Fitbit Versa 2, lo smartwatch con Alexa e autonomia di 5 giorni

Fitbit lancia Versa 2, uno smartwatch premium con controllo vocale integrato, funzioni avanzate per il benessere e pratiche app per la vita quotidiana, tutto con una batteria che dura oltre 5 giorni. In preordine da 199 euro.

Fitbit Versa 2 è il successore dello smartwatch più venduto dell'azienda, Fitbit Versa. La seconda generazione è caratterizzata da un design di altissima qualità resistente all’acqua, include funzioni innovative per il sonno come il punteggio del sonno e la sveglia intelligente, e offre molte altre funzioni avanzate smart, per il benessere e per l'allenamento progettate per aiutarti a valorizzare ogni momento.

Dotato di nuove funzioni evolute, Versa 2 è caratterizzato da un processore ancora più veloce rispetto a Versa per garantire migliori prestazioni e un’esperienza di navigazione fluida e reattiva. Inoltre, offre un display AMOLED più ampio con visibilità incrementata e colori più brillanti, oltre alla modalità schermo sempre acceso opzionale (autonomia di oltre 2 giorni) che consentirà di tenere sempre d’occhio tutte le statistiche senza sollevare il polso o premere alcun pulsante.

Versa 2 è è progettato con materiali leggeri, finiture raffinate e curve rinnovate, che donano allo smartwatch uno stile elegante e adatto a ogni occasione. La cassa è robusta e resiste all’acqua fino a 50 metri, ma resta comunque un orologio leggero e comodo da indossare tutto il giorno e durante la notte, grazie agli angoli smussati e alla sua finitura liscia e levigata in alluminio anodizzato dalle tonalità naturali. Stile e ricercatezza si incontrano con Versa 2 Special Edition, che include un cinturino premium in tessuto jacquard blu marino e rosa con una cassa in alluminio rame rosa, o grigio fumo con una cassa grigio nebbia, oltre ad un cinturino moderno in silicone abbinato blu o verde oliva, rispettivamente, per cambiare lo stile in base all’occasione.

Ancora più pratico, Versa 2 include un microfono integrato e introduce per la prima volta in assoluto l’esperienza Alexa su uno smartwatch Fitbit, oltre all’app Spotify che consente agli utenti di controllare musica e podcast, e Fitbit Pay. Grazie a prestazioni ancora più veloci, migliaia di app e quadranti orologio e un display luminoso e definito con una modalità schermo sempre acceso opzionale, Versa 2 è un compagno 24 ore su 24 di benessere e forma fisica - ora con una batteria che dura più di 5 giorni allo stesso, accessibile prezzo di Versa.

Fitbit ha introdotto prima di tutti il monitoraggio del sonno sui dispositivi indossabili più di 10 anni fa, rendendo ampiamente accessibili dal polso le informazioni sul sonno, precedentemente disponibili solo a medici professionisti. Le nuove funzioni per il sonno non solo aiuteranno a comprendere meglio il riposo, ma anche a migliorarlo:

Punteggio del sonno : Ottieni un punteggio sulla qualità del sonno nell’app Fitbit per comprendere meglio il riposo. Il punteggio è basato sul battito cardiaco (mentre dormi e a riposo), i momenti di agitazione notturna, il tempo sveglio e le fasi del sonno.

: Ottieni un punteggio sulla qualità del sonno nell’app Fitbit per comprendere meglio il riposo. Il punteggio è basato sul battito cardiaco (mentre dormi e a riposo), i momenti di agitazione notturna, il tempo sveglio e le fasi del sonno. Sveglia intelligente : Presto disponibile su tutti gli smartwatch Fitbit, la sveglia intelligente sfrutta l’apprendimento automatico per svegliarti nel momento più ottimale del ciclo di sonno, durante le fasi di sonno leggero o REM, in base a un intervallo pre-selezionato di 30 minuti, così potrai svegliarti ancora più rigenerato.

: Presto disponibile su tutti gli smartwatch Fitbit, la sveglia intelligente sfrutta l’apprendimento automatico per svegliarti nel momento più ottimale del ciclo di sonno, durante le fasi di sonno leggero o REM, in base a un intervallo pre-selezionato di 30 minuti, così potrai svegliarti ancora più rigenerato. Modalità sonno : Disattiva contemporaneamente l’attivazione del display e silenzia le notifiche per una notte di sonno senza interruzioni. La modalità sonno può essere utilizzata anche quando non vuoi essere disturbato, ad esempio mentre ti alleni o durante una riunione.

: Disattiva contemporaneamente l’attivazione del display e silenzia le notifiche per una notte di sonno senza interruzioni. La modalità sonno può essere utilizzata anche quando non vuoi essere disturbato, ad esempio mentre ti alleni o durante una riunione. Grafico della variazione stimata dell'ossigeno : Presto disponibile, il grafico fornirà una stima della variabilità dei livelli di ossigeno nel sangue. I dati sono derivati da una combinazione di sensori rossi e infrarossi sul retro del dispositivo. Essere consapevoli delle variazioni a breve termine dei livelli di ossigeno nel sangue può indicare variazioni nella respirazione durante il sonno.

Oltre ad aiutare milioni di persone in tutto il mondo a comprendere e migliorare il loro sonno, Fitbit continua a offrire le funzioni avanzate per il fitness e il benessere che i nostri utenti conoscono e amano già. Su Versa 2, queste includono: il monitoraggio automatico delle attività, la rilevazione continua del battito cardiaco con tecnologia PurePulse, 15+ modalità di allenamento basate su obiettivi, GPS condiviso e cassa resistente all'acqua fino a 50 metri.

Grazie al microfono integrato per la prima volta su un dispositivo Fitbit, Versa 2 è il primo smartwatch Fitbit con Alexa Integrata. Ad esempio, basta parlare con lo smartwatch per avviare un allenamento Fitbit dal polso o trovare la palestra più vicina. Alexa risponde ai comandi vocali su Versa 2 con risposte testuali discrete e silenziose visualizzate su schermo. Basta premere un pulsante e parlare per attivare le skill di Alexa su Versa 2 e utilizzare il controllo vocale dove e quando si desidera. Alexa può inoltre aiutare l'utente con pratiche funzioni per la vita di tutti i giorni, come impostare sveglie e timer, tenere d’occhio il meteo e restare aggiornato sulle notizie, controllare i dispositivi smart home, e molto altro ancora con il suono della voce.

Oltre ad Alexa Integrata, Versa 2 offre molte altre pratiche funzioni per aiutarti a semplificare la giornata, come Fitbit Pay, che consente di pagare in modo semplice e sicuro dal polso, senza necessità di smartphone o portafogli, in tutti i negozi che accettano pagamenti contactless e accedere a sette sistemi di trasporto pubblico nel mondo, tra cui New York MTA OMNY, TransLink Vancouver, Transport for London (TfL), e Singapore Land Transport Authority.

Fitbit porta inoltre l’esperienza dell’app di Spotify su Versa 2, consentendo agli abbonati Spotify Premium di controllare musica e podcast per trovare tutta la motivazione di cui hanno bisogno direttamente dal polso. L’app di Spotify ti consente di controllare la riproduzione dei brani, modificare playlist, aggiungere brani ai preferiti, e cambiare facilmente il dispositivo di output senza perdere neanche una nota. La possibilità di controllare Spotify dal dispositivo Fitbit consentirà di trovare tutta la motivazione di cui hai bisogno, con la musica preferita. In aggiunta, Versa 2 consente di archiviare e riprodurre oltre 300 brani personali e aggiungere playlist Deezer.

Per aiutarti a semplificare la vita, Versa 2 offre tutte le funzioni smart essenziali come le notifiche dello smartphone, così potrai visualizzare avvisi di chiamate, messaggi, eventi di calendario e notifiche delle app direttamente al polso. Se hai un telefono Android, inoltre, puoi utilizzare il nuovo microfono integrato per inviare risposte vocali a messaggi e notifiche dallo smartwatch. In più, potrai scegliere tra quasi 3.000 app e quadranti orologio per personalizzare le statistiche da visualizzare e accedere alle app che servono per tenere sempre tutto sott’occhio.

Progettati per abbinarsi allo stile ricercato di Versa 2, sono disponibili nuovi accessori per l’ufficio, l'aperitivo o l’allenamento, tutti compatibili con ogni smartwatch della famiglia Versa. Caratterizzati da nuovi colori, materiali e stili, questa gamma offre un’ampia scelta di opzioni per qualsiasi attività o stile di vita:

Cinturini Classic : Resistenti alle macchie, comodi, morbidi e adatti al nuoto, i cinturini Classic in silicone sono disponibili in nuovi colori, tra cui nero, rosa cipria, grigio sabbia, blu notte, e verde oliva.

: Resistenti alle macchie, comodi, morbidi e adatti al nuoto, i cinturini Classic in silicone sono disponibili in nuovi colori, tra cui nero, rosa cipria, grigio sabbia, blu notte, e verde oliva. Ideali per lo sport : Progettati per ogni tipo di allenamento o semplicemente per un look sportivo, i cinturini Sport per la famiglia Versa, realizzati con lo stesso morbido silicone resistente alle macchie dei cinturini Classic, sono perforati per garantire una maggiore traspirabilità e sono disponibili nei colori blu marino, nero, ghiaccio azzurro, bianco, e corallo.

: Progettati per ogni tipo di allenamento o semplicemente per un look sportivo, i cinturini Sport per la famiglia Versa, realizzati con lo stesso morbido silicone resistente alle macchie dei cinturini Classic, sono perforati per garantire una maggiore traspirabilità e sono disponibili nei colori blu marino, nero, ghiaccio azzurro, bianco, e corallo. Pensati per un look athleisure : I cinturini in tessuto realizzati con materiali riciclati sono caratterizzati da una striscia riflettente e sono disponibili in combinazioni di colori alla moda come antracite con striscia arancione, rosa con striscia abbinata, e blu marino con striscia della stessa tonalità.

: I cinturini in tessuto realizzati con materiali riciclati sono caratterizzati da una striscia riflettente e sono disponibili in combinazioni di colori alla moda come antracite con striscia arancione, rosa con striscia abbinata, e blu marino con striscia della stessa tonalità. Un tocco raffinato con la pelle tradizionale e scamosciata : I cinturini traforati in pelle Horween di alta qualità antracite o verde muschio donano un tocco elegante a qualsiasi look, dall’ufficio alla serata elegante.

: I cinturini traforati in pelle Horween di alta qualità antracite o verde muschio donano un tocco elegante a qualsiasi look, dall’ufficio alla serata elegante. Nuova collezione firmata Kim Shui: In collaborazione con il Council of Fashion Designers of America (CFDA), la stilista emergente Kim Shui ha creato una collezione originale di moderni braccialetti dell’amicizia. Realizzati in pregiata pelle Horween scamosciata, un braccialetto intrecciato grigio/grigio nebbia e un braccialetto a doppio giro merlot raccontano una storia di comunità, connessione e ispirazione globale.

L’affermata tecnologia di soccorso con riflettore RECCO è integrata nel cinturino sportivo e robusto in tessuto blu marino per consentire a soccorritori professionisti di rintracciarti in caso di calamità e resta saldamente al polso anche durante le attività più estreme grazie alla chiusura in velcro. Progettato con il riflettore proprietario RECCO, che non richiede alcuna ricarica e dura in eterno, questo cinturino offre un’ulteriore garanzia di protezione e sicurezza a tutti gli amanti delle attività outdoor.

Versa 2 è disponibile in preordine sul sito Fitbit e presso rivenditori online selezionati a 199,95 euro nei colori nero con cassa carbone, rosa cipria con cassa in alluminio rame rosa, e grigio fumo con cassa grigio nebbia; gli accessori hanno un prezzo di partenza di 29,95 euro. Versa 2 Special Edition è disponibile a 229,95 euro nei colori blu marino e rosa con cassa in alluminio rame rosa e grigio fumo con cassa grigio nebbia. La disponibilità effettiva dello smartwatch è fissata per il prossimo 24 settembre, ma due edizioni esclusive - verde smeraldo e prugna - entrambe con una cassa in rame rosa, saranno inoltre disponibili in autunno.

Fitbit ha inoltre annunciato Fitbit Premium, un servizio in abbonamento nell’app Fitbit che sfrutta i dati personali per offrire all'utente l’esperienza Fitbit più personale di sempre, con consigli e suggerimenti personalizzati per aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere e forma fisica. Premium sfrutta dati e insight raccolti da Fitbit in oltre 10 anni, oltre a consulenze mediche e accademiche, per incentivare il movimento, dormire meglio e mangiare bene con programmi personalizzati, funzioni avanzate per il sonno, insight personalizzati, centinaia di allenamenti, nuove sfide, report di benessere e molto ancora, tutto in unico posto progettato per te. Premium sarà disponibile in inglese in 17 Paesi tramite l’app Fitbit in autunno, con ulteriori lingue in arrivo nel 2020, tra cui olandese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e spagnolo.