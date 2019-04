Razer Phone 3? Tencent farà la differenza!

Per dare maggior impulso al mobile gaming e creare un proprio ecosistema, Razer ha deciso di collaborare con Tencent in tre aree di tematiche: hardware, software e servizi. Ci sono grandi progetti per Razer Phone 3?

Razer ha annunciato una collaborazione con Tencent, l’editore di titoli di successo quali PUBG Mobile e Honour of Kings (conosciuto anche come Arena of Valor in altri mercati), al fine di portare l’esperienza di gioco su mobile a un livello superiore. Le due aziende uniranno le forze per servire al meglio i 2.4 miliardi di gamer mobile attivi a livello globale, elevando la qualità e gli standard di servizi, software e hardware nel mobile gaming.

Razer, leader nel mondo del gaming, ha lanciato il primo smartphone da gioco al mondo nel 2017, dando vita a una nuova tipologia di device, che ha presto ispirato altre aziende. Ed ora, dopo aver indicato la via in modo innovativo, intende far compiere alla propria strategia un passo successivo, focalizzandosi su un approccio incentrato sulla creazione di un ecosistema nel mobile gaming.

“Il gaming su mobile continua a crescere a velocità impressionanti e in Razer siamo pronti a essere i leader nel settore” , dichiara Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “La nostra collaborazione con Tencent risale al 2008 e ora siamo entusiasti di lavorare ancora più a stretto contatto con loro per dare forma alle future innovazioni nel settore. Unendo le forze saremo in grado di dare un forte impulso all’industria del mobile gaming” .

La collaborazione tra Tencent e Razer avrà un focus sulle seguenti aree: