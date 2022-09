Le nuove fotocamere GoPro HERO11 Black sono dotate di un sensore più grande, riprese a 10 bit, un nuovo campo visivo ultra ampio “HyperView”, stabilizzazione video HyperSmooth 5.0, blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato e della batteria Enduro ad alte prestazioni.

GoPro ha annunciato l’arrivo di tre versioni della nuova fotocamera HERO11 Black: HERO11 Black, il pacchetto HERO11 Black Creator Edition e HERO11 Black Mini. Tutte e tre le fotocamere sono dotate di un nuovo sensore più grande, che offre la massima risoluzione, profondità di colore a 10 bit, livello di stabilizzazione e campo visivo mai proposti su una fotocamera HERO.

Inoltre, queste nuove fotocamere porteranno l’iscrizione a GoPro ad un livello superiore: chi acquista una delle nuove HERO11 Black potrà usufruire di funzioni innovative, come ricevere straordinari video highlight direttamente sullo smartphone. Basterà collegare la HERO11 Black per ricaricarla, e la fotocamera trasferirà i contenuti scattati nelle ultime ore sull’account cloud GoPro, dove verranno modificati in un video highlight che verrà inviato tramite l’app GoPro Quik. Questa funzione sarà disponibile solo per gli abbonati a GoPro, nonché in possesso di una fotocamera HERO5 Black o di un modello più recente.

Ciascuna delle tre nuove HERO11 Black è progettata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, a seconda delle loro preferenze e necessità.

HERO11 Black: la fotocamera più versatile al mondo, più potente e pratica che mai. Grazie alle straordinarie prestazioni, alla sua robustezza e al design iconico che caratterizzano i dispositivi GoPro, la HERO11 Black è la fotocamera di riferimento per i professionisti e gli appassionati di fotografia che vogliono realizzare riprese immersive da togliere il fiato. HERO11 Black è disponibile a 449.98 euro per gli iscritti a GoPro e a 549,99 euro senza abbonamento.

Pacchetto HERO11 Black Creator Edition : un potente centro di produzione di contenuti creativi, una suite all-in-one che rende la realizzazione di vlog, riprese cinematografiche e live streaming più semplice che mai, il tutto concentrato in un design ultraleggero che sta nel palmo della mano. La Creator Edition offre le stesse prestazioni della HERO11 Black, ma aggiunge un'impugnatura dotata di batteria integrata - che può quindi ricaricare la fotocamera durante l'uso, garantendo ad esempio oltre quattro ore di registrazione a 4K - e comodi pulsanti per il controllo della GoPro con una sola mano. Il pacchetto HERO11 Black Creator Edition include anche un microfono direzionale opzionale, un ingresso per microfono esterno, un porta HDMI per il collegamento a display esterni, una luce LED ad alta potenza e due supporti cold shoe utili per installare accessori aggiuntivi. Il pacchetto HERO11 Black Creator Edition è disponibile a 659.98 euro per gli iscritti a GoPro e a 779.99 euro senza abbonamento.

HERO11 Black Mini: una versione più piccola, leggera e semplice della HERO11 Black, che offre tutte le prestazioni dell'originale ma a dimensioni ridotte. Il suo design minimale con un solo pulsante di registrazione la rende la scelta perfetta per chi desidera la massima semplicità d'uso senza sacrificare prestazioni o qualità. HERO11 Black Mini sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 a 349.98 euro per gli iscritti a GoPro e a 449,99 euro senza abbonamento.

Il nuovo sensore da 1/1,9” permette di catturare 1 miliardo di colori nei video a 10 bit con risoluzione fino a 5,3K/60 fps (su HERO11 Black e HERO11 Black Mini), oltre a foto da 27 megapixel (su HERO11 Black) per immagini ancora più fedeli a come vengono percepite dall’occhio umano. Il risultato è un numero di colori 64 volte maggiore nei video a 10 bit rispetto ai 16,7 milioni di colori dei video a 8 bit: un incredibile salto in avanti nella qualità delle immagini rispetto alle precedenti fotocamere GoPro.

Il nuovo sensore più grande di HERO11 Black consente inoltre di visualizzare video in formato 8:7, per il più esteso campo visivo verticale mai visto su una GoPro. Ora si può catturare una porzione della scena in verticale più ampia, con la possibilità di ritagliare video in diversi formati nell’app GoPro Quik. È la soluzione perfetta per creare simultaneamente contenuti verticali in formato 9:16, ideali per Instagram e TikTok, oltre a immagini cinematografiche in 16:9 ad alta risoluzione per YouTube o il grande schermo. Si possono anche ridimensionare le sezioni migliori dei video per creare primi piani ad alta risoluzione.

Il nuovo sensore consente inoltre di utilizzare HyperView, il campo visivo in 16:9 più ampio offerto da una fotocamera HERO. Ideale per riprese soggettive in bicicletta, sugli sci, sulla tavola da surf, in moto e simili, HyperView rende le attività outdoor più emozionanti ancora più eroiche di prima.

Tutte e tre le fotocamere HERO11 Black sono dotate di:

Stabilizzazione HyperSmooth 5.0 , vincitrice del premio Emmy, con blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato, che mantiene dritte le riprese anche quando la fotocamera ruota durante la registrazione.

, vincitrice del premio Emmy, con blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato, che mantiene dritte le riprese anche quando la fotocamera ruota durante la registrazione. Nuovo obiettivo digitale HyperView , per realizzare i filmati grandangolari in 16:9 più ampi, mai prodotti da una fotocamera HERO. È ideale per le riprese in soggettiva di attività dinamiche. Inoltre, SuperView di GoPro è ora disponibile in 5,3K60 e 4K120.

, per realizzare i filmati grandangolari in 16:9 più ampi, mai prodotti da una fotocamera HERO. È ideale per le riprese in soggettiva di attività dinamiche. Inoltre, SuperView di GoPro è ora disponibile in 5,3K60 e 4K120. Tre nuove preimpostazioni temporizzate con effetto notturno che semplificano l’acquisizione di immagini di qualità professionale: Star trail, Light painting e Luci di veicoli.

con effetto notturno che semplificano l’acquisizione di immagini di qualità professionale: Star trail, Light painting e Luci di veicoli. TimeWarp 3.0 a 5,3K, per una risoluzione senza rivali (91% in più rispetto al 4K e 665% in più rispetto al 1080p).

per una risoluzione senza rivali (91% in più rispetto al 4K e 665% in più rispetto al 1080p). Modalità Principiante e Professionista , per un migliore controllo della fotocamera: la modalità Principiante consente di registrare con la massima facilità e con le impostazioni migliori per qualsiasi situazione, mentre l'opzione Professionista offre il massimo controllo creativo sulla fotocamera HERO11.

, per un migliore controllo della fotocamera: la modalità Principiante consente di registrare con la massima facilità e con le impostazioni migliori per qualsiasi situazione, mentre l'opzione Professionista offre il massimo controllo creativo sulla fotocamera HERO11. Batteria Enduro di serie, che migliora notevolmente le prestazioni della fotocamera a temperature basse e moderate, prolungando i tempi di registrazione fino al 38% sulla HERO11 Black. La batteria Enduro è inclusa nella confezione di vendita della HERO11 Black e del pacchetto HERO11 Black Creator Edition, mentre è integrata nella HERO11 Black Mini.

Con l’iscrizione a GoPro, la fotocamera carica automaticamente i contenuti scattati sull’account cloud GoPro. Inoltre, gli utenti abbonati hanno accesso al backup illimitato di tutte le loro immagini e video nella loro qualità originale. Ma non finisce qui: potranno ricevere un video highlight delle riprese migliori subito dopo il caricamento sul cloud. Tra gli altri vantaggi dell’iscrizione a GoPro, ci sono anche: