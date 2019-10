OPPO Reno2 e Reno2 Z in Italia. Specifiche e prezzi

OPPO ha presentato la nuova serie Reno2 in Europa nel corso di un evento che si è tenuto all’English National Ballet a Londra e - dopo un paio di giorni - ha rilanciato la famiglia in Italia nella futuristica cornice del Mudec di Milano. All’evento OPPO ha svelato due nuovi smartphone (già disponibili in Italia) e i piani di espansione per il mercato europeo che prevedono l’arrivo di OPPO in Germania, Portogallo e Belgio nel 2020.

La Serie Reno è conosciuta per combinare insieme arte e tecnologia, integrandosi al nostro stile di vita quotidiano. I nuovi Reno2 e Reno2 Z non fanno eccezione e arrivano con nuove funzionalità smart per sbloccare il potenziale creativo degli utenti, incluse il setup a quadrupla fotocamera, nuove funzioni all-action per foto e video, così come un editing studio di semplice utilizzo.

OPPO è stato in prima linea nell'innovazione dello schermo da quando ha introdotto per la prima volta la vera esperienza full-screen con il lancio del Panoramic Arc Screen di Find X, nel 2018. Poi ha proseguito questo trend con la serie Reno2, progettando dispositivi che offrono un'esperienza di visione coinvolgente noch-less inserita in un corpo straordinario.

Reno2 è dotato di uno schermo E3 AMOLED da 6.5 pollici e un rapporto schermo-superficie del 93%. È realizzato in resistente Corning Gorilla Glass di sesta generazione, mentre Reno2 Z ha uno schermo E1 AMOLED da 6.5 pollici leggermente più piccolo e un rapporto schermo-superficie del 91%, realizzato con Corning Gorilla Glass rinforzato di quinta generazione.

Per permettere un’esperienza full-screen, OPPO ha ancora una volta incluso le sue innovative fotocamere frontali pop-up. Reno2 ha una fotocamera pop-up da 16MP a pinna di squalo, che supporta scatti retroilluminati ultra-chiari e una nuova AI Beauty Mode, ma Reno2 Z è dotato di una fotocamera frontale pop-up da 16MP con Atmosphere Light. Inoltre, lo schermo include il sistema di sblocco con impronta sotto schermo 3.0, che offre agli utenti un'area di sblocco più luminosa e velocità di sblocco più elevate.

Lo schermo è inserito in un corpo curvato, full-body, senza interruzioni disponibile in tre colori: Luminous Black (Reno2 e Reno2 Z), Ocean Blue (Reno2) e Sky White (Reno2 Z). Questi colori si muovono e cambiano con la luce, quasi come il mare profondo, rendendo il design della Serie Reno2 unico.

OPPO ha introdotto una serie di innovazioni nel mondo fotografico mobile e in quello video nella serie Reno2. OPPO Reno2 è dotato di quattro fotocamere; una principale Ultra-Clear da 48MP, un teleobiettivo da 13MP, un obiettivo ritratto da 2MP e un obiettivo grandangolare da 8MP che supportano uno zoom ibrido 5x (digitale 20x), utilizzando la tecnologia Fusion Imaging per alternare le lunghezze focali. Ciò significa contenuti nitidi e di altissima qualità in scenari a lunga distanza. Mentre Reno2 Z viene fornito con una fotocamera principale Ultra-Clear da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 8MP, un obiettivo monocromatico da 2MP e un obiettivo da ritratto (Portrait) da 2MP.

La più grande innovazione è la nuova modalità video Ultra-Steady di OPPO, che sfrutta la tecnologia di stabilizzazione dell'immagine ibrida (una combinazione di stabilizzazione elettronica e ottica dell'immagine) per garantire l'accuratezza e migliorare l'anti-shake. Include anche un sensore giroscopico molto simile a quelli utilizzati nelle action cam.

Questa tecnologia unita ai 60 fps/1080p, avvicina i video acquisiti sulla serie Reno2 al livello di qualità delle action cam professionali. Che si tratti di corsa, sci o skateboard, la serie Reno2 aiuterà a catturare il momento in perfetta chiarezza. Un ulteriore miglioramento dell'esperienza video è l'inclusione dell'esclusivo software di editing e condivisione di video con un solo tocco di OPPO, chiamato SOLOOP, che offre agli utenti la possibilità di modificare in modo efficiente e professionale i contenuti visivi che creano. Il sistema aggiungerà automaticamente la musica da abbinare ai tempi e alle transizioni del filmato in modo da poter creare un capolavoro in un solo minuto e identifica, anche in modo intelligente, il contenuto all'interno degli album per personaggi e scene e offre soluzioni di editing.

Le innovazioni introdotte da OPPO non riguardano solo il video. Sono previste nuove modalità nella configurazione della fotocamera, tra cui:

Modalità Ultra Dark: consente agli utenti di catturare scene notturne nitide, anche nei casi in cui la luminosità dell'ambiente è inferiore a 1 lux. Bastano solo 2-2,5 secondi per catturare un'intera scena scura, rendendo il device lo shooter più veloci sul mercato.

consente agli utenti di catturare scene notturne nitide, anche nei casi in cui la luminosità dell'ambiente è inferiore a 1 lux. Bastano solo 2-2,5 secondi per catturare un'intera scena scura, rendendo il device lo shooter più veloci sul mercato. Modalità Ultra Wide : offre un campo visivo di 119° (Reno2 Z) o 116 ° (Reno2), perfetto per realizzare scatti di paesaggi o video di grandi dimensioni, proprio come le fotocamere specificamente costruite per l’azione.

: offre un campo visivo di 119° (Reno2 Z) o 116 ° (Reno2), perfetto per realizzare scatti di paesaggi o video di grandi dimensioni, proprio come le fotocamere specificamente costruite per l’azione. Modalità Ultra Macro (solo Reno2) : consente di riprendere a 2,5 cm da un oggetto in modo rapido e semplice, catturando dettagli che nemmeno l’occhio umano riesce a percepire sia nel comparto foto che in quello video.

: consente di riprendere a 2,5 cm da un oggetto in modo rapido e semplice, catturando dettagli che nemmeno l’occhio umano riesce a percepire sia nel comparto foto che in quello video. Modalità Portrait aggiornata: include due nuovi effetti ritratto, che offrono agli utenti fino a 7 diversi scatti ritratto con modalità Bokeh HDR regolabile. Il nuovo effetto Bokeh è disponibile anche per i video.

La serie Reno2 è alimentata da ColorOS 6.1, basato sull'ultima versione di Android 9.0 e offre un'esperienza utente più fluida, piacevole e coinvolgente. Nuove gesture per la navigazione rendono lo smartphone più comodo da usare con una sola mano.

Inoltre, la nuova famiglia porta l’esperienza di gaming ad un livello superiore, con funzionalità ottimizzate come il Touch Boost 2.0, il Frame Boost 2.0 e il Game Space. La Serie Reno2 è stata premiata con cinque stelle dalla certificazione sulle prestazioni gaming da TUV Rheinland, che valuta le performance di gioco complessive dello smartphone in relazione allo schermo, alla durata della batteria, alle prestazioni e alla potenza del segnale.

Per fare in modo che gli utenti dispongano di una alimentazione per tutto il giorno e non perdano mai nemmeno un momento creativo, la Serie OPPO Reno2 arriva con una batteria capiente da 4.000 mAh. In combinazione con la tecnologia VOOC Flash Charge 3.0 di OPPO veloce e sicura, che utilizza un nuovo algoritmo VFC per ridurre la velocità di carica di mantenimento, gli utenti non dovranno preoccuparsi di rimanere senza batteria nei momenti chiave, sia che si tratti di andare in giro o di giocare.

OPPO Reno2 nelle colorazioni Luminous Black, Ocean Blue con 8GB RAM e 256GB ROM sono già disponibili in Italia al prezzo di 499 euro (link Amazon), mentre OPPO Reno2 Z nelle colorazioni Luminous Black e Sky White con 8GB RAM e 128GB ROM ha un prezzo di 349 euro. Gli operatori telefonici TIM e Wind Tre, tramite i brand Wind e 3, proporranno offerte dedicate.

Chi acquisterà in Italia i modelli OPPO Reno2 e OPPO Reno2 Z potrà beneficiare di OPPO Care, la garanzia commerciale fornita gratuitamente da OPPO, della durata di 3 mesi dalla data di acquisto, che prevede per una sola volta la sostituzione gratuita dello schermo e della cover posteriore anche in caso di danno accidentale.