Samsung Galaxy Note10: specifiche, prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy Note10 è il più potente Galaxy Note lanciato fino ad oggi, per la prima volta in due formati differenti, con la nuova S Pen intelligente e una fotocamera professionale. In preordine a partire da 979 euro.

Samsung Galaxy Note10 associa un design elegante e la nuova S Pen intelligente a prestazioni senza confronti. Ispirato da una nuova generazione che passa senza interruzioni dal lavoro alla vita privata, Galaxy Note10 offre agli utenti la libertà di lavorare nel modo che desiderano e di mostrare il loro spirito creativo, in qualsiasi momento. Per anni, la serie Galaxy Note ha aiutato milioni di utenti fedeli in tutto il mondo a perseguire le proprie passioni e raggiungere i propri obiettivi e, con Galaxy Note10, Samsung consente agli utenti di dedicarsi ancora meglio a ciò che amano.

Gli utenti Galaxy Note riconoscono il valore del design sofisticato – non solo in termini estetici, ma soprattutto per l’esperienza che offre. Ogni elemento di Galaxy Note10 è stato concepito per essere elegante, sottile e senza distrazioni, in modo che gli utenti possano dedicare la loro completa attenzione a idee, progetti e contenuti importanti.

Per la prima volta in assoluto, Galaxy Note10 è disponibile in due dimensioni, in modo che i consumatori possano trovare il Note più adatto alle loro esigenze. Galaxy Note10 amplia la gamma Note anche agli utenti che desiderano la potenza della S Pen e la massima produttività in un form factor ridotto, inserendo il Cinema Infinity Display da 6,3 pollici all’interno del Note più compatto di sempre. Il Galaxy Note10+ presenta, invece, lo schermo Note più grande di sempre con un Cinema Infinity Display da 6,8 pollici su un dispositivo comodo da tenere e facile da usare.

Il display di Galaxy Note10 è il migliore schermo di Samsung. Dalla sua costruzione fisica alla tecnologia sottostante, il display è progettato per offrire agli utenti la migliore qualità di visione possibile.

Il Cinema Infinity Display edge-to-edge di Galaxy Note10 è praticamente privo di cornici, e lo spazio all’interno del display riservato alla fotocamera anteriore è ridotto e centrato per ottenere un design pulito ed equilibrato. L’Infinity-O Display di Galaxy Note10 elimina ogni tipo di distrazione per farti vivere i tuoi contenuti in un modo del tutto nuovo. Grazie alla certificazione HDR10+ e al Dynamic Tone Mapping del display Dynamic AMOLED, le foto e i video sono più luminosi rispetto ai precedenti dispositivi Note e presentano una gamma cromatica più ampia per farti apprezzare ogni minimo dettaglio. UL ha verificato l'uniformità di colore e la luminosità del display di Galaxy Note10 al 98%. L’innovativo schermo di Galaxy Note10 riduce la luce blu dannosa per gli occhi senza influire sulla qualità del colore per assicurare una visione confortevole.

Gli utenti Note puntano molto sulla produttività e reputano il proprio smartphone essenziale per aiutarli ad ottenere di più. Per questi consumatori, Galaxy Note10 presenta nuove tecnologie, funzionalità avanzate e potenti integrazioni che offrono la libertà di lavorare nel modo più produttivo possibile.

Evoluzione della S Pen: la nuova S Pen intelligente di Galaxy Note10 è dotata di nuove funzionalità, le Air Actions, che permettono di controllare lo smartphone con semplici ed intuitive gesture, senza toccare il display. Aprendo l'SDK di Air Actions a terze parti, gli sviluppatori possono creare controlli personalizzati che offrono agli utenti la possibilità di giocare o utilizzare le loro applicazioni preferite utilizzando le gesture.

Samsung DeX per PC: Con Galaxy Note10 è ancora più facile utilizzare lo smartphone come un PC. Con un semplice cavo USB è possibile attivare la modalità Samsung Dex sul computer per poter trasferire comodamente i file da un dispositivo all'altro. Gli utenti possono utilizzare le loro app mobile preferite con un mouse e una tastiera, mantenendo i dati al sicuro sul proprio smartphone grazie a Samsung Knox. Collegamento a Windows: Galaxy Note10 integra il collegamento a Windows direttamente nel pannello rapido. Con un semplice click, gli utenti possono connettersi al proprio PC Windows 10 per controllare le notifiche, inviare e ricevere messaggi e rivedere le foto recenti.

Con Galaxy Note10, i creatori di contenuti e gli utenti in generale possono utilizzare strumenti all'avanguardia per realizzare video e foto straordinari. Galaxy Note10 è dotato di una combinazione di obiettivi professionali e software avanzato per catturare ogni momento e registrare video eccezionali.

Tecnologia video premium: Galaxy Note10 consente agli utenti di realizzare video professionali senza dover portare con sé ulteriori strumenti. La funzione Video Fuoco Live permette di regolare la profondità di campo in modo da poter sfocare lo sfondo e mettere a fuoco il soggetto. La funzione Audio Zoom amplifica l'audio all'interno del video, allontanando il rumore di fondo per aiutare a concentrarsi sui suoni desiderati. La funzione Super Stabilizzatore assicura una stabilizzazione ottimale delle riprese video per immagini perfettamente stabili, come se stessi utilizzando una action camera. Editing video semplice e veloce: una volta registrato il video, gli utenti di Galaxy Note10 lo possono modificare istantaneamente dal proprio smartphone mentre sono in movimento. Video editor può essere utilizzato con la S Pen, quindi, invece di dover toccare per selezionare o modificare una clip, gli utenti possono scegliere il momento esatto che vogliono tagliare. Per i creatori di contenuti che necessitano di un controllo maggiore sul proprio filmato, Adobe Rush su Galaxy Note10 offre una sofisticata suite di strumenti di editing, ora ancora più precisi grazie alla S Pen.

Registrazione Schermo: per i gamer che desiderano aggiungere un tocco di personalità ai propri streaming o i vlogger che vogliono migliorare i propri tutorial, Galaxy Note10 introduce la nuova funzione Registrazione Schermo. Grazie a questa funzionalità è possibile registrare facilmente ciò che è visibile sullo schermo, utilizzare contemporaneamente la fotocamera frontale per condividere le proprie reazioni e sfruttare la S Pen per prendere note in modo da realizzare video più divertenti e coinvolgenti. AR Doodle e Scanner 3D: Galaxy Note10 integra nella fotocamera le avanzate funzionalità AR e 3D. Insieme alla fotocamera Ultra-grandangolare, si tramuta in un mezzo completamente nuovo per i creatori di contenuti. Con AR Doodle, è possibile utilizzare la S Pen per personalizzare le foto con disegni dinamici, effetti e animazioni che seguono l'immagine. E attraverso 3D Scanner, una novità assoluta per Note, la fotocamera di profondità 3D ToF di Galaxy Note10+ può eseguire la scansione di un oggetto e trasformarlo istantaneamente in un rendering 3D mobile.

Modalità Notte: le persone scattano molti selfie in situazioni di scarsa luminosità, a cena, ai concerti o semplicemente durante un tramonto. La Modalità Notte, ora disponibile anche sulla fotocamera anteriore, permette agli utenti di scattare selfie sorprendenti, anche in scarse condizioni di luce.

I fan di Note usano il proprio smartphone per fare praticamente tutto, non solo per affrontare le attività quotidiane, ma per intraprendere grandi progetti: gestire le proprie attività, modificare video per i loro canali sui social media, creare splendide illustrazioni con la S Pen. Per aiutarli a realizzare tutto, Galaxy Note10 è progettato con un hardware di altissimo livello e funzionalità superiori.

Condivisione di Carica Wireless: la possibilità di condividere la ricarica tramite wireless arriva su Note. Gli utenti possono utilizzare Galaxy Note10 per ricaricare in modalità wireless il proprio Galaxy Watch, gli auricolari Galaxy Buds o un altro dispositivo che dispone della tecnologia Qi. Gaming: i giochi per dispositivi mobili diventano sempre più elaborati e ricchi di grafica, quindi le migliori esperienze di gioco richiedono performance superiori. Galaxy Note10 presenta il sistema di raffreddamento con Vapor Chamber più sottile al mondo, che offre prestazioni ottimali durante il gioco mantenendo il device sottile ed elegante. Attraverso la funzionalità Game Booster basata sull'Intelligenza Artificiale, Galaxy Note10 ottimizza le performance e il consumo di energia in base al gioco. E grazie al servizio di streaming P2P PlayGalaxy Link, gli utenti possono riprendere il gioco da dove si erano interrotti sul proprio PC e continuare a giocare in movimento senza bisogno di spazio di archiviazione locale.

Velocità super elevate: grazie a LTE e all'opzione 5G-ready, gli utenti di Galaxy Note10+ possono sfruttare appieno le velocità più elevate dei loro operatori. Galaxy Note10+ 5G sfrutta tutta la potenza della rete di nuova generazione per lo streaming di video ad alta risoluzione, il download ad alta velocità e lo streaming live di giochi ricchi di grafica. Consentendoci di fare tutto ciò che amiamo, molto velocemente, Galaxy Note10+ 5G cambia il modo in cui fruiamo dei contenuti e ci connettiamo con amici e familiari.

Galaxy Note10 è al centro dell'ecosistema Galaxy, una suite di prodotti e servizi premium che offrono esperienze che rendono la vita degli utenti più semplice e connessa. I dispositivi indossabili come Galaxy Watch Active2 e i tablet come Galaxy Tab S6 mantengono gli utenti connessi e li aiutano a ottenere risultati sempre migliori in movimento.

Questi prodotti sono supportati dai servizi Samsung, che assicurano agli utenti un'esperienza Galaxy connessa e conveniente. Samsung Pay consente opzioni di pagamento rapide e sicure. Samsung Health aiuta gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di salute e benessere grazie al tracciamento e al monitoraggio continui. Samsung Knox protegge i dati con soluzioni di sicurezza di livello superiore. Bixby, la piattaforma di intelligence di Samsung, fornisce un supporto integrato per rendere la tua vita più facile, organizzata e connessa.

Galaxy Note10 sarà disponibile in preordine fino al 22 agosto in due colorazioni, Aura Glow e Aura Black. Galaxy Note10+ invece, sarà disponibile in Aura Glow, Aura Black e Aura White (solo nella versione da 512GB disponibile online). Infine, Galaxy Note10+ 5G sarà disponibile nella variante Aura Black.

Galaxy Note10 nella versione 8GB RAM con 256GB di memoria interna sarà disponibile al prezzo consigliato di 979 euro. Galaxy Note10+ nella versione 12GB RAM con 256GB di memoria interna espandibile sarà disponibile al prezzo consigliato di 1129 euro; mentre nella versione 12GB RAM con 512GB di memoria interna espandibile, al prezzo consigliato di 1229 euro, quest’ultimo disponibile solo su Samsung Shop online. Infine Galaxy Note10+ 5G 12GB RAM con 256GB di memoria interna espandibile sarà disponibile al prezzo consigliato di 1229 euro presso i maggiori operatori telefonici.

Per tutti gli utenti che desiderano acquistare Galaxy Note10, Samsung offre il servizio di supervalutazione dell’usato del vecchio smartphone fino a 400 euro, disponibile sul sito ufficiale Samsung e nei punti vendita aderenti fino al 30 settembre. Inoltre, è possibile acquistare i nuovi dispositivi attraverso Samsung Smart Rent, la formula di noleggio a lungo termine che consente di avere i nuovi Galaxy Note10 tramite un canone mensile fisso, con la possibilità di sostituirli dopo un anno con un nuovo modello e che include una copertura assicurativa contro danni accidentali e furto, informazioni al sito dedicato.