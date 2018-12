Snoppa ATOM, gimbal ripiegabile e tascabile. Foto e video live

Con oltre 13800 backers in tutto il mondo, Snoppa ATOM ha letteralmente sbancato Indiegogo con una raccolta fondi che ha superato 1,5 milioni di dollari in meno di un mese, ben più di quanto inizialmente previsto dall'azienda (10000 dollari). Come forse avrete già capito, questo gimbal - compatto ed economico - ha attirato l'attenzione del pubblico per il suo design che rivoluziona il mondo della fotografia. Lo abbiamo visto in anteprima lo scorso ottobre e, anche se a prima vista potrebbe ricordare un DJI Osmo 2 per dimensioni e funzionalità, questo dispositivo ha alcuni vantaggi da non sottovalutare.

A differenza di tutti gli altri stabilizzatori a tre assi in circolazione, ATOM è un gimbal tascabile, ripiegabile e quindi perfetto per l'uso quotidiano. Realizzato in nylon resistente e stabile, Snoppa ATOM pesa 440 grammi e supporta smartphone di varie dimensioni (fino a 310 grammi) come l'iPhone XS Max recentemente rilasciato,l'iPhone X/8 Plus, Samsung Galaxy S9+ e Huawei P20 Pro. La struttura del braccio motore garantisce che il telefono sia sempre centrato quando è posizionato nell'apposito alloggiamento, permettendo di scattare foto senza problemi anche quando il braccio inclinato è in movimento

Snoppa ATOM è il primo gimbal cardanico del suo genere dotato di un jack audio per microfoni di terze parti, consentendo flessibilità e maggiore supporto per i video live o registrati. Nonostante sia piccolo, lo stabilizzatore è dotato di due batteria integrate da 2000 mAh per una durata di circa 24 ore con un uso continuo. Funziona anche come fonte di alimentazione per gli smartphone, in quanto supporta la ricarica rapida attraverso la porta USB Type-C e quella wireless (standard Qi) persino durante le riprese video.

I pulsanti sono posizionati strategicamente per raggiungere il joystick, lo zoom slider, portrait e landscape switch, trigger e i pulsanti di registrazione/stop in pochi secondi con una sola mano. Ci sono anche due pulsanti programmabili, che potranno essere configurati a seconda delle vostre esigenze con determinati controlli.

Con l'app Snoppa, gli utenti possono sfruttare pienamente ATOM: modalità timelapse (motion e static), lunga esposizione, auto panorama, slow motion, face tracking e tante altre funzioni. Snoppa ATOM è disponibile nei colori "Mystery Black" e "Sakura Pink" su Amazon al prezzo di 149 euro. Potete cliccare direttamente su questa pagina per acquistarlo.