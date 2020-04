OPPO Find X2 Neo e Lite con 5G Qualcomm Snapdragon 765G. In Italia a 699€ e 499€

OPPO ha allargato la famiglia Find X2, presentando i nuovi modelli Find X2 Neo e Lite, entrambi dotati di connettività 5G a doppia modalità, ottima durata della batteria e dissipazione termica. In vendita in Italia dal 22 maggio rispettivamente a 699€ e 499€.

OPPO Find X2 Neo e Find X2 Lite si aggiungono alla Find X2-Series, portando la connettività 5G anche nella fascia media. Basati entrambi su piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G, saranno disponibili in Italia a partire dal 22 maggio al prezzo di 699 euro per Find X2 Neo con 12GB di RAM e 256GB di ROM e 499 euro per OPPO Find X2 Lite con 8GB di RAM e 128GB di ROM. Tre le colorazioni previste: Moonlight Black (nero), Blue e Misty White (bianco).

In particolare, OPPO Find X2 Neo utilizza un'antenna avvolgente a 360 gradi e può far affidamento su più di dieci unità disposte lungo il telaio esterno che garantiscono l’intensità del segnale. Inoltre, il nuovo smartphone è in grado di valutare i segnali attraverso quattro antenne in modo tale da identificare il canale ottimale con una velocità di rete più rapida, che può aumentare le prestazioni della rete fino al 30%. In aggiunta, supporta 5G + WiFi a doppio canale, permettendo quindi alla rete mobile 5G e al WiFi 5G di lavorare online allo stesso tempo.

Un’ulteriore novità di questo modello è quella di consentire agli utenti di sperimentare la velocità del 5G con la durata della batteria 4G tramite l’utilizzo di Smart 5G, un sistema ideato su misura che, attraverso l’uso di differenti algoritmi, controlla il consumo energetico delle diverse applicazioni.

OPPO Find X2 Neo ha uno schermo con rapporto screen-to-body del 92,1% dal momento che utilizza un display flessibile OLED da 6.5 pollici Full HD+ (2400 x 1080 pixel), combinato con un nuovo modulo ultrasottile per le impronte digitali a schermo sensibile alla luce, così da ridurre lo spessore del modulo delle impronte digitali da 2.95 mm a 0.266 mm. È anche dotato di una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz, per migliorare al massimo l’esperienza grafica, ed è inoltre in grado di aumentare la luminosità fino a 800nit del 14% e la luminosità massima fino a 1100nit. Un’ulteriore caratteristica è il sampling rate di 180Hz, che permette di soddisfare qualsiasi esigenza quando si tratta di esperienze di gioco e video. Infine, OPPO Find X2 Neo screen ha superato la certificazione globale TUV Rheinland per la salvaguardia degli occhi e la certificazione HDR10+.

Il suo telaio è caratterizzato da soli 7.7 mm e pesa 171 grammi, arrivando così a essere il dispositivo 5G più sottile al mondo. In termini di software, è equipaggiato con il nuovo sistema ColorOS 7, che apporta un'estetica armoniosa grazie all’assenza di bordi di delimitazione.

OPPO Find X2 Neo è stato progettato con quattro fotocamere posteriori, ovvero fotocamera principale da 48MP, teleobiettivo da 13MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e fotocamera in bianco e nero da 2MP. In particolare, la telecamera principale adotta il sensore Sony IMX586 con OIS e il teleobiettivo da 13MP raggiunge uno zoom ottico ibrido 5x passando con la telecamera principale e lo zoom grandangolare. Inoltre, OPPO Find X2 Neo possiede il modulo di telecamere frontali con il più alto numero di pixel del settore, essendo stato progettato con una telecamera ultra-chiara da 32 milioni di pixel. OPPO Find X2 Lite invece possiede una quad-camera così composta: videocamera principale da 48MP, una videocamera grandangolare e macro da 8MP, una videocamera mono stile ritratto da 2MP e una videocamera retrò stile ritratto da 2MP.

OPPO Find X2 Neo e Find X2 Lite sono inoltre equipaggiato con una batteria di grande capacità da 4025mAh, che supporta la carica flash 4.0 VOOC da 30W e raggiunge una carica continua sicura ad alta corrente. Per supportare le operazioni di rete e hardware ad alta potenza, OPPO Find X2 Neo utilizza un sistema di dissipazione del calore multistrato 3D raffreddato a liquido. Infatti, lo schermo è coperto da uno strato di lamina di rame e due strati di fogli di grafite, così come la parte centrale, che dissipano contemporaneamente il calore dallo schermo e dalla scheda madre. Inoltre, il corpo è dotato di una VC (Vapor Chamber), che conduce il calore generato dal processore alla VC per ottenere un rapido raffreddamento attraverso un gel termoconduttore.

OPPO Find X2 Neo e Find X2 Lite saranno disponibili in Italia a 699€ e 499€, con una interessante promozione per chi si registrerà al sito OPPOpromo dal 4 al 24 maggio. Acquistando uno dei due smartphone dal 22 maggio al 30 giugno e caricando la prova d'acquisto entro il 10 luglio, riceverete in omaggio un paio di auricolari wireless OPPO Eco Free ed un OPPO Bluetooth Speaker per OPPO Find X2 Neo ed un paio di auticolari wireless OPPO Econ W31 ed un OPPO Bluetooth Speaker per OPPO Find X2 Lite. Chi si registrerà dal 25 maggio al 10 luglio, avrà diritto solo agli auricolari.