Cassetta degli attrezzi Xiaomi Youpin 60-in-1 a meno di 30€, spedito dall'Italia

Mantenere gli attrezzi in ordine non sarà più un problema grazie alla cassetta degli attrezzi 60-in-1 compatta e resistente realizzata da Xiaomi. La potete acquistare su Geekbuying a meno di 30 euro, con spedizione dall'Italia in 1-2 giorni lavorativi.

Nel corso degli anni la piattaforma Youpin creata da Xiaomi ha portato l'azienda cinese a sfornare prodotti di ogni genere che le hanno permesso di espandere notevolmente il proprio ecosistema fornendo ai propri utenti strumenti essenziali per la cura della casa e della persona. Gli esempi sono numerosi e molto spesso non si tratta di apparecchi elettronici, bensì di oggetti utilizzati nella vita di tutti i giorni progettati appositamente per soddisfare le esigenze dei clienti di tutto il mondo.

Fra i più interessanti, di recente è emersa la cassetta degli attrezzi Xiaomi Youpin 60-in-1 che potete acquistare su Geekbuying ad un prezzo esclusivo grazie al codice coupon 41UQVDWV.

Con un peso di soli 1.5 kg, la valigetta ha una struttura compatta (28.5 x 22.2 x 7.7 cm) e resistente e al suo interno contiene una serie di strumenti e attrezzi per la manutenzione ordinaria della casa e qualche lavoretto di bricolage. Realizzati in acciaio con lucidatura superficiale e trattamento antiruggine, hanno una presa solida antiscivolo per un maggiore comfort e praticità di utilizzo.

La struttura interna è molto ordinata e ottimizzata per consentire di fissare ciascun attrezzo in una cavità specifica sfruttando tutto lo spazio a disposizione. Per quanto concerne la dotazione, sono presenti i seguenti componenti: martello, chiave inglese regolabile, set di connettori multiuso e viti, cinque manicotti da 7-10 mm, metro da 3 metri, chiave a bussola, tronchese, brugole, penna digitale, dieci cacciaviti piccoli, slot per cacciavite con una serie di punte adattabili, cacciavite a stella, taglierino da 9.5 cm e nastro isolante in gomma.

Potete acquistare la cassetta degli attrezzi Xiaomi Youpin 60-in-1 su Geekbuying a 29.84€ con spedizione dal magazzino italiano (no dazi e IVA) e consegna in 1-2 giorni lavorativi tramite corriere BRT. Non vi resta che andare su questa pagina, aggiungere il prodotto al carrello assicurandovi di selezionare il magazzino corretto e inserire il codice coupon 41UQVDWV al momento del checkout.