veloce e affidabile. Basato su processori Intel Core, il notebook offre prestazioni di livello eccellente e fino a 13 ore di autonomia. Inoltre, il notebook offre fino a 8GB di RAM DDR4 e SSD NVMe PCIe fino a 512GB, che accelerano ulteriormente i tempi di risposta del dispositivo.

Acer offrirà anche Swift 3 in due modelli con display da 14 pollici per coloro che desiderano un display più grande in un design elegante per lavoro, scuola o divertimento. Swift 3 (SF314-55/SF314-55G) racchiude un display Full HD da 14 pollici in un design da 1,4 kg che misura solo 14,9 millimetri di spessore e ha cornici laterali ultrasottili da 6,1 millimetri. Basato sui processori Intel Core i7-8565U, Core i5-8265U e Core i3-8145U di ultima generazione, e su RAM DDR4 fino a 8 GB e SSD PCIe NVMe fino a 512 GB, il sistema è sempre veloce e offre un'autonomia da ben 12 ore.

Inoltre, i dispositivi offrono una scheda grafica NVIDIA GeForce MX150 opzionale, per offrire la potenza necessaria per portare a termine le attività più impegnative in termini di elaborazione, come la modifica di video e il casual gaming. Gli utenti possono infine rimanere connessi alla Rete con il WiFi Gigabit 2x2 802.11ac e utilizzare la porta USB 3.1 Type-C Gen 2 del sistema per trasferimenti dati a 10 Gbps ad alta velocità, alimentazione in uscita e collegamento di display esterni.

Swift 3 (SF314-56/SF-314-56G) offre le stesse possibilità in termini di display, processore e grafica Full HD da 14 pollici di Swift 3 (SF314-55) ma all'interno di una scocca leggermente più grande che fa spazio a un disco rigido dedicato agli utenti che desiderano un'abbondante riserva per lo stoccaggio dei dati. Il notebook dispone inoltre di un touchpad extra-large in genere presente su notebook con display da 15,6 pollici. Swift 3 (SF314-56) include infine anche diverse porte, tra le quali una porta USB Type-C Gen2 per trasferimenti di dati a 10 Gbps ad alta velocità.

Acer Swift 3 con display da 13 pollici (SF313-51) sarà disponibile in EMEA ad ottobre a partire da 999 euro, mentre le due versioni da 14 pollici (SF314-55 e SF314-56) saranno in vendita da gennaio 2019 a partire da 849 euro.