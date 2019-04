I Bitmoji a cartoon di Snapchat sugli smartwatch Fitbit

Fitbit e Snap lanciano in esclusiva sugli smartwatch Fitbit il primo quadrante orologio con Bitmoji a cartoon integrato, che si aggiorna dinamicamente 24 ore su 24 in base alle attività e ai dati personali dell'utente per aiutarlo a restare più attivo e festeggiare il raggiungimento degli obiettivi.

Fitbit e Snap hanno annunciato una collaborazione per rendere il movimento ancora più divertente e motivante, con il lancio del primo quadrante orologio Bitmoji che si aggiorna dinamicamente durante la giornata in base ai dati personali di benessere e forma fisica dell'utilizzatore, all’attività, all’orario e al meteo. Disponibile gratuitamente e in esclusiva su tutti gli smartwatch Fitbit Ionic e Fitbit Versa, il quadrante orologio Bitmoji mostrerà un alter-ego a cartoon che, proprio come l'utente, cerca di vivere una vita più sana, che si tratti di registrare una sessione di yoga, festeggiare un traguardo o ricordarti di andare a dormire.

Tramite le API integrate su entrambe le piattaforme e basate Snap Kit, Fitbit e Bitmoji sono in grado di visualizzare e aggiornare in modo dinamico l’avatar Bitmoji sul quadrante orologio dello smartwatch. L'avatar Bitmoji cambierà durante la giornata in base a ciò che si farà, all’orario, al meteo e alle statistiche personali registrate dal dispositivo e sincronizzate con l’app Fitbit per offrire quella spinta in più che serve per restare attivo, sviluppare abitudini sane e festeggiare gli obiettivi raggiunti.

Sono disponibili oltre 50 stati d’animo e azioni Bitmoji per il quadrante orologio Bitmoji, tra cui:

Salutarti all’inizio della giornata

Ballare quando suona la sveglia ed è ora di alzarsi

Lanciare coriandoli quando hai raggiunto il tuo obiettivo giornaliero di passi

Rilassarsi quando hai fatto binge-watching delle tue serie TV preferite

Meditare quando sei completamente rilassato

Correre sul tapis roulant dopo che anche tu l’hai fatto

Diventare un avocado quando registri pasti… perché siamo ciò che mangiamo!

Portare con sé un ombrello quando c’è possibilità di pioggia per non farti trovare impreparato

Camminare nel sonno quando è ora di andare a dormire

“Offrire ai nostri utenti esperienze personalizzate, coinvolgenti e divertenti è al centro di ciò che facciamo in Fitbit,” afferma Tim Rosa, CMO di Fitbit. “Siamo entusiasti di collaborare con Snap per offrire ai nostri milioni di utenti in tutto il mondo un alter-ego animato che replicherà le loro attività mostrando progressi di benessere e forma fisica in un formato davvero innovativo. Il quadrante orologio dinamico Fitbit x Bitmoji è il risultato di un lavoro in sinergia dei team di Fitbit e Snap per creare un modo nuovo e divertente di motivare le persone a vivere una vita più sana.”

Dal lancio della Galleria app di Fitbit nell’autunno del 2017, Fitbit ha collaborato con la sua comunità di sviluppatori e app partner di brand famosi come Snap per offrire ai suoi utenti l’accesso a oltre 3000 app e quadranti orologio per smartwatch, offrendo infinite possibilità di personalizzazione dello smartwatch Fitbit in base allo stile individuale e agli obiettivi personali.

I quadranti orologio dinamici e basati sui dati possono aiutare l'utilizzatore a restare motivato mettendo in risalto obiettivi e progressi personali. Inoltre, avere amici nella comunità Fitbit può incentivare il movimento: una ricerca Fitbit ha rilevato che gli utenti con cinque o più amici effettuano 819 passi in più al giorno, pari ad oltre 19 km aggiuntivi ogni mese. Con questo nuovo quadrante orologio, l'utente potrà contare su un amico virtuale Bitmoji sempre al polso per motivarlo, incoraggiarlo a restare più attivo e congratularsi quando raggiunge gli obiettivi, in un modo nuovo e divertente.



Il quadrante orologio Bitmoji è disponibile per il download dalla Galleria app di Fitbit per i seguenti smartwatch: il nuovo Fitbit Versa Lite Edition e Fitbit Versa, Fitbit Versa Special Edition, Fitbit Ionic e Fitbit Ionic: Adidas Edition. Una volta scaricata l’icona del quadrante orologio Bitmoji, verrà richiesto di connettere l’account Bitmoji utilizzando Snapchat tramite le impostazioni dell’app Fitbit.