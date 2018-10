Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro ufficiali. Già in vendita in Italia a 799€ e 1099€

Una nuova intelligenza è finalmente arrivata: Huawei ha presentato la tanto attesa serie Huawei Mate 20 durante l’esclusivo evento tenutosi presso ExCeL London. I nuovi smartphone Huawei rappresentano la nuova frontiera della telefonia mobile, in grado di elevare il potenziale delle persone.

Non dovremo aspettare molto per poterli acquistare, visto che entrambi saranno presto in vendita in Italia a partire dal 26 ottobre al prezzo rispettivamente di 799 euro e 1099 euro. Dal 17 al 29 ottobre sarà possibile acquistare (se già disponibile) o preordinare Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro in uno dei rivenditori autorizzati. Chi preordina o acquista il Mate 20 riceverà in regalo un Huawei Watch GT, mentre coloro che preordinano o acquistano Huawei Mate 20 Pro riceveranno sia lo smartwatch che Huawei Wireless Charger. Per ricevere i prodotti sarà necessario effettuare la registrazione, compilare il modulo online e inviare la documentazione richiesta entro e non oltre il 29 ottobre 2018. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale della promozione.

La serie Huawei Mate 20 è dotata del Kirin 980: il SoC di Huawei più compatto e performante del mercato. Realizzato con l'avanzato processo produttivo da 7nm, che incorpora due core ARM Cortex-A76 da 2.6GHz, due core ARM Cortex-A76 da 1.92GHz e quattro core Cortex-A55 da 1.8GHz, più la GPU Mali-G76, il SoC offre all’utente prestazioni elevate e un'esperienza senza precedenti.

Il SoC al centro degli smartphone è un fattore determinante per le prestazioni e l'efficienza di un dispositivo. Realizzato con il rivoluzionario processo tecnologico da 7nm, il SoC raggruppa 6,9 miliardi di transistor all'interno di una matrice delle dimensioni di un'unghia. Rispetto a Kirin 970, l'ultimo chipset è equipaggiato con una CPU più potente del 75%, una GPU più potente del 46% e una NPU più potente del 226%. Inoltre, l'efficienza dei componenti è stata aumentata: la CPU è più efficiente del 58%, la GPU è più efficiente del 178% e la NPU è più efficiente del 182%. Il Kirin 980 è il primo SoC commerciale al mondo ad utilizzare i core basati su Cortex-A76. Huawei ha progettato in modo innovativo un'architettura a tre livelli composta da due core ultra-large, due large core e quattro small core. Ciò garantisce alla CPU la flessibilità di allocare la quantità ottimale di risorse a compiti pesanti, medi e leggeri per livelli di efficienza senza precedenti, migliorando contemporaneamente le prestazioni del SoC e la durata della batteria. Il Kirin 980 è anche il primo SoC del settore ad essere equipaggiato con Dual-NPU, garantendo una capacità di elaborazione AI on-Device più elevata per supportare tutte le applicazioni AI.

Huawei Mate 20 è dotato di un display da 6.53 pollici Full HD+ (2244 x 1080 pixel, 381 PPI) nel formato 18.7:9 con notch a goccia, 4GB di RAM e 128GB di ROM espandibile con nanoSD fino a 512GB (che per il momento sono introvabili, ma saranno presto disponibili in tagli da 256GB grazie alla collaborazione con Toshiba). Grazie alle sue cornici ultrasottili, alle curve del telaio e all'aspect ratio del display, Mate 20 è molto compatto: misura 158.2 x 77.2 x 8.3 mm e pesa 188 grammi.

Il comparto fotografico è affidato ad una tripla fotocamera, composta da un sensore da 12 megapixel (f/1.8), un teleobiettivo da 8 megapixel (f/2.4) con zoom ottico 2x e grandangolo da 16 megapixel (f/2.2). Il nuovo sistema di fotocamera supporta anche la modalità macro in grado di catturare immagini nitide di oggetti posizionati a una distanza di soli 2,5 cm dall'obiettivo. L'obiettivo ultragrandangolare e il supporto macro completano le funzionalità della tripla fotocamera per catturare qualsiasi soggetto da più prospettive, rendendola una fotocamera davvero completa. Sul lato anteriore invece troviamo una fotocamera da 24 megapixel (f/2.0).

Huawei Mate 20 Pro è un po' più piccolo con un display OLED da 6.39 pollici qHD+ (3120 x 1440 pixel, 538 PPI), aspect ratio di 19.5:9 e notch piuttosto estesa, 6GB di RAM e 128GB di ROM espandibile con nanoSD fino a 512GB. Misura 157.8 x 72.3 x 8.6 mm e pesa 189 grammi.

Questo modello è dotato di una fotocamera principale da 40 megapixel (f/1.8), una fotocamera ultra grandangolare da 20 megapixel (f/2.2) e una fotocamera teleobiettivo da 8 megapixel (f/2.4). Insieme, il trio di obiettivi supporta un'ampia gamma di lunghezze focali (equivalenti alle prestazioni di un obiettivo zoom 16-270 mm), che consente di assicurare i risultati delle fotocamere professionali. Sul fronte anteriore invece prende posto un sensore da 24 megapixel (f/2.0).

La disposizione della camera sul retro presenta un design a quattro punti con le tre fotocamere e il sensore racchiusi in una cornice di metallo lucido, conferendo un look all'avanguardia che è al contempo audace e distintivo. La serie arriva in una nuova colorazione Emerald Green, che è brillante come l’omonima gemma. L'Hyper Optical Pattern sul retro di vetro utilizza una complessa linea sottile per produrre un effetto iridescente che non solo è altamente resistente, ma rende anche il dispositivo facile da impugnare e inalterabile dalle impronte digitali. I dispositivi mantengono un aspetto pulito anche quando sono stati ampiamente utilizzati.

La serie Huawei Mate 20 dispone anche di una AI Portrait Color per i video. Usando l'intelligenza artificiale, la serie Huawei Mate 20 può isolare i soggetti umani e desaturare i colori che li circondano per evidenziare la persona. AI Spotlight Reel identifica le clip con un tema condiviso e genera automaticamente un montaggio, realizzato interamente con evidenziazioni.

Huawei Mate 20 Pro supporta 3D Face Unlock, una soluzione che autentica in modo rapido e sicuro gli utenti entro 0,6 secondi con un tasso di errore inferiore a 1/1.000.000. Usando il sistema 3D Depth Sensing situato nella parte anteriore, i due dispositivi possono leggere con precisione le caratteristiche facciali di un soggetto e riconoscere anche piccoli dettagli. Oltre all'autenticazione dell'utente, questa serie di sensori consente di realizzare gli effetti di abbellimento del ritratto in modo più naturale ed efficace.

Oltre alle prestazioni eccellenti, la serie Huawei Mate 20 offre anche miglioramenti rivoluzionari sulla durata della batteria. Huawei Mate 20 Pro vanta una batteria ad alta densità da 4200 mAh (4000 mAh nel Huawei Mate 20) e supporta 40 Huawei SuperCharge, che fornisce al dispositivo una carica del 70% in 30 minuti. La sicurezza della tecnologia è certificata da TÜV Rheinland. Inoltre, Huawei Mate 20 Pro supporta la carica rapida wireless Huawei da 15W, la soluzione di ricarica wireless più rapida del settore e la tecnologia wireless Reverse Charging, che consente al dispositivo di funzionare come un power bank per selezionati dispositivi elettronici che supportano la ricarica wireless.

La serie Huawei Mate 20 viene fornita con EMUI 9.0, un sistema operativo intelligente basato su Android P. Attraverso algoritmi di autoapprendimento AI, un sistema di allocazione delle risorse integrato e modulare e Android Ecosystem altamente ottimizzato, EMUI 9 offre un'esperienza "evergreen" - rimane fluida anche attraverso un uso prolungato.

EMUI 9.0 incorpora un design unificato ed ergonomico e un menu delle impostazioni semplificato. Il nuovo supporto per la navigazione di gesture consente agli utenti di interagire facilmente con i loro dispositivi utilizzando solo tap e swip. Introduce anche nuove funzionalità AI che consentono alla serie Huawei Mate 20 di eseguire o migliorare una serie di attività dall'identificazione dell'oggetto al conteggio delle calorie degli alimenti. Utilizzando 3D Live Object Modeling, i consumatori possono persino creare un avatar digitale divertente con cui ballare o interagire.

Come pilastro fondamentale che supporta l'ecosistema sempre connesso di Huawei, Huawei Share 3.0 offre un miglioramento rivoluzionario nell'interconnessione dei dispositivi, consentendo agli utenti di trasferire file tra smartphone e PC. Si tratta di un'innovativa soluzione proprietaria di Huawei che consente l'interconnessione dei dispositivi. Rivoluziona il modo in cui le persone trasferiscono immagini e video: basta un tocco per stabilire una connessione tra uno smartphone e un PC per una condivisione dei file facile e veloce.

Huawei Mate 20 Pro è il primo smartphone al mondo a supportare la 4.5G LTE Cat.21 standard, consentendo agli utenti di usufruire di velocità di download fino a 1,4 Gbps. Supporta inoltre una delle connessioni Wi-Fi più veloci al mondo – infatti un video da 2 GB richiede solo 10 secondi di download. L’alta gamma supporta anche la tecnologia di posizionamento GPS dual-band (L1 + L5). La tecnologia AI GPS Satellite Selection migliora la precisione di posizionamento tra un'ampia gamma di scenari. Completa la connettività un modulo Bluetooth 5.0 e WiFi 802.11ac dual-band, una USB Type-C e (solo nel Mate 20) un jack audio da 3.5 mm.