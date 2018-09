Razer: Kraken Tournament, BlackWidow Elite e Mamba Wireless dal vivo

In occasione di IFA 2018, Razer ha presentato e mostrato tre nuovi prodotti: le cuffie Razer Kraken Tournament Edition, la tastiera BlackWidow Elite e il mouse Razer Mamba Wireless aggiornato. Questi tre device alzano il livello della qualità delle periferiche gaming grazie ad una serie di funzionalità avanzate ed uno dei modi più semplici per conoscerli è toccarli, guardarli da vicino e provarli. In attesa della disponibilità sul mercato, che al momento è prevista entro la fine di settembre, potete farvi una prima idea sui nuovi accessori del brand nella nostra video panoramica qui sotto.

“Fin dalla nascita di Razer, abbiamo realizzato prodotti con una tecnologia all’avanguardia per porre i gamer nella migliore condizione di vantaggio possibile”, dichiara Min-Liang Tan, CEO e co-fondatore di Razer. “La nostra collaborazione con i migliori atleti di e-sport del mondo ci consente di disporre, inoltre, di informazioni preziose su quali siano le feature che funzionano meglio, quelle da mantenere o da mettere a punto. Le nuove cuffie Razer Kraken Tournament Edition, la tastiera BlackWidow Elite e il mouse Mamba Wireless sono esempi perfetti di come la tecnologia all'avanguardia si combini con un design originale per arrivare alla vittoria”.

Razer Kraken Tournament





Con le Razer Kraken Tournament, l'utente può beneficiare di un audio posizionale localizzato tramite il THX Spatial Audio, che crea profondità e immersione realistiche, simulando il suono a 360° con precisione millimetrica per una maggiore percezione delle fasi di gioco. Questa tecnologia, combinata con driver da 50 mm personalizzati, offre chiarezza, bassi potenti e un notevole vantaggio competitivo. Per chi non lo sapesse, THX Spatial Audio è una soluzione di audio posizionale end-to-end che offre un migliore supporto su contenuti stereo, 5.1 e 7.1, oltre a essere future-ready con supporto per audio basato su oggetti. Offre funzionalità di comunicazione potenziata e molteplici modalità di elaborazione dei suoni, assicurando vantaggi strategici durante le sessioni “in game”, nonché una maggiore immersione in ogni tipologia di gioco.

Le Razer Kraken con la tipica head-band verde Razer sono un punto fermo per i gamer e gli atleti professionisti di e-sport dal 2012, ma l'ultima evoluzione delle iconiche cuffie rappresenta la soluzione gaming definitiva in grado di offrire controlli audio completi tramite un USB Audio Controller che consente la regolazione “al volo” del livello dei bassi, oltre al volume della chat di gioco e di squadra, attraverso al bilanciamento Gioco/Chat.

Le cuffie sono state progettate con cuscinetti auricolari dotati di gel di raffreddamento per lunghe sessioni di gioco, scanalature per le stanghette degli occhiali e un head-band imbottito ultra-morbido migliorato per il massimo comfort. Potrete dedicarvi a lunghe sessioni di gioco senza alcuna fatica. Le Razer Kraken Tournament Edition assicurano una migliore personalizzazione dei suoni, un impareggiabile audio posizionale e comfort assoluto. Saranno in vendita entro settembre al prezzo di 99.99 euro.

Razer BlackWidow Elite





Passiamo alla Razer BlackWidow Elite è una tastiera da gioco studiata per offrire le massime prestazioni, dotata dei Razer Mechanical Switch migliorati (verde, arancione e giallo) con nuovi fianchi laterali per una maggiore stabilità, tasti multimediali dedicati, quadrante digitale multifunzione e un ciclo di vita di 80 milioni di attuazioni. E grazie alla tecnologia Razer Hypershift, avrete accesso a un secondo livello di funzionalità sulla tastiera co macro assegnate per ogni singolo tasto.

Razer BlackWidow Elite è la prima nella famiglia BlackWidow a disporre dell’Hybrid On-board Memory e del Cloud Storage con la possibilità di salvare fino a cinque configurazioni di profilo da utilizzare ovunque. La tastiera presenta un Multi-Function Digital Dial e tre tasti multimediali, poggia-polsi ergonomico incluso e personalizzazione dell'illuminazione dei tasti/macro con Razer Synapse 3. USB 2.0, audio pass-through e il routing del filo consentono una facile gestione dei cavi. Razer BlackWidow Elite è già disponibile sul mercato al prezzo di 179.99 euro ed è la più completa tastiera meccanica da gioco.

Razer Mamba Wireless





Con un sensore ottico avanzato Razer 5G da 16.000 DPI reali e un'accuratezza di risoluzione pari al 99.4% – la più elevata sul mercato – si potrà davvero sperimentare un nuovo standard di precisione e velocità. Combinando la tecnologia di frequenza adattiva proprietaria di Razer, che garantisce la connessione wireless più stabile possibile, a una durata della batteria fino a 50 ore con una singola ricarica, Razer Mamba Wireless permetterà all'utente di giocare veramente a lungo, senza ostacoli al massimo delle potenzialità con downtime minimi.

Il mouse è inoltre dotato dei Razer Mechanical Mouse Switch, che assicurano un ciclo di vita di 50 milioni di attuazioni, e sette pulsanti interamente programmabili tramite Razer Synapse 3. Grazie alla Hybrid On-board Memory e al Cloud Storage, puoi salvare fino a cinque profili sul device per accedervi in modo semplice ovunque ti trovi. Razer Mamba Wireless mantiene infine il design ergonomico classico con miglioramenti ai grip laterali per un comfort ancora maggiore. Potrete acquistarlo entro settembre al prezzo di 99.99 euro.