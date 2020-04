Amazfit X in vendita su Indiegogo a 137€. Spedizioni da agosto | VIDEO

Costruito in lega di titanio con display curvo e senza pulsanti fisici, Amazfit X è in vendita su Indiegogo al prezzo di 149 dollari (circa 137€), con consegne a partire da agosto in tutto il mondo (gratuitamente e senza dazi doganali).

Ricordate Amazfit X? Lo smartwatch di Huami, che abbiamo visto in anteprima ad IFA 2019 ancora in fase di prototipo (qui sotto il nostro hands-on in anteprima), è alla ricerca di fondi su Indiegogo per finanziare la sua produzione. In realtà l'iniziativa ha già raggiunto l'obiettivo iniziale di 18 mila euro, superandolo in meno di 24 ore del 2635% con quasi 500 mila euro raccolti da 3300 backers.

Chi fosse interessato, quindi, potrà prenotarlo al prezzo di 149 dollari (ovvero 137 euro), con consegna gratuita da agosto 2020 e senza dogana in tutto il mondo, ma terminata la prima fase della campagna di crowdfunding il prezzo subirà un leggero rialzo (da listino 329 dollari).

Grazie al display AMOLED da 2.07 pollici curvo a 92°, Amazfit X riesce ad offrire un’ottima visibilità dello schermo pur occupando una superficie ridotta rispetto agli schermi piatti, per poter fruire di più contenuti allo stesso momento. Questo particolare design curvo è consentito dall’utilizzo di una scheda madre a tre segmenti, collegata tramite un circuito flessibile in grado di adattarsi alle curve del dispositivo. A rendere ancor più pregevole la user experience troviamo la risoluzione di 640 x 206 pixel (326 PPI), con saturazione del colore NTSC al 100% e luminosità massima di 400 nits.

Amazfit X opta per un aspetto minimal, che elimina pulsanti e corona presenti sugli altri smartwatch e questa scelta offre una resa non solo piacevole ed elegante, ma anche confortevole: tutto potrà essere controllato tramite la semplice pressione del dito. Ciò è reso possibile dall’applicazione di un tasto force-sensing in grado di riconoscere la pressione effettuata dall’utente e restituire vibrazioni strutturate e naturali.

Il nuovo smartwatch di Huami è progettato e costruito con un procedimento di alta qualità: per raggiungere la curvatura a 92°, il vetro di copertura del display è esposto a 700°C subisce un processo di piegatura in 6 fasi. Proprio il pannello, grande protagonista del prodotto, è poi avvolto da una ghiera in lega di titanio TC4, utilizzata come materiale aerospaziale con lo scopo di incrementare la resistenza e ridurre il peso. Amazfit X ha infatti un peso complessivo di 39 grammi. L’estetica del prodotto, curata in ogni minimo dettaglio, è poi enfatizzata dai quadranti dedicati scaricabili tramite l’app Amazfit.

Grazie al sensore Huami BioTracker PPG, Amazfit X è in grado di offrire una misurazione continua della frequenza cardiaca ad alta precisione e può, inoltre, rilevare i livelli di stress attraverso lo studio dei battiti cardiaci. Più precisamente il wearable – durante il giorno – fornirà informazioni dettagliate ed in tempo reale sullo stato di benessere dell’utente. Inoltre, con la tecnologia PAI Health, sarete in grado di tracciare un andamento di tutti i parametri riscontrabili dallo smartwatch, tradotti in grafici e tabelle molto semplici da consultare e che saranno in grado di consigliare esercizi ed allenamenti ad hoc.

Secondo i risultati di ricerca dell’HUNT Fitness Study, è necessario mantenere il valore PAI (tracciato dallo smartwatch) superiore a 100. Così facendo sarà considerevolmente ridotto il rischio di incorrere in malattie cardiovascolari. Oltre al PAI, Amazfit X presenta i sensori SpO2 ed IMU a 6 assi: il primo capace di misurare il livello di ossigenazione nel sangue ed il secondo in grado di tracciare i movimenti del corso. Unitamente a questi non poteva mancare il duo GPS + GLONASS con il compito di tracciare i percorsi effettuati dagli utenti.

Amazfit X è dotato di una batteria curva agli ioni di litio da 200 mAh che, grazie all’ottimizzazione software è in grado di offrire ben 7 giorni di autonomia con un utilizzo standard che comprende la fruizione delle 9 modalità sportive, tra cui corsa all’aperto, camminata, ciclismo (indoor ed outdoor), nuoto in piscina, in acque libere, tapis roulant e fitness. Il dispositivo è inoltre resistente all’acqua fino a 5ATM e permette di tener traccia di ogni parametro anche in acqua.

Il nuovo wearable di Huami sembra una fit band ma è a tutti gli effetti uno smartwatch: quando collegato allo smartphone è infatti in grado di ricevere notifiche push, SMS, e-mail, consultare il calendario ed altro ancora. Grazie all’app Amazfit potrete accedere a feature ed a comandi facilitati per ogni singola app, tra cui il controllo di brani musicali.



Specifiche tecniche Amazfit X