Novità Netgear WiFi 6: Nighthawk AX8 (EAX80) e Orbi WiFi 6 Mesh (RBK852)

Abbiamo fatto una chiacchierata con Ivan Tonon, Country Manager di Netgear Italia, che nella cornice di IFA 2019 di Berlino ci ha illustrato tutte le ultime novità networking dedicate alle moderne smart home e PMI dell'azienda. Anche se quest'anno Netgear ha fatto il suo ingresso nel mondo dei quadri digitali grazie alla partnership con Meural (se lo avete perso, qui trovate il nostro approfondimento), il suo core-business resta la connettività e - come è logico - sempre aggiornata agli ultimi standard.

Nel corso della video intervista, passeremo in rassegna gli ultimi prodotti Netgear dal ripetitore WiFi Mesh Nighthawk AX8 agli ultimi dispositivi Orbi Mesh, tutti WiFi 6 compatibili con modem/router di generazioni precedenti.

Una connettività stabile e in grado di supportare un numero sempre maggiore di dispositivi è una condizione imprescindibile in un mondo iperconnesso come quello attuale, dove gran parte delle nostre attività giornaliere dipende dalla connessione WiFi. La prospettiva di crescita di device smart impone quindi nuove esigenze a livello di reti wireless alle quali Netgear, forte dell’esperienza ultraventennale, risponde in maniera concreta e innovativa, anticipando le necessità future. È da questi presupposti che nasce il nuovo ripetitore Nighthawk WiFi 6 in grado di fornire il massimo della capacità, il massimo della velocità e la miglior copertura.

A livello di copertura e velocità, collegando Nighthawk AX8 alla rete wireless domestica, è possibile beneficiare di una connessione a banda larga in ogni angolo della casa, navigando ad una velocità fino a 6 Gbps. Gli 8 stream garantiscono una maggior larghezza di banda e, di conseguenza, più banda per tutti i dispositivi connessi alla rete domestica. La velocità di download in gigabit da dispositivi mobile e laptop è finalmente possibile sempre grazie a una larghezza di banda pari ai 160MHz. Nighthawk AX8 è stato progettato per garantire performance elevate a tutti i dispositivi connessi, in spazi di medie-grandi dimensioni dove è già presente un router o un modem router, anche quelli forniti dai service provider.

Come tutti gli altri ripetitori WiFi Mesh Netgear, anche il nuovo Nighthawk AX8 WiFi 6 è compatibile con tutti i tipi di router, inclusi quelli forniti dai service provider ed è dotato di caratteristiche tecniche che permettono all’utente di estendere la propria rete WiFi in maniera semplice e immediata. Il nome della rete WiFi esistente (SSID) rimane lo stesso, e di conseguenze l’utente potrà spostarsi liberamente all’interno dell’abitazione senza dover connettere manualmente il dispositivo alla rete più vicina. Nighthawk AX8 integra il nuovo standard WiFi 6 che, in termini di performance, garantisce un maggiore capacità e velocità, soprattutto in ambienti dove è presente un numero elevato di device connessi alla rete domestica come tablet, smartphone, smart TV, smart light e telecamere di videosorveglianza.

Per gli utenti che preferiscono la connessione via cavo per connettere i propri dispositivi, Nighthawk AX8 è dotato di 4 porte gigabit LAN mentre, in caso si necessiti di aggiungere spazio di archiviazione, il nuovo ripetitore mesh integra anche una porta USB 3.0.

Come la maggior parte dei prodotti Netgear, anche il nuovo ripetitore Mesh si gestisce tramite un’app intuitiva e user-friendly. L’app Netgear Nighthawk, disponibile per iOS e Android, permette di installare Nighthawk AX8 in pochi click e cominciare così a navigare ovunque e alla massima velocità. Il nuovo Extender Mesh Nighthawk AX8 WiFi 6 (EAX80) è disponibile su Amazon a partire da 319.99 euro.

La nuova generazione di sistemi WiFi Orbi Mesh nasce per rispondere alle esigenze di una realtà sempre più connessa dove, all’interno di ogni abitazione, ci sono una moltitudine di dispositivi sempre accesi e costantemente connessi alla rete WiFi, molti dei quali utilizzano applicazioni a banda larga per lo streaming 4K/8K UHD con funzionalità multischermo. All’esigenza di dover garantire una rete WiFi costante, stabile e veloce per ogni dispositivo connesso alla rete WiFi domestica, risponde il nuovo sistema WiFi 6 Orbi Mesh che, grazie al nuovo standard, è in grado di supportare il traffico generato dai numerosi smart device collegati alla rete domestica che abbiamo oggi e che si prevede avremo negli anni a venire.

Bisogna considerare che i dispositivi smart sono in grado di garantire una user-experience ottimale solo se utilizzano una connessione WiFi adeguata ed evoluta: Orbi WiFi 6 permettere di sfruttare la velocità giga sia attraverso la porta WAN da 2.5Gbps sia attraverso il link-aggregation.

Il sistema Orbi WiFi 6 utilizza la tecnologia brevettata Tri-Band mesh Netgear con connessione backhaul dedicata che garantisce un roaming all’interno delle mura domestiche senza compromessi. Orbi WiFi 6 è stato progettato per coprire qualsiasi abitazione con un numero elevato di dispositivi connessi. Oltre a una capacità quattro volte superiore rispetto allo standard precedente e a una maggiore velocità, il nuovo standard WiFi 6 garantisce una maggior durata della batteria di smartphone e tablet. Il sistema WiFi 6 Orbi Tri-band Mesh (RBK852) sarà disponibile il prossimo mese a un prezzo di 799 euro per il pack composto da un router e un satellite.