LG videoproiettore CineBeam Laser 4K Ultra HD, monitor UltraWide e UltraGear: panoramica video

In occasione del CES 2019 di Las Vegas, abbiamo dato un'occhiata da vicino al nuovo videoproiettore CineBeam Laser 4K Ultra HD HU85L e agli monitor di LG per la produttività (UltraWide 49WL95) e il gaming (UltraGear 38GL950G). Foto e video presentazione italiana.

Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG, ci ha illustrato le ultime novità di LG nel settore audio/video e gaming. Oltre alle TV di ultima generazione, di cui fa parte anche il primo modello 4K "arrotolabile", e ad una nuova gamma di speaker XBOOM, l'azienda coreana ha presentato la seconda generazione dei suoi videoproiettori Laser 4K Ultra HD (il modello HU85L) con tecnologia a tiro corto (“Ultra Short Throw”, UST) e gli ultimi monitor PC "Ultra", che comprendono la linea UltraWide da 49" (modello 49WL95) per la produttività e la linea UltraGear (modello 38GL950G) per il gaming.

LG UltraWide 49WL95 è caratterizzato da uno schermo curvo da 49 pollici (5120 x 1440 pixel, 108 PPI) nel formato 32:9, che garantisce un’eccellente qualità nelle immagini e la soluzione ideale per il multitasking. In sostanza, i documenti saranno più facili da leggere, mentre video e file di immagini risulteranno più facili da modificare. Il display IPS copre il 99% dello spazio colore sRGB e supporta la tecnologia HDR10, quindi sarà in grado di visualizzare giochi e video con tecnologia HDR.

Adatto a qualsiasi tipo di attività, LG 49WL95 è ideale per chi lavora nel mondo della finanza, in ambito IT o nel campo del design e dell’architettura, dove si richiede precisione e una visualizzazione accurata. E grazie alla modalità “Picture-by-Picture” (PBP) si potranno visualizzare diversi contenuti affiancati, provenienti da più fonti, e lavorare in contemporanea con più applicazioni. Con le porte USB Type-C, gli utenti possono trasferire dati e caricare dispositivi, anche portatili, contemporaneamente. Il display curvo del monitor contribuisce ad aumentare la sensazione di immersione dell’utilizzatore, quando si guardano film o contenuti simili, mentre il design, pulito e minimalista, e il supporto sottile in metallo aggiungono un tocco elegante all’intera soluzione.

Il monitor gaming LG UltraGear 38GL950G, con tecnologia Nano IPS, supporta NVIDIA G-SYNC ed offre un refresh rate a 144Hz per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Immagini nitide con colori strabilianti sono la norma per i monitor con risoluzione da 3840×1600 pixel e una copertura del 98% della gamma di colori DCI-P3. Il monitor è stato progettato per “avvolgere” i giocatori nel corso delle loro sessioni di gioco, con formato 21:9, schermo curvo e un design praticamente borderless. La retro-illuminazione Sphere Lighting, progettata per creare un ambiente di gioco ancora più coinvolgente, offre fino a sei diverse impostazioni di colore dal retro del monitor che possono essere adattate al mood degli appassionati di gaming, contribuendo anche a ridurre il possibile affaticamento degli occhi.

L'ultimo prodotto della nostra panoramica è il nuovo videoproiettore CineBeam Laser 4K Ultra HD (HU85L), che si distingue da altri modelli concorrenti per il minimo ingombro, il design compatto e la capacità di proiettare immagini incredibilmente nitide e in alta definizione su qualsiasi superficie piana – una parete, un pavimento o un soffitto. Può essere facilmente spostato e può adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente, così da permettere alle persone di dedicarsi subito alla visione, senza alcuna perdita di tempo.

Grazie alla tecnologia UST, il videoproiettore CineBeam può essere posizionato a poco più di 5 centimetri da una parete per proiettare un’immagine diagonale da 90 pollici. Se posizionato ad una distanza di 17 centimetri, il videoproiettore è in grado di riprodurre un’immagine da 120 pollici. E la visione è ancora più precisa grazie alla funzione di correzione Keystone, che elimina la distorsione delle immagini che spesso caratterizza gli altri proiettori UST.

Con una risoluzione UHD in 4K e una luminosità pari a 2.500 ANSI lumen, il videoproiettore Laser 4K Ultra HD è in grado di riprodurre immagini eccezionalmente brillanti e nitide, oltre a garantire un magnifico livello di nero, migliorando così il senso di immersione dello spettatore. Il modello HU85L può riprodurre sfumature molto accurate, grazie all’ampia gamma di colori, una caratteristica che fa crescere ulteriormente il senso di realismo delle immagini proiettate. Dispone anche di numerose opzioni per la riproduzione dei contenuti: permette, infatti, di vedere film e serie TV in streaming dalle migliori piattaforme online, mentre gli ingressi USB, Ethernet e HDMI forniscono maggiori opzioni per quanto riguarda la connettività.