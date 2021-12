Non sappiamo ancora quando verrà lanciato, ma realme GT 2 Pro sarà il primo flagship premium dell'azienda cinese nonché il primo modello "Pro" della serie realme GT con processore Snapdragon 8 Gen 1.

In occasione del Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2021, realme ha annunciato che sarà uno dei primi produttori a lanciare uno smartphone alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1. Il nuovo flagship prenderà il nome di realme GT 2 Pro e rappresenterà il primo prodotto "Pro" della serie realme GT e il primo flagship premium di realme ad oggi.

Il vicepresidente di realme Chase Xu ha dichiarato che Qualcomm Technologies è sempre stato uno dei più importanti collaboratori di realme e che l’azienda ha già iniziato lo sviluppo del realme GT 2 Pro alcuni mesi fa, pronta a fornire un vero e proprio prodotto di punta di fascia alta che supererà le aspettative dei giovani utenti di tutto il mondo.

realme ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm fin dal suo esordio per portare decine di smartphone di alta qualità e dalle potenti prestazioni ai consumatori, permettendo anche il passaggio dal 4G al 5G. Nel 2021, realme è stato uno dei primi produttori a utilizzare i processori Qualcomm Snapdragon 888 e 870G 5G. I modelli realme GT Master Edition 5G con Snapdragon 870 e realme GT con Snapdragon 888 sono stati ampiamente apprezzati dai mercati di tutto il mondo.

Con potenti prestazioni e funzionalità 5G, Snapdragon 8 Gen 1 ha ampliato nuove possibilità per lo sviluppo del nuovo flagship realme GT 2 Pro, in particolare nel comparto gaming, nella capacità AI e nel 5G, spingendo l'esperienza dell'utente ad un livello superiore. Per avere maggiori informazioni sul prossimo chip Qualcomm, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.