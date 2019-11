Motorola One Macro su Amazon a 210€. Foto e video presentazione italiana

Foto e video presentazione italiana di Motorola One Macro, il primo smartphone dotato di una fotocamera Macro Vision da 2MP in grado scattare fotografie e mettere a fuoco a 2 centimetri di distanza dal soggetto. Già in vendita su Amazon a 210 euro.

Le fotocamere per smartphone sono migliorate molto negli ultimi anni, tanto che spesso sostituiscono anche reflex di fascia medio-bassa soprattutto per funzionalità aggiuntive come un teleobiettivo zoom ed il supporto per effetti bokeh su ritratti. Motorola One Macro invece introduce la macrofotografia, che è quella tecnica fotografica in grado di catturare anche i più piccoli dettagli, dai colori di un'ape alla una goccia d'acqua fino al polline di un fiore.

Abbiamo visto dal vivo per la prima volta One Macro di Motorola al Lenovo Accelerate '19 e, nel corso della sua intervista, Massimiliano Paciotti - Technical Product Manager di Motorola Italia - ci illustra tutte le potenzialità di questo terminale.

Per chi non vuole perdersi i particolari, Motorola One Macro è l'unico smartphone che offre alle persone un nuovo modo di vedere il mondo grazie alla potenza senza precedenti della fotocamera Macro Vision da 2MP (f/2.2) con supporto AF e pixel da 1.75 μm. Quest'ultima permette di girare video macro HD (720p) e mettere a fuoco a 2 centimetri dal soggetto, ossia 5 volte più da vicino rispetto a un normale obiettivo - senza ricorrere ad accessori supplementari di alcun genere. Nessun altro terminale oggi sul mercato vi porta più vicino di così: potete catturare i dettagli più complessi del vostro soggetto sfocando con naturalezza lo sfondo, per ottenere quel look professionale che tutti invidieranno.

Oltre alla fotocamera dedicata Macro Vision, la fotocamera principale da 13MP e la fotocamera intelligente di profondità da 2MP catturano immagini meravigliose in un attimo. L’autofocus laser ultraveloce può mettere a fuoco il soggetto in una frazione di secondo, lasciando che la fotocamera principale acquisisca immagini più nitide anche nelle condizioni di luce più difficili. Funzionalità AI come l'ottimizzazione degli scatti, il riconoscimento automatico del sorriso e la funzionalità di composizione smart portano le foto ad un livello più avanzato. C'è anche una fotocamera frontale da 8MP per selfie e videochiamate nel notch a goccia.

Per il resto la scheda tecnica di Motorola One Macro non brilla per potenza, ma non ci sorprende visto che è in vendita in Italia su Amazon a circa 210 euro, nelle due colorazioni Space Blue e Ultra Violet.

Integra un SoC octa-core MediaTek Helio P70 ed un display HD+ (1520 x 720 pixel) da 6.2 pollici, perfetto per esibire al meglio i vostri scatti preferiti pur restando comodamente in una mano. Anche lo spazio non manca con 64GB di ROM (espandibile con uno slot per schede microSD) e 4GB di RAM che permettono di memorizzare un maggior numero di app e lavorare in multitasking senza sacrificare le prestazioni.

Per le persone l'autonomia della batteria è una delle maggiori preoccupazioni, per questo Motorola ha inserito una batteria da 4000 mAh a lunga durata con una autonomia fino a 2 giorni e supporto per la ricarica rapida da 10W attraverso la porta USB Type-C che, con il jack audio da 3.5 mm, WiFi 802.11n e Bluetooth 4.2, completa il corredo di interfacce. Gira su Android 9.0 Pie.