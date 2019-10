OPPO Reno2 in Europa dal 16 ottobre. Dettagli

Tramite un comunicato stampa, OPPO ci fa sapere (ma in realtà ci conferma un'indiscrezione già circolata nei giorni scorsi) che la prossima famiglia di smartphone Reno2 sarà presentata in Europa il prossimo 16 ottobre, con un evento organizzato a Londra alle 14.00 (GMT+1) in cui è prevista anche un'altra speciale sorpresa.

L’ultima generazione della serie Reno arriva con importanti innovazioni per il settore, che consentiranno agli utenti di liberare la propria creatività: le funzioni fotografiche sono migliorate includendo una quadrupla configurazione da 48MP, uno zoom Ibrido 5x supportato dallo zoom digitale 20x, la modalità Ultra Dark più performante e una modalità video Ultra Steady che trasforma efficacemente lo smartphone in una "action camera" tascabile.

La serie OPPO Reno2 presenterà il primo telefono di OPPO in assoluto con una quad-camera, con obiettivi che funzionano perfettamente insieme per offrire agli utenti la libertà di immortalare il mondo che li circonda dalla modalità ultra macro alla modalità ultra wide. Con Reno2, OPPO sfida gli utenti a fare un passo in avanti nella creatività, per utilizzare tutti gli strumenti di fotografia e videografia disponibili per creare contenuti originali.

Lo zoom Ibrido 5x supportato da uno zoom digitale 20x permette di fotografare il mondo da un’altra prospettiva. Con la tecnologia di Hybrid Image Stabilization leader del settore e la modalità Ultra Steady per migliorare l'anti-shake e la precisione, gli utenti avranno nel palmo della loro mano uno strumento per creare video professionali. Dalla cima delle Alpi alle strade trafficate di Roma, alle spiagge delle isole greche o alle buie notti invernali della Finlandia, la serie OPPO Reno2 offre agli utenti un potente kit di strumenti per rendere il mondo il proprio studio creativo.