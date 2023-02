Dotato di una serie di aggiornamenti significativi, il flagship HONOR Magic5 Pro vanta progressi impressionanti in termini di design, display, fotografia e prestazioni, superando diversi benchmark del settore per offrire un'esperienza utente ai vertici della categoria.

Aderendo all'iconico design "Eye of Muse", HONOR Magic5 Pro evolve il concetto, ridisegnando e introducendo il sistema Star Wheel Triple Camera. Rendendo omaggio ad Antoni Gaudì, HONOR Magic5 Pro è caratterizzato da cornici simmetriche a doppia curvatura ultra strette su entrambi i lati e dal design della Star Wheel Triple Camera che si trova al centro della cover posteriore, fondendo le bellissime curve che si trovano nei paesaggi naturali e nell'architettura moderna nel design del dispositivo all'avanguardia, dimostrando l'armoniosa combinazione di arte e tecnologia.

Dotato di un display LTPO da 6,81 pollici con un esclusivo schermo flottante quad-curvo, HONOR Magic5 Pro garantisce un'esperienza visiva coinvolgente, sia che l'utente navighi, giochi o legga. Dotato di un'innovativa tecnologia di miglioramento della luminanza del display, la serie HONOR Magic5 offre una luminosità HDR di picco di 1800 nit, garantendo una visione chiara anche in piena luce solare. Grazie alla calibrazione a doppia luminanza per una luminosità tipica di 120 nits in interni e di 800 nits in esterni, HONOR Magic5 Pro offre una precisione dei colori leader nel settore.

HONOR Magic5 Pro è inoltre dotato di un chipset Discrete Display per migliorare la qualità visiva delle immagini in movimento. Oltre a offrire un effetto HDR (High Dynamic Range) sempre attivo per migliorare la nitidezza dei video, il chipset garantisce una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore per un'esperienza di gioco più fluida e prolungata. Certificato con HDR10+ e IMAX Enhanced, HONOR Magic5 Pro consente agli utenti di godersi video e film con una qualità dell'immagine ottimizzata.

Per alleviare l'affaticamento degli occhi, HONOR Magic5 Pro vanta una bassa emissione di luce blu, certificata da TÜV Rheinland, e la funzione Dynamic Dimming che simula la luce naturale per alleviare l'affaticamento degli occhi. Altre caratteristiche innovative per il comfort degli occhi sono il Circadian Night Display per migliorare la qualità del sonno e il display LTPO, il primo del settore, con tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) Dimming a 2160 Hz per ridurre al minimo lo sfarfallio dello schermo, perfetto per chi passa molte ore davanti allo smartphone.

HONOR Magic5 Pro ha ottenuto un'eccellente performance complessiva del display, raggiungendo il 1° posto nella classifica DXOMARK dei display per smartphone con un punteggio massimo di 152.

HONOR Magic5 Pro si è aggiudicato il primo posto nella classifica globale delle fotocamere DXOMARK con un punteggio di 152, diventando così lo smartphone con il punteggio più alto tra quelli testati finora. HONOR Magic5 Pro è dotato di una potente tripla fotocamera principale che comprende una fotocamera grandangolare da 50MP, una fotocamera ultra larga da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. Con un sensore di dimensioni maggiori per prestazioni superiori di rilevamento della luce, il sistema di fotocamere produce foto con dettagli raffinati ogni volta, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. L'ottica computazionale Ultra Fusion, un algoritmo ottico computazionale che integra il sistema della fotocamera, migliora drasticamente la nitidezza delle immagini con uno zoom da 3,5x a 100x, distinguendo il dispositivo dagli altri smartphone presenti sul mercato.

Dotato del nuovissimo HONOR Image Engine, HONOR Magic5 Pro presenta un nuovissimo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente agli utenti di catturare scene complesse con notevole facilità e chiarezza. Gli utenti possono anche riprendere scene in condizioni di scarsa illuminazione in modo chiaro e veloce grazie alla funzione Super Night Capture. Inoltre, HONOR Magic5 Pro vanta la funzione AI Motion Sensing Capture, in grado di rilevare automaticamente il punto più alto di un salto e di catturare il fotogramma in altissima definizione. Per mettere alla prova questa tecnologia, HONOR ha collaborato con GUINNESS WORLD RECORDS TM, utilizzando HONOR Magic5 Pro per catturare automaticamente l'incredibile momento di un tentativo di record mondiale per il più alto Slam Dunk tra le gambe del mondo.

HONOR Magic5 Pro è dotato di IMAX Enhanced Movie Master, che consente agli utenti di girare e modificare video straordinari con il proprio smartphone.

HONOR Magic5 Pro è dotato di un sistema di sicurezza Dual-TEE sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che offre una protezione a livello hardware per i dati degli utenti. Dotato di un chipset di sicurezza discreto, la serie HONOR Magic5 offre la massima sicurezza per le password e i dati biometrici come l'ID del volto e le impronte digitali.

Con l'interessante aggiornamento di AI Privacy Call 2.0, la soluzione innovativa di HONOR contro il sound-leaking, HONOR Magic5 Pro introduce una tecnologia di controllo spaziale dell'energia sonora all'avanguardia nel settore, che genera onde sonore opposte per evitare la dispersione del suono nelle telefonate private. Oltre a migliorare del 100% il volume delle chiamate per un'esperienza di comunicazione più chiara, AI Privacy Call 2.0 garantisce che, anche se l'utente si trova in un ambiente affollato ma silenzioso come un ascensore, le persone vicine non possano percepire chiaramente la voce del chiamante.

Alimentato dalla più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, HONOR Magic5 Pro offre prestazioni senza pari, consentendo di migliorare la produttività e l'intrattenimento in qualsiasi momento. Grazie alla prima architettura di antenna standalone Wi-Fi e Bluetooth del settore, HONOR Magic5 Pro migliora le prestazioni Wi-Fi del 200% e riduce la latenza Wi-Fi del 30% rispetto alle antenne tradizionali del settore, offrendo agli utenti la massima flessibilità e mobilità per il lavoro e il tempo libero.

Con il supporto di 66W Wired e 50W Wireless HONOR SuperCharge, HONOR Magic5 Pro è dotato di una batteria super capiente da 5100 mAh che garantisce un'intera giornata di utilizzo ininterrotto.

Con l'ultima versione di MagicOS 7.1 basata su Android 13, HONOR Magic5 Pro offre una serie di funzioni intelligenti, come MagicRing per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, che aiutano gli utenti ad aumentare ulteriormente la loro produttività.

Progettato per gli spiriti avventurosi, HONOR Magic5 Pro è disponibile in nero e verde prato, mentre HONOR Magic5 è disponibile in nero e blu, tutti ispirati alla meraviglia della natura. HONOR Magic5 Pro sarà in vendita in Italia da inizio maggio a partire da 1199 euro nella configurazione con 12/512GB.