Può caricare fino a tre dispositivi in contemporanea e dispone di sistema di ricarica wireless, con modulo integrato per Apple Watch. Elegante, innovativo ed efficiente grazie al suo sistema di carica a 18W e ai 10.000 mAh di capacità, è in vendita in Italia a 109 euro.

Vacanze, gite, escursioni, attività e sport all’aria aperta. Non ci sono stagioni migliori della primavera e dell’estate per trascorrere il tempo libero fuori città, lontano dai rumori, dal traffico e dalla fretta che ci contagia ogni giorno. Una settimana, un weekend e anche un solo giorno possono rigenerare, dando la giusta carica per affrontare con entusiasmo anche gli impegni di lavoro più stressanti. E, a proposito di carica, mai restare senza energia per i nostri amati smartphone, wearable e dispositivi hi-tech alla cui praticità e utilità non è davvero il caso di rinunciare. Soprattutto quando si è in natura, occasione perfetta per scattare foto e registrare video, ascoltare la propria musica preferita, usare il navigatore e restare in contatto con gli amici.

Un battery pack USB come Quatro Powerbank ST-UC10WPBM di Satechi è la scelta ideale per ogni esigenza di ricarica in mobilità dei nostri più amati device come Apple iPhone, AirPods Pro e Apple Watch ma anche di un’infinita gamma di altri dispositivi. È in vendita in Italia a 109.90 euro, ma in questi giorni potete trovarlo in offerta su Amazon a poco più di 80 euro.

La presenza del modulo di ricarica wireless Qi e alle due porte USB-C PD e USB-A consente di caricarne fino a tre in contemporanea. La capacità di Quatro Powerbank è di ben 10.000 mAh, più che sufficiente per qualsiasi esigenza e qualsiasi dispositivo portatile si voglia portare sempre con noi, ed è in grado di erogare fino a 18W di potenza per ricariche veloci e sicure. È possibile controllare lo stato di carica del Powerbank stesso grazie a una serie di intuitivi indicatori LED dedicati, per avere così la certezza che sia sempre pronto all’uso. E, nel caso necessitasse di una ricarica, lo stesso sistema a 18W ne ridurrà notevolmente i tempi, perché è presente anche in ingresso sul battery pack oltre che in uscita.

Satechi Quatro Powerbank ST-UC10WPBM è comodo non solo perché ha un profilo sottile con linee moderne e angoli arrotondati o un peso di soli 260 grammi ma anche perché ci evita di dover avere con noi i cavetti di ricarica. Il modulo wireless integrato, che offre anche un alloggiamento specifico Apple Watch, si attiva premendo con un doppio click sull’apposito pulsante presente sul profilo laterale. Semplice, rapido e pratico, permette di ricaricare qualsiasi dispositivo - fra cui smartwatch, auricolari true wireless, smartphone - compatibile con lo standard energetico Qi, il più diffuso al mondo e adottato da tutti i maggiori produttori di dispositivi hi-tech.

Mai più senza energia, dunque, grazie a Satechi Quatro Powerbank ST-UC10WPBM, battery pack USB elegante, innovativo e pratico che, tenuto sempre in zaino, in valigia o in borsetta, ci tornerà utile con la sua preziosa e infinita riserva di energia in tantissime occasioni.