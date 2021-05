MSI Creator Z16 e Creator M16 sono due nuove macchine per la produttività in movimento, dotate di un display True Pixel da 16 pollici QHD+ (2560 x 1600 pixel), processori Intel Tiger Lake-H e grafica Nvidia GeForce RTX 3000. Già in preordine in Italia a 2899€.

MSI ha lanciato in Italia altre due famiglie di notebook per i professionisti della creatività: i nuovi MSI Creator Z16 e Creator M16, che per dimensioni si piazzano nel mezzo tra i Creator 15 e i Creator 17 (tra l'altro freschi di refresh), arricchiscono la gamma con macchine sobrie e potenti.

Il nuovo MSI Creator Z16 è il più potente dei due ed è rivolto soprattutto a chi cerca un computer portatile per la produttività in movimento. È fornito di un display True Pixel da 16 pollici in 16:10 con cornici sottili e risoluzione fino a QHD+ (2560 x 1600 pixel), che offre il 100% della gamma cromatica DCI-P3, refresh rate a 120Hz ed un angolo di visione particolarmente ampio per essere più efficienti. Il suo chassis compatto è spesso appena 16 mm (peso di 2.2Kg) ed è interamente costruito in alluminio con fresatura CNC di colore Lunar Grey, dal look elegante.

All'interno, Creator Z16 può contare su processori Intel Tiger Lake-H, fino all'octa-core Core i9-11900H, con 16/32GB di RAM espandibile fino a 64GB e 1/2TB di storage su due slot SSD M.2 PCIe Gen4x4. La parte grafica è invece affidata ad una GPU Nvidia GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6. Per un simile equipaggiamento, MSI ha optato per delle ventole con le pale più sottili al mondo (0.1mm) che, insieme alla tecnologia MSI Cooler Boost Technology, assicurano poi una dissipazione del calore ottimale anche con le applicazioni più pesanti.

Non manca una connettività estesa con due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, un jack audio da 3.5 mm ed un lettore di schede microSD, oltre a WiFi 6E (6GHz) e Bluetooth 5.2. La webcam ha un sensore a infrarossi per accedere tramite riconoscimento facciale con Windows Hello. A bordo una batteria anche una batteria da 90Wh, che viene ricaricata con alimentatore da 180W. MSI Creator Z16 è già disponibile in preordine in Italia al prezzo di 2899 euro (link Amazon), con spedizioni a partire dal 30 giugno. La SKU prevede un chip Intel Core i7, 32GB di RAM, 1TB di storage e display QHD.

Nei prossimi mesi, si aggiungerà anche il modello Creator M16, sostanzialmente un Creator Z16 con meno funzionalità, sempre equipaggiato con display QHD+ True Pixel ma non-touch con refresh rate a 60Hz, grafica Nvidia GeForce RTX 3050/3050 Ti con 4GB di memoria GDDR6 ed una porta HDMI al posto di una Thunderbolt 4. Presente anche la porta Gigabit Ethernet ed una batteria da 53.5Wh in un telaio più spesso (359 x 259 x 23.95/27.5 mm). MSI Creator M16 andrà incontro ai creativi meno esigenti che cercano una macchina potente e completa, ma non top-level.