Oculus Quest e Rift S: esperienze e giochi per celebrare lo sbarco sulla Luna

Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità… con Oculus: Quest e Rift S vi proiettano sulla navicella spaziale Apollo 11, con esperienze e giochi per celebrare lo sbarco sulla Luna.

Sono passati quasi 50 anni da quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno mosso i primi passi sulla Luna. Lo spazio ha sempre incuriosito l’uomo, meta per molti irraggiungibile se non con la propria immaginazione. Ora non più. Il 20 Luglio 2019, abbiamo festeggiato 50 anni dal momento storico che ha segnato un’epoca, che ha praticamente interessato tutti gli aspetti della cultura popolare, dal cinema all'arte, dalla letteratura alla musica.

Andare nello spazio non è ancora una possibilità per tutti, a meno che non lo si faccia indossando un visore Oculus! I nuovi arrivati Quest e Rift S vi proiettano sulla celebre navicella spaziale Apollo 11, un’esperienza in grado di ricreare la missione storica sulla Luna, dal lancio all'atterraggio sul suolo lunare. Oculus Quest è il visore all-in-one di Oculus che non richiede PC e fili, ed è disponibile a partire da 449€. Rift S è invece il sistema VR più avanzato, costruito per immergere completamente l'utente in una serie di giochi ed esperienze, disponibile anch’esso a 449€. È possibile acquistarli sia dai sito ufficiale, sia su Amazon.

Andando nell’Oculus Store è possibile trovare esperienze e giochi incredibili a tema spaziale, come Apollo 11 Quest, Space Explorers, Discovering Space 2, Lone Echo ed Elite Dangerous: Commander Deluxe Edition. Qui sotto un breve elenco dei giochi e le esperienze “spaziali” che si possono trovare nello store:

Esperienze e giochi per Quest

Apollo 1 1 Quest fa rivivere la storia del più grande viaggio mai compiuto dall'umanità, con gli occhi di chi l'ha vissuto. Questa esperienza utilizza un mix di audio e video d'archivio originali insieme ad accurate ricreazioni della navicella spaziale e dei luoghi lunari.

fa rivivere la storia del più grande viaggio mai compiuto dall'umanità, con gli occhi di chi l'ha vissuto. Questa esperienza utilizza un mix di audio e video d'archivio originali insieme ad accurate ricreazioni della navicella spaziale e dei luoghi lunari. Bonfire è l'ultima esperienza VR del pluripremiato Baobab Studios, dove si ricoprirà il ruolo del protagonista principale. Durante una missione che ha l’obiettivo di trovare una nuova casa per il genere umano a causa di un disastro avvenuto sulla Terra, ci si schianta su un pianeta a trecento anni luce di distanza, dove l’unica fonte di luce è un falò improvvisato. Si potrà esplorare e interagire con il mondo circostante.

è l'ultima esperienza VR del pluripremiato Baobab Studios, dove si ricoprirà il ruolo del protagonista principale. Durante una missione che ha l’obiettivo di trovare una nuova casa per il genere umano a causa di un disastro avvenuto sulla Terra, ci si schianta su un pianeta a trecento anni luce di distanza, dove l’unica fonte di luce è un falò improvvisato. Si potrà esplorare e interagire con il mondo circostante. Space Pirate Trainer prende i classici giochi arcade e li trasforma in un'esperienza coinvolgente, dove ci si troverà di fronte a implacabili ondate di droidi con tutte le armi e i gadget di cui si ha bisogno.

Esperienze Per Rift S

Space Explorers è una serie cinematografica VR sulla nuova era dell'esplorazione spaziale. Testimone in prima persona della vita di veterani e astronauti della NASA alle prime armi, tra le prove e i sacrifici della loro formazione e delle loro missioni. Si potranno esplorare le dinamiche di cameratismo dei programmi spaziali in tutto il mondo e la collaborazione tra agenzie spaziali pubbliche e private e scoprire gli ultimi progressi e piani per l'esplorazione dello spazio.

è una serie cinematografica VR sulla nuova era dell'esplorazione spaziale. Testimone in prima persona della vita di veterani e astronauti della NASA alle prime armi, tra le prove e i sacrifici della loro formazione e delle loro missioni. Si potranno esplorare le dinamiche di cameratismo dei programmi spaziali in tutto il mondo e la collaborazione tra agenzie spaziali pubbliche e private e scoprire gli ultimi progressi e piani per l'esplorazione dello spazio. Discovering Space 2 è un'esperienza di esplorazione spaziale mozzafiato, dove si è in grado di prendere il controllo della propria nave e di spostarsi in qualsiasi punto del Sistema Solare.

è un'esperienza di esplorazione spaziale mozzafiato, dove si è in grado di prendere il controllo della propria nave e di spostarsi in qualsiasi punto del Sistema Solare. Titans of Space PLUS permette di viaggiare attraverso un sistema solare in miniatura olografico e alcune delle più grandi stelle conosciute. Una sorta di visita guidata autogestita, con immagini e fatti precisi per oltre 40 corpi del Sistema Solare.

permette di viaggiare attraverso un sistema solare in miniatura olografico e alcune delle più grandi stelle conosciute. Una sorta di visita guidata autogestita, con immagini e fatti precisi per oltre 40 corpi del Sistema Solare. Mars Odyssey è un'esperienza di simulazione VR per giocatore singolo, in cui si atterra su Marte e si cammina sulla sua superficie, interagendo con il Lander e il Rover della NASA, il tutto dal proprio salotto. Con questa esperienza interattiva si potrà scoprite il Pianeta Rosso, la sua storia e la sua geografia in questa esperienza interattiva.

è un'esperienza di simulazione VR per giocatore singolo, in cui si atterra su Marte e si cammina sulla sua superficie, interagendo con il Lander e il Rover della NASA, il tutto dal proprio salotto. Con questa esperienza interattiva si potrà scoprite il Pianeta Rosso, la sua storia e la sua geografia in questa esperienza interattiva. Mission: ISS è la simulazione nominata agli Emmy a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, in cui si impara a muoversi e lavorare a gravità zero utilizzando i controller Touch. Bloccare una capsula spaziale, fare una passeggiata nello spazio e lasciarsi guidare dai veri astronauti della NASA sulla ISS attraverso i video clip d'archivio.

Giochi Per Rift S