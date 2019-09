Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro: specifiche tecniche e prezzi

Nel corso di un evento a Monaco di Baviera, Huawei ha presentato la nuova serie Huawei Mate 30, la prima gamma di smartphone 5G di seconda generazione al mondo, che stabilisce nuovi standard in ogni settore: dall’estetica del design all'ingegneria hardware, all'innovazione software. La gamma Huawei Mate 30 non è paragonabile a nessun altro smartphone sul mercato: display OLED Huawei Horizon, Kirin 990 5G ed un rivoluzionario sistema con quattro fotocamere con "SuperSensing Cine Camera".

La serie Huawei Mate 30 aggiunge un elemento futuristico all’apprezzato design di Huawei Mate 20, in grado di colpire e catturare a lungo l’attenzione. Il display Huawei Horizon è curvo con un angolo di 88 gradi per massimizzare l'area di visualizzazione e fornire un’esperienza immersiva edge-to-edge.

Huawei Mate 30 Pro sostituisce i tasti laterali per la regolazione del volume con un innovativo sistema di interazione touch posto sul bordo dello smartphone (side-touch). Questo consente agli utenti di personalizzare la posizione dei tasti del volume e contribuisce a rendere Huawei Mate 30 Pro lo smartphone dal design più integrato e all-in-one disponibile sul mercato. La modalità di sblocco Huawei 3D Face Unlock e il lettore di impronta digitale in-screen garantiscono elevati livelli di sicurezza biometrica e comodità.

Il sistema a quattro fotocamere protetto da un iconico design circolare dall’aura metallica è il tratto distintivo del nuovo device, che lo rende immediatamente riconoscibile e capace di attirare l’attenzione anche fra la folla. Rispecchiando il design di una fotocamera DSLR e progettato per essere tenuto in mano comodamente, Huawei Mate 30 Pro monta la tecnologia Huawei Acoustic Display per un suono alta qualità amplificato direttamente dal display.

La serie Huawei Mate 30 è alimentata dal processore Kirin 990, il chip più potente e sofisticato presentato fino ad oggi, di cui vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato. Il Kirin 990 5G è realizzato con un processo costruttivo a 7nm+ EUV e sfida i limiti di ciò che è possibile realizzare al giorno d’oggi grazie a un’architettura per l’efficienza energetica a tre livelli per la CPU, NPU con architettura Da Vinci (large dual-NPU e tiny cores NPU) e 16 core di grandi dimensioni per la GPU capaci di offrire prestazioni super veloci e una migliorata efficienza energetica.

Il potentissimo Kirin 990 5G supporta reti 2G/3G/4G e 5G in modalità Non-StandAlone (NSA) e StandAlone (SA), doppia SIM, Dual Standby e banda TDD/FDD full frequency per offrire una connettività senza soluzione di continuità. Huawei Mate 30 Series è stato inoltre ottimizzato per le massime prestazioni di OS. Come il primo smartphone 5G di seconda generazione al mondo, Huawei Mate 30 Pro 5G è dotato di 14 antenne per 5G, offrendo una velocità di connettività rivoluzionaria, senza rivali.

Huawei Mate 30 è alimentato da una batteria di 4200mAh, mentre Huawei Mate 30 Pro vanta una soluzione da 4500mAh. Gli utenti potranno contare su un'esperienza di ricarica sempre sicura e veloce, grazie alla certificazione TUV Rheinland per la ricarica SuperCharge sia wireless sia via cavo, alla ricarica wireless Huawei SuperCharge da 27W e la ricarica Huawei SuperCharge da 40W. Inoltre, nella serie Huawei Mate 30, la modalità di ricarica wireless reverse-charging è stata potenziata per offrire agli utenti un modo rapido e comodo per ricaricare altri dispositivi.

Huawei Mate 30 Pro vanta quattro fotocamere tra cui la SuperSensing Triple Camera, che comprende una fotocamera SuperSensing da 40MP, una fotocamera ultra grandangolare da 16MP e una fotocamera con teleobiettivo da 8MP.

Insieme a un processore di segnale immagine ISP 5.0, Huawei Mate 30 consente agli utenti di catturare scatti e realizzare video di altissima qualità.

Huawei Mate 30 Pro sfoggia un rivoluzionario sistema a quattro telecamere con fotocamera Cine da 40MP, fotocamera SuperSensing da 40MP, una fotocamera con teleobiettivo da 8MP e una fotocamera con rilevamento della profondità 3D.

La SuperSensing Cine Camera è un sistema a doppia fotocamera principale in grado di competere con una DSLR di fascia alta. La Cine Camera è dotata di un grande sensore da 1/1,54 pollici con un livello massimo di ISO pari a 512000 per catturare video con una gamma dinamica estesa e Super Slow-Motion fino a 7680 fps. È in grado di registrare video in 4K Time-Lapse, in condizione di scarsa luminosità e grandangolari. Inoltre, la seconda lente del sistema dual-camera è un Sensore SuperSensing Huawei da 1/1,7 pollici che offre risultati sorprendenti in condizioni di scarsa luminosità con una sensibilità impressionante di IS0409600.

Il comparto fotografico è completato dalla camera Huawei Telephoto da 8MP con zoom ottico 3X, zoom ibrido 5X e zoom digitale fino a 30X, stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e rilevamento della profondità 3D. Tutto questo contribuisce a rendere il Mate 30 il miglior smartphone per fotografia e videografia disponibile sul mercato.

La camera frontale con rilevamento di profondità 3D è in grado di acquisire informazioni accurate sulla profondità di campo ed è eccezionale per i selfie, poiché produce effetti naturali e delicati.

La serie Huawei Mate 30 offre una serie di nuove funzionalità per un'esperienza utente fluida e coinvolgente, tra cui:

L’interfaccia EMUI 10.0 con un layout contemporaneo ispirato all’impaginazione dei magazine, Display Always-On (AOD) con colore della schermata di blocco cangiante nel corso della giornata.

con un layout contemporaneo ispirato all’impaginazione dei magazine, Display Always-On (AOD) con colore della schermata di blocco cangiante nel corso della giornata. Dark Mode rende la visualizzazione dello schermo più delicata e confortevole quando cala la notte.

rende la visualizzazione dello schermo più delicata e confortevole quando cala la notte. Side-Touch interaction consente di personalizzare il settaggio dei tasti virtuali per il gaming e la fotografia, migliorandone l’utilizzo sia per gli utenti destri che mancini. Huawei ha anche aggiunto una tecnologia a motore lineare su asse X per simulare in maniera più realistica gli effetti di vibrazione di una tastiera fisica.

consente di personalizzare il settaggio dei tasti virtuali per il gaming e la fotografia, migliorandone l’utilizzo sia per gli utenti destri che mancini. Huawei ha anche aggiunto una tecnologia a motore lineare su asse X per simulare in maniera più realistica gli effetti di vibrazione di una tastiera fisica. Controllo AI Gesture per interazioni contactless con lo schermo e il controllo di Smart Devices collegati. Inoltre, per migliorare l’esperienza d’uso, sono stati introdotti Al Information Protection, Al Screen Control, Al Gesture notification, Al Auto-Rotate and Al Private View.

per interazioni contactless con lo schermo e il controllo di Smart Devices collegati. Inoltre, per migliorare l’esperienza d’uso, sono stati introdotti Al Information Protection, Al Screen Control, Al Gesture notification, Al Auto-Rotate and Al Private View. Huawei Super Call permette videochiamate 1080p, con qualità superiore, anche in condizioni di scarsa illuminazione, sulle app di messaggistica.

permette videochiamate 1080p, con qualità superiore, anche in condizioni di scarsa illuminazione, sulle app di messaggistica. HiCar smart trave l garantisce una connettività avanzata e senza soluzione di continuità tra il dispositivo e il sistema di comunicazione e intrattenimento dell’auto.

l garantisce una connettività avanzata e senza soluzione di continuità tra il dispositivo e il sistema di comunicazione e intrattenimento dell’auto. Multi-screen Collaboration consente agli utenti di trasferire dati e controllare più schermi tra più dispositivi. Sicurezza avanzata e protezione della privacy sono garantite dal riconoscimento delle impronte digitali e dei tratti biometrici del viso.

consente agli utenti di trasferire dati e controllare più schermi tra più dispositivi. Sicurezza avanzata e protezione della privacy sono garantite dal riconoscimento delle impronte digitali e dei tratti biometrici del viso. Huawei 3D sblocco facciale e con impronta digitale, per garantire una protezione avanzata dei dati e della privacy con (solo Huawei Mate 30 Pro);

Huawei Mate 30 Pro da 6.53 pollici e Huawei Mate 30 da 6 pollici saranno disponibili in Europa entro la fine dell'anno in vari colori, varianti e materiali: Emerald Green, space Silver, Cosmic Purple, Black. I colori Forest Green e Orange sono disponibili solo nella variante in pelle (vegan). I prezzi (ancora non confermati): 799 euro per Mate 30, 1099 euro per Mate 30 Pro e 1199 euro per Mate 30 Pro 5G.