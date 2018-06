Notebook Italia è al CES Asia 2018 di Shanghai. Come seguirci e cosa aspettarci?

Ci troviamo a Shanghai per la quarta edizione del CES Asia, che si terrà dal 13 al 15 giugno. Quest'anno moltissime novità riguardanti i temi caldi della tecnologia contemporanea: intelligenza artificiale, automotive e connettività 5G.

Anche quest'anno siamo volati a Shanghai per seguire dal vivo il CES Asia 2018, quarta edizione dell'evento organizzato dalla Consumer Technology Association (CTA) - congiuntamente a Shanghai Intex - e versione asiatica dell'omonima fiera che si tiene da 51 anni negli USA, ovviamente il CES di Las Vegas.

I numeri si confermano in crescita rispetto agli anni precedenti, infatti ci saranno circa 40.000 visitatori, 1200 media da tutto il mondo e 500 aziende, che avranno l'opportunità di esporre tutta la loro creatività tecnologica durante questa intensa tre-giorni (13-15 giugno), con prodotti appartenenti a ben 20 categorie differenti: stampa 3D, audio, AI, realtà aumentata, content e online, droni, green technologies, salute, home entertainment, Internet delle cose, lifestyle, mobile, robotica, smart home, sport e fitness, automotive, video 4K, video gaming, realtà virtuale e wearable.

Zhou Houjian, Presidente del consiglio di amministrazione di Hisense, e Kevin Ho, presidente per la linea di prodotti palmari di Huawei, terranno interventi di apertura separati e discuteranno del futuro dell’innovazione nelle rispettive aziende tramite la connettività e la mobilità. Per questa edizione, il CES Asia punterà i riflettori su nuove aree della tecnologia, quali intelligenza artificiale, tecnologia dei veicoli, realtà aumentata, realtà virtuale e altro ancora. In particolare, sono previste oltre 35 esposizioni riguardanti soluzioni di AI e oltre 50 aziende sveleranno le loro novità in tema automotive.

“La tecnologia esposta a CES Asia 2018 sarà rivoluzionaria” , ha annunciato John T. Kelley, dirigente senior, direttore dei programmi internazionali e della fiera, CES Asia.

Fra i partecipanti non si possono non notare veri e propri colossi dell'industria globale di consumo, nonché aziende emergenti e startup che, pian piano, si stanno ritagliando un proprio spazio. Ecco, infatti, la lista dei partecipanti più illustri: Alibaba A.I. Labs, BYTON, 360, 3M, Allwinner, ARM Ecosystem Accelerator, Audio-Technica, Baidu, Bose, BYD, Changhong, Continental, Desay SV, Digital China, DJI, Fossil/Misfit, Garmin, Guangzhou Automobile Group, Haier, Hanergy, Harman, Hisense, Honda, Huawei, Hyundai, iFLYTEK, iQIYI, JD.com, KIA, Konka, Leapmotor, Lenovo, Libratone, LifeProof, LG Electronics, Microsoft for Startups, Mitsubishi Electric Automotive, Monster, NavInfo, Neusoft, Onkyo, OnStar/Cadillac, OtterBox, Samsung, Singulato, Skyworth, Sogou, Soling, Sugar Lady, Suning, TCL, United States Postal Service e Wacom.

Oltre all'esposizione dei prodotti che giungeranno sul mercato asiatico, inoltre, alcune di queste aziende terranno delle conferenze stampa per annunciare i loro piani futuri all'ampia platea che si raccoglierà in occasione dell'evento. Come ogni anno, nel corso della fiera verrà anche assegnato il riconoscimento CES Asia Innovation Awards, che premia i prodotti più ingegnosi e originali appartenenti alla tecnologia di consumo.

