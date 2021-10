Honor 50 è uno smartphone mid-range che si avvicina al mondo del vlogging, con un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, display OLED da 6.57 pollici e quad-camera da 108MP. In Italia dall'1 novembre a 529 euro.

Come ci aspettavamo, Honor 50 è stato lanciato in Italia, dove sarà in preordine da novembre al prezzo di 529 euro in quattro colorazioni: Frost Crystal che si ispira ai cristalli di neve e crea un effetto diamantato, Honor Code che incorpora il logo Honor sulla cover posteriore, Emerald Green e l'intramontabile Midnight Black.

Honor 50 è uno dei primi smartphone a poter vantare il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, con 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, che migliora le prestazioni di CPU e GPU del 45% e la potenza di elaborazione AI del 123% rispetto alla generazione precedente. Alimentato da GPU Turbo X, un'esclusiva tecnologia di accelerazione grafica, questo smartphone offre prestazioni potenti anche durante i giochi più intensi.

Honor 50 presenta una cornice ultrasottile sulla parte anteriore e bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati del display, offrendo una superficie liscia per una maggiore esperienza visiva e al tatto. Il display OLED da 6.57 pollici FHD+ (2340 x 1080 pixel) vanta refresh rate dinamico di 120Hz, frequenza di campionamento del touchscreen di 300Hz, copertura dello spazio colore DCI-P3 al 100%.

Rendendo omaggio alla classica fotocamera reflex a doppia lente, Honor 50 adotta il design Dual Ring composto da due cerchi concentrici sul retro, che ricordano un paio di occhi, come se questo smartphone potesse aiutare concretamente gli utenti a vedere meglio il mondo che li circonda. Traendo ispirazione dai classici design degli anelli dei marchi di gioielli di lusso, il cerchio superiore con la fotocamera principale è lucidato con lo stesso anello di metallo classico e senza tempo sul bordo.

Con la rapida crescita di video sempre più brevi, i giovani registrano e condividono i momenti delle loro vite attraverso la moderna formula del video-vlogging e Honor 50 potrà migliorare notevolmente questa esperienza. Dotato di una fotocamera frontale da 32MP con un angolo di visione di 90°, gli utenti possono scattare selfie e video perfetti, con un’inquadratura che permette di catturare numero persone e ampi paesaggi in un unico scatto. Sul retro è invece posizionata la fotocamera quad pro-grade, composta da un sensore principale da 108MP, una fotocamera grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, che consente agli utenti di scattare foto e video con estrema chiarezza e in bellissimi dettagli, anche di notte.

Gli utenti possono passare da una fotocamera all'altra con sei modalità di ripresa multivideo che utilizzano contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore, offrendo un'esperienza di registrazione di alto livello, solitamente raggiunto solo da professionisti. È possibile inoltre applicare la modalità bellezza, acquisire fotografie dai video e utilizzare modelli di storie preimpostati su tutte le tipologie di ripresa. Inoltre, le cuffie wireless collegate tramite Bluetooth possono essere utilizzate come veri e propri microfoni durante l'acquisizione dei video. I nuovi creators possono così ottenere una migliore ricezione del suono durante le riprese video, fornendo un'esperienza di vlogging facile e senza precedenti.

Caratterizzato da un design a batteria a doppio circuito a cella singola, Honor 50 può facilmente supportare un'intera giornata di utilizzo ininterrotto grazie alla sua batteria da 4300 mAh. Il dispositivo vanta la tecnologia Honor SuperCharge da 66 W, che consente di caricare la batteria fino al 70% in soli 20 minuti utilizzando il caricabatterie incluso. La panoramica sulle specifiche tecniche si chiude con la componente software: Honor 50 è dotato di Magic UI 4.2 aggiornata e basata su Android 11, nonché supporto per i Google Mobile Services (GMS).