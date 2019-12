Qualcomm Snapdragon XR2, la piattaforma 5G per visori VR, AR e MR

Sia Qualcomm Snapdragon 865 sia Qualcomm Snapdragon 765/765G sono piattaforme mobile progettate per offrire connettività 5G a terminali premium e di fascia media, ma le reti di quinta generazione non riguardano soltanto gli smartphone perché nei prossimi anni dovrebbero essere supportate da miliardi di dispositivi. E Qualcomm vuole mettere piede anche in quei mercati. Ne è un esempio il lancio della piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2, la prima di extended reality (XR) al mondo a supportare il 5G.

Qualcomm Snapdragon XR2 abilita una nuova era di esperienze di realtà aumentata, virtuale e mista, ancora più immersive, intelligenti e connesse. Stando a quanto comunicato dall'azienda di San Diego, questa piattaforma si distingue per una serie di miglioramenti significativi nelle performance rispetto all’attuale XR1 (XR platform1) ed è in grado di assicurare performance raddoppiate in termini di utilizzo di CPU e GPU, larghezza di banda video amplificata di quattro volte, risoluzione sei volte più elevata e IA migliorata fino a undici volte.

Grazie ad un processore computer vision dedicato, Snapdragon XR2 è la prima piattaforma XR al mondo a supportare dispositivi con due display (3K x 3K pixel, 90 fps) per occhio e sette telecamere in contemporanea, riproduzione video 8K 360 (60 fps) e audio spaziale 3D.

Inoltre, questa è la prima piattaforma XR a consentire il pass-through di una telecamera a bassa latenza per rendere MR una realtà, permettendo agli utenti di vedere, interagire e creare un ibrido tra il mondo virtuale e reale attraverso un dispositivo VR. Per soddisfare la richiesta di una esperienza virtuale veramente immersiva, la piattaforma include tecnologie visive, interattive e audio personalizzate, che sfruttano tutta la tecnologia dell'IA e l'opzione di connettività 5G.

Stando a quanto dichiarato da Qualcomm, ci sono almeno quattro tipi di dispositivi, in cui prevede di utilizzare questa nuova piattaforma: